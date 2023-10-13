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ኤክሶፕላኔት ከባቢ አየርን ለማጥናት አዲስ የኬሚካል ኔትወርክ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 13, 2023
ኤክሶፕላኔት ከባቢ አየርን ለማጥናት አዲስ የኬሚካል ኔትወርክ

ሞቃታማ እና ሞቃታማ የኤክሶፕላኔት ከባቢ አየርን ሚዛናዊ ያልሆነ ኬሚስትሪ ለማጥናት አዲስ እና የተሻሻለ ኬሚካላዊ አውታር ገንብተናል። ይህ አውታረመረብ በሰፊው በተረጋገጡ እና በዘመናዊ የቃጠሎ አውታሮች ላይ የተመሰረተ ነው, ይህም ለብዙ ሁኔታዎች የበለጠ አስተማማኝ ትንበያዎችን ያቀርባል.

አዲሱ የኬሚካላዊ አውታረመረብ በ 500 እና 2500 K መካከል ባሉ ሁኔታዎች እና ከ 100 እስከ 10 ^ -6 ባር የሚደርስ ግፊት እንዲሠራ የተቀየሰ ነው። አውታረ መረቡን ለማረጋገጥ፣ ትንቢቶቹን ከሰባት ሌሎች አውታረ መረቦች ጋር አነጻጽረነዋል፣ ይህም የተለያዩ የሙከራ ሁኔታዎችን ይሸፍናል።

የአዲሱ አውታረ መረባችን በ exoplanet atmospheric ጥናቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመገምገም GJ 436 b፣ GJ 1214 b፣ HD 189733 b እና HD 209458 bን ጨምሮ ለብዙ exoplanets የተትረፈረፈ መገለጫዎችን ፈጥረናል። የ 1D ኪነቲክ ሞዴል FRECKLL ተጠቀምን እና TauREx 3.1 ን በመጠቀም ተዛማጅ የማስተላለፊያ ስፔክትሮችን አስልተናል።

ከአዲሱ ኬሚካላዊ አውታረመረብ የተገኘውን የተትረፈረፈ ፕሮፋይሎች እና ስፔክራዎች ከቀድሞው ኔትዎርክ ጋር በማነፃፀር አዲሱ ኔትወርክ ለተፈተኑ የሙከራ ሁኔታዎች የበለጠ ትክክለኛ ሆኖ አግኝተናል። በተለይም በናይትሮጅን ኬሚስትሪ ውስጥ ያለው ማሻሻያ በተትረፈረፈ መገለጫዎች ላይ በተለይም ለኤች.ሲ.ኤን. እስከ አራት የሚደርሱ የክብደት መጠኖች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። የ CO2 መገለጫዎችም በተለይ ተጎድተዋል፣ ይህም በጂጄ 436 የማስተላለፍ ስፔክትረም ላይ አስፈላጊ ለውጦችን አስከትሏል።

እነዚህ ተፅዕኖዎች የከባቢ አየር ሞዴሎችን ለ exoplanets ትክክለኛነት ለማሻሻል የተረጋገጡ የኬሚካል ኔትወርኮችን የመጠቀምን አስፈላጊነት ያጎላሉ. የካርቦን እና የናይትሮጅን ኬሚስትሪ ጥምረት በፎቶላይዜስ ከሚመነጩ radicals ጋር በመተላለፊያው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።

አዲሱን የኬሚካል መረባችንን በመቅጠር ተመራማሪዎች በተነበዩት ትንበያ ላይ የበለጠ እምነት እንዲኖራቸው እና ስለ ኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።

ማጣቀሻዎች:
- አር. Veillet, O. Venot, B. Sirjean, R. Bounaceur, PA. ግላውድ፣ ኤ. አል-ረፋይ፣ ኢ. ሄብራርድ (ምንጭ)
- በአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ (ምንጭ) ለህትመት ተቀባይነት አግኝቷል

By ሮበርት አንድሪው

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