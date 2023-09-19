አዲስ ዘዴ ፕላስቲኮችን በሳሙና እና በሳሙና ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውሉ ዋጋ ያላቸው የሰርፋክተሮችን ይጨምራል

የቨርጂኒያ ቴክ ተመራማሪዎች ፕላስቲኮችን ወደ ሳሙና፣ ዲተርጀንት እና ሌሎችም ለማምረት የሚያገለግሉ ሱርፋክታንትስ ወደሚባሉ ውድ ኬሚካሎች ለማምረት የሚያስችል ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ ዘዴ ትርፋማ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ ባህላዊ የፕላስቲክ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋልን ሊሰጥ ይችላል.
የዚህ ግኝት ቁልፍ የሆነው በፖሊ polyethylene ፕላስቲኮች እና በፋቲ አሲድ መካከል ባለው ሞለኪውላዊ ተመሳሳይነት ሲሆን እነዚህም የሳሙና ኬሚካላዊ ቀዳሚ ናቸው። ሁለቱም ቁሳቁሶች ረጅም የካርበን ሰንሰለቶችን ያቀፉ ናቸው, ነገር ግን ቅባት አሲዶች በሰንሰለቱ መጨረሻ ላይ ተጨማሪ የአተሞች ቡድን አላቸው. ተመራማሪዎቹ ከዚህ ተመሳሳይነት በመነሳት ፖሊ polyethyleneን ወደ ፋቲ አሲድነት መቀየር እና በመጨረሻም ሳሙና ማምረት መቻል እንዳለበት መላምት ሰጥተዋል።
ረዣዥም ፖሊ polyethylene ሰንሰለቶችን ወደ አጭር ሰንሰለቶች በብቃት ለመከፋፈል፣ የምርምር ቡድኑ ልዩ የሆነ የሙቀት-ግራዲየንት ቴርሞሊሲስ ሂደት ፈጠረ። ይህ ሂደት ፕላስቲኩን በልዩ ሁኔታ በተሰራ ሬአክተር ውስጥ በከፍተኛ ሙቀት ማሞቅ እና ከዚያም በፍጥነት ማቀዝቀዝን ያካትታል። ከቴርሞሊሲስ በኋላ ተመራማሪዎቹ ሰም በመባልም የሚታወቁትን "አጭር ሰንሰለት ፖሊ polyethylene" አግኝተዋል.
የሚቀጥለው እርምጃ ሰሙን ወደ ሳሙና ለመቀየር ሳፖኖፊሽንን ጨምሮ ጥቂት ተጨማሪ ቁልፍ እርምጃዎችን እየጨመረ ነበር። በኮምፒውቲሽናል ሞዴሊንግ እና በኢኮኖሚያዊ ትንተና ላይ ልዩ ባለሙያተኞችን በመታገዝ የምርምር ቡድኑ የሳይክልን ሂደት አሻሽሏል። የመጨረሻው ውጤት በአለም የመጀመሪያው ከፕላስቲክ የተሰራ ሳሙና ነው.
በተለይም ይህ የባይክሊንግ ዘዴ በሁለቱም ፖሊ polyethylene እና ሌላ በተለምዶ ጥቅም ላይ በሚውል ፕላስቲክ, ፖሊፕፐሊንሊን ላይ ሊተገበር ይችላል. እነዚህ ፕላስቲኮች እንደ ማሸጊያ፣ የምግብ ኮንቴይነሮች እና ጨርቆች ባሉ የተለያዩ የዕለት ተዕለት የፍጆታ ምርቶች ውስጥ ይገኛሉ። የዚህ ኡፕሳይክሊንግ ቴክኒክ ዋነኛው ጠቀሜታ ሁለቱንም ፖሊ polyethylene እና ፖሊፕሮፒሊን በአንድ ጊዜ በማቀነባበር የእነዚህን ፕላስቲኮች የተለየ የመደርደር አስፈላጊነትን ያስወግዳል።
በተጨማሪም, ዘዴው ቀላል መስፈርቶች አሉት-ፕላስቲክ እና ሙቀት. ሰምዎችን ወደ ፋቲ አሲድ እና ሳሙና ለመለወጥ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮች ያስፈልጋሉ, የፕላስቲክ የመጀመሪያ ለውጥ ቀጥተኛ ነው. ይህ ይህን የብስክሌት መጠቀሚያ ዘዴ በቀላሉ የሚለምደዉ እና ለኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች ሊሰፋ የሚችል ያደርገዋል።
ጥናቱ በሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመ ሲሆን ውስብስብ ሂደቶችን እና አዳዲስ ማበረታቻዎችን ሳያስፈልጋቸው ለፕላስቲክ አዲስ መንገድ አሳይቷል. ይህ የፈጠራ አካሄድ ለወደፊት የፈጠራ ንድፎችን ለባይሳይክል ሂደቶች የማነሳሳት አቅም አለው።