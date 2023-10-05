ሰፊ ገለልተኛ ፀረ እንግዳ አካላት (bnAbs) እና በኤችአይቪ-1 ኢንፌክሽን ውስጥ ያላቸው ሚና

ማጠቃለያ፡ ሰፊ ገለልተኛ ፀረ እንግዳ አካላት (bnAbs) የተለያዩ የኤችአይቪ-1 ን ለይቶ ማጥፋት የሚችል ፀረ እንግዳ አካል አይነት ናቸው። እነዚህ ፀረ እንግዳ አካላት በቫይረስ ማግለል ውስጥ ባሉ አንቲጂኒክ ኢላማዎቻቸው ላይ ካለው ተለዋዋጭነት ጋር እንዴት እንደሚገናኙ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ተመራማሪዎች በኤችአይቪ-1 ፖስታ glycoprotein V2/V1 ጫፍ ላይ ያለውን መዋቅራዊ እና አንቲጂኒክ ልዩነት ለማጥናት ሃይድሮጂን/ዲዩተሪየም-ልውውጥ mass spectrometry (HDX-MS) እና ፀረ እንግዳ አካላት ማሰሪያ ኪኒቲክስ መጠናዊ መለኪያዎችን ተጠቅመዋል። በዚህ ክልል ውስጥ መዋቅራዊ ቅደም ተከተል የ bnAb ማህበር ተመኖች እና ተያያዥነት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ደርሰውበታል። በተጨማሪም፣ ከተለያየ ኤንቨሎፕ ግላይኮፕሮቲኖች ጋር የተቆራኘ የ bnAbs ክሪዮ-ኤም መልሶ ግንባታዎች የተለያዩ የመዋቅር ተለዋዋጭ ደረጃዎችን አሳይተዋል። የኤችዲኤክስ-ኤምኤስ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት bnAbs በተቀረው መዋቅር ውስጥ የአሎስቴሪክ ለውጦችን በማስወገድ በ trimer apex ላይ በጣም ያተኮረ አስገዳጅ አሻራ እንዳላቸው አሳይቷል። እነዚህ ግኝቶች መዋቅራዊ ዳይናሚክስ አንቲጂኒቲቲ ውስጥ ሚና እንደሚጫወቱ ያሳያሉ፣ እና bnAbs ከፍተኛ ትኩረት ባለው መልኩ በማስተሳሰር እና በኤንቨሎፕ ግላይኮፕሮቲኖች ውስጥ የሚገኙትን ተለዋዋጭ ባህሪያቶች ከተለያዩ መነጠል በማሸነፍ ሰፊ ምላሽ ሰጪነታቸውን ያሳካሉ።
መግቢያ፡- ኤችአይቪ-1 ኤንቨሎፕ glycoprotein (Env) ፀረ እንግዳ አካላትን የማጥፋት ኢላማ ሲሆን ፈጣን ዝግመተ ለውጥ ያደርጋል። የኢንቭ መዋቅራዊ ልዩነት ከቫይራል ብቃት እና መባዛት ቁልፍ ነጂዎች ጋር ባለው ግንኙነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ይህም እንደ ገለልተኝነት ትብነት እና ተላላፊነት ያሉ ፍኖታዊ ባህሪያትን ያስከትላል። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የኢንቪ ትሪመር አወቃቀሮችን ሪፖርት አድርገዋል፣ ነገር ግን እነዚህ የማይንቀሳቀሱ ሀሳቦችን የሚወክሉ እና የኢንቪን ተለዋዋጭ ተፈጥሮን አይያዙም። bnAbs ሰፊ ምላሽ ሰጪ እንቅስቃሴን እንዴት እንደሚያሳካ መረዳት የተጠበቁ ባህሪያትን መለየት እና ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን እንዴት እንደሚቋቋሙ መረዳትን ይጠይቃል።
ዘዴዎች እና ውጤቶች፡ ተመራማሪዎቹ ኤችዲኤክስ-ኤምኤስን ተጠቅመው የአካባቢያዊ መዋቅራዊ እና ተለዋዋጭ ልዩነቶችን በአገሬው-እንደ ኤችአይቪ-1 ኢንቪ trimers ፓነል ውስጥ ለመመርመር ተጠቅመዋል። በ bnAbs የታለሙ ክልሎች ውስጥ በመዋቅራዊ ቅደም ተከተል እና መረጋጋት ላይ ከፍተኛ ልዩነት አግኝተዋል። የተለያዩ የተገለሉበት ትልቅ ፓነልን በመመርመር፣ በV1/V2 trimer apex ውስጥ የኤፒቶፕ ተለዋዋጭ ለውጦችን ተመልክተዋል። የከፍተኛው ኢላማ የተደረገው bnAb፣ PGT145 የቢንዲንግ ኪኔቲክስ ትንተና በማህበር ተመኖች እና በኤፒቶፕ ተለዋዋጭነት መካከል የተገላቢጦሽ ትስስር አሳይቷል።
PGT145 መዋቅራዊ እና ተለዋዋጭ ልዩነቶችን እንዴት እንደሚቋቋም ለመረዳት፣ ተመራማሪዎቹ ልዩነት HDX-MS አደረጉ እና የ PGT145 cryo-EM መዋቅሮችን ከሁለት ኤችአይቪ-1 ማግለል ከኤንቭ ትሪመርስ ጋር ተያይዘዋል። PGT145 በ trimer apex ላይ በጣም ያተኮረ አስገዳጅ አሻራ እንዳለው ደርሰውበታል፣ በተቀረው መዋቅር ውስጥ ምንም አይነት የአሎስቴሪያዊ ለውጦች አልተስተዋሉም። ጥናቱ በተጨማሪም የተጠበቁ ግሊካንስን በ Env apex ላይ በ somatic hypermutation በሚደረግ ፀረ እንግዳ አካላት ቅንጅት አሳይቷል።
ማጠቃለያ፡ ጥናቱ መዋቅራዊ ዳይናሚክስ አንቲጂኒሲቲ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ እና የ bnAbs ሰፋ ያለ ምላሽ ሰጪነትን ማሳካት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። በከፍተኛ ትኩረትን በማስተሳሰር፣ bnAbs በኤንቬሎፕ ግላይኮፕሮቲኖች ውስጥ የሚገኙትን ተለዋዋጭ ባህሪያት ከተለያዩ መነጠል ያስወግዳሉ። ውጤታማ የኤችአይቪ -1 ክትባቶችን እና የሕክምና ጣልቃገብነቶችን ለማዘጋጀት በ bnAbs እና Env ተለዋዋጭነት መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2