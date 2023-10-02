ጥንታዊ አርክቴክቸር በብረት-ኦርጋኒክ ማዕቀፎች ውስጥ የተበጀ ናኖሚክ ዊንዶውስ ያነሳሳል

በኪንግ አብዱላህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት (KAUST) ከጥንታዊ የስነ-ህንፃ ቴክኒኮች መነሳሳትን በማሳየት የብረት-ኦርጋኒክ ማዕቀፎች (MOFs) በሚባሉ ባለ ቀዳዳ ቁሶች ላይ የተጣጣሙ ናኖስኬል መስኮቶችን ለመፍጠር የሚያስችል አዲስ ዘዴ አግኝቷል።
ተመራማሪዎቹ የሞለኪውላዊ ሥሪትን የተጠቀሙት የሞለኪውላዊ ሥሪት የሥርዓተ-ሕንጻ ቅስት-መፈጠራቸውን አብነት “ማእከላዊ ፎርም” በመባል የሚታወቀውን የ MOF ዎች ምስረታ ቀድመው የተወሰኑ ቅርጾች እና የክፈፎች መስኮቶች መጠን ያላቸው ናቸው። ይህንን ዘዴ በመጠቀም ቡድኑ የተለያዩ የመስኮት መጠኖችን በመንደፍ እና እያንዳንዳቸው የራሳቸው ልዩ እምቅ አፕሊኬሽኖች አሏቸው።
የኤምኤፍኤዎችን አወቃቀር በትክክል የመቆጣጠር ችሎታ በቁሳዊ ንድፍ ውስጥ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ ማእከላዊው የቅርጽ ሥራ ጽንሰ-ሐሳብ ለዚህ ችግር መፍትሄ እንደሚሰጥ ደርሰውበታል. ሴንተርላይንግ መዋቅር-ዳይሬክተሮችን (ሲኤስዲኤዎችን) በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ሱፐርቴትራሄድራ (ST) የሚባሉትን የግንባታ ብሎኮች አደረጃጀት በመጠቀም የተለያዩ መጠንና ቅርጽ ያላቸው መስኮቶችን መፍጠር ችለዋል።
የምርምር ቡድኑ በአጎራባች ST አሃዶች መካከል ያለውን አንግል ማጥበቅ ወይም ማስፋት የሚችሉ cSDAዎችን ነድፎ እንደቅደም ተከተላቸው ትናንሽ ወይም ትላልቅ መስኮቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል። በቡድኑ የተነደፈው አንድ የተለየ MOF, Fe-sod-ZMOF-320, በሁሉም የታወቁ MOFዎች መካከል ከፍተኛውን የኦክስጂን ማስተዋወቅ አቅም አሳይቷል. ይህ ንብረት የኦክስጂን ክምችት እንዲጨምር ወይም ትናንሽ ሲሊንደሮችን ለማጓጓዝ ስለሚያስችል በህክምና እና በኤሮስፔስ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ዋጋ ያለው ያደርገዋል።
በተጨማሪም እነዚህ የተበጁ MOFs በሌሎች መተግበሪያዎች ላይም ተስፋ ያሳዩ መሆኑን ቡድኑ አግኝቷል። አንዳንድ ጠባብ መስኮቶች ያሏቸው MOFዎች የሞለኪውላዊ ውህዶችን የመለየት አቅማቸውን ያሳዩ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ሚቴን እና ሃይድሮጂንን እንደ እምቅ ማገዶ በማከማቸት ጥሩ አፈጻጸም አሳይተዋል።
ባጠቃላይ፣ ይህ ጥናት የመሃል ፎርሙክ ፅንሰ-ሀሳብ በሬቲኩላር ኬሚስትሪ መስክ እና በብጁ-የተሰራ MOFs ለኃይል እና ለአካባቢ ጥበቃ አፕሊኬሽኖች እድገት ያለውን አቅም ያጎላል። የመዋቅር ምስረታ ትክክለኛ ቁጥጥር፣ በኤምኤፍኤዎች ውስጥ ያሉት እነዚህ የተበጁ ናኖሚክሎች መስኮቶች የተሻሻለ አፈጻጸም እና ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ሰፊ እድሎችን ይሰጣሉ።
ምንጭ፡- “Barsukova፣ M. et al፣ በመሀል ላይ ያተኮሩ መዋቅር-አመራር ወኪሎችን በመጠቀም የተበጁ isoreticular MOFs ፊት-ተኮር ስብሰባ፣ ተፈጥሮ ሲንተሲስ (2023)። DOI፡ 10.1038/s44160-023-00401-8።