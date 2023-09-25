አዲስ ጥናት በህዋ ላይ የሚከሰት የአጥንት መጥፋትን በመቀነስ ረገድ ሊኖር የሚችል እድገት አሳይቷል።

የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በጠፈር ጉዞ ወቅት የአጥንት መጥፋት የሚያስከትለውን ጉዳት ለመዋጋት የሚያስችል አዲስ ዘዴ አግኝቶ ሊሆን ይችላል። ማይክሮግራቪቲ በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት ተመራማሪዎች በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍረው በሚኖሩ አይጦች ላይ እስከ ዘጠኝ ሳምንታት ድረስ የአጥንት እድገትን በተሳካ ሁኔታ አቅርበዋል። ይህ የሙከራ ህክምና NELL-like ሞለኪውል-1 (NELL-1) እና bisphosphonate መድሃኒቶችን ያካተተ ሞለኪውል ጥምረት ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት አላሳየም።
በጠፈር ጉዞ ወቅት የማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ አጥንት ጤናማ ሆኖ እንዲቆይ የሚፈልገው መደበኛ የሜካኒካል ጭንቀት ባለመኖሩ ከፍተኛ የአጥንት መጥፋት ሊያስከትል ይችላል። የሰውነት አጥንትን የሚገነቡ ህዋሶችን ማምረት ይቀንሳል, ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ የአጥንት መጥፋት ያስከትላል. ጠፈርተኞች በየወሩ በጠፈር ውስጥ ከሚያጠፉት እስከ 1% የሚሆነውን የአጥንት ክብደት ሊያጡ ይችላሉ፣ እና መልሶ ማገገም ወደ ምድር አንድ ጊዜ አመታትን ሊወስድ ይችላል።
ይህንን ጉዳይ ለመዋጋት በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ, ሎስ አንጀለስ (UCLA) እና በካምብሪጅ, ማሳቹሴትስ የሚገኘው የፎርሲት ተቋም ተመራማሪዎች በሰውነት ውስጥ ያለውን ተጽእኖ ለማራዘም የተሻሻለ የ NELL-1 ስሪት አዘጋጅተዋል. የአጥንት ሕብረ ሕዋሳትን በተሻለ ሁኔታ ለማነጣጠር እና የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመቀነስ ቀድሞውንም የአጥንት መጥፋትን ለመከላከል ጥቅም ላይ ከሚውሉት bisphosphonate መድኃኒቶች ጋር አዋህደዋል።
ቡድኑ ከቦታ ጋር በተያያዙ እና በመሬት ላይ በሚኖሩ አይጦች ላይ ከቁጥጥር ቡድኖች ጋር በማወዳደር ሙከራዎችን አድርጓል። ውጤቶቹ ምንም አይነት ግልጽ የሆነ የጤና ችግር ሳይኖርባቸው በሁሉም የታከሙ አይጦች ላይ ከፍተኛ የአጥንት እድገት አሳይተዋል። ይሁን እንጂ የዚህን ህክምና የረጅም ጊዜ ደህንነት እና ውጤታማነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ይህ ግኝት ለወደፊት የጠፈር ምርምር ተስፋ ሰጪ እንድምታ አለው፣ ይህም በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ረዘም ያለ ቆይታ እንዲኖር ያስችላል። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ይህ ህክምና የጡንቻኮላክቶሬት መበላሸትን ለመከላከል እና እንደ በምድር ላይ እንደ ከባድ ኦስቲዮፖሮሲስ ያሉ ሁኔታዎችን ለማከም ተግባራዊ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
ቡድኑ ወደ ምድር ከተመለሱት አይጦች የተሰበሰበውን መረጃ መመርመሩን በቀጠለበት ወቅት የጥናታቸው ውጤት የጠፈር ጉዞን በማሻሻያ እና የአጥንት ጤናን በማሻሻል ረገድ ስላለው አቅም ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ጥናት: "ማይክሮግራቪቲ" - ጆርናል
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ, ሎስ አንጀለስ (UCLA)