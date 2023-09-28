የዳይኖሰር መጥፋት፡ እሳተ ገሞራዎች እና አስትሮይድስ በእጣ ፈንታቸው ውስጥ ሚና ተጫውተዋል።

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በህንድ ዲካን ትራፕስ ውስጥ የሚገኙት እሳተ ገሞራዎች ለዳይኖሰርስ መጥፋት አስተዋፅዖ እንዳበረከቱ እና ከሚታወቀው የአስትሮይድ ተጽእኖ ጋር አብሮ ሊሆን ይችላል። የዲካን ወጥመዶች ከ2 ዓመታት በላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) እና ሰልፈር ዳይኦክሳይድ (SO800,000) ወደ ከባቢ አየር የሚለቁ ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎችን ያካትታል። እነዚህ ጋዞች የአየር ንብረት ግርፋት ፈጥረዋል፣ CO2 ፕላኔቷን በማሞቅ እና SO2 የፀሐይ ብርሃንን በማንፀባረቅ እና በማቀዝቀዝ።
በጥናቱ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ጥልቅ ትምህርት የኮምፒዩተር ሞዴል በዲካን ትራፕስ የተለቀቁት የ CO2 እና SO2 ደረጃዎች የዳይኖሰርስን መጥፋት ከማስከተሉ ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን አረጋግጧል። ሞዴሉ የእነዚህ ጋዞች የተለያዩ ደረጃዎች በአየር ንብረት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ለማወቅ የተለያዩ ሁኔታዎችን አከናውኗል፣ ውጤቱን ከጥንታዊ የፎራሚኒፌራ ዛጎሎች ፣ ትንሽ የውቅያኖስ ፍጥረታት ታሪካዊ የአየር ንብረት መረጃ ጋር በማነፃፀር።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በዲካን ትራፕስ ውስጥ ያለው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ከአስትሮይድ ተጽእኖ በፊት እና በኋላ ከፍተኛ የአካባቢ ለውጦችን አስከትሏል. እሳተ ገሞራዎቹ ጋዝ ወደ ከባቢ አየር በመትፋት የግሪንሀውስ ጋዞች መጨመር እና የፕላኔቷን ሙቀት መጨመር አስከትሏል. በተጨማሪም በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ምክንያት የአሲድ ዝናብ እና የውቅያኖስ አሲዳማነት የእፅዋትና የእንስሳት ዝርያዎች እንዲጠፉ አስተዋጽኦ አድርጓል።
በመጥፋት ክስተት የአስትሮይድ ተፅዕኖ ሚና አከራካሪ ባይሆንም ይህ ጥናት የእሳተ ገሞራነት ከፍተኛ ተጽዕኖ በምድር የአየር ንብረት እና በዳይኖሰርስ እጣ ፈንታ ላይ አጉልቶ ያሳያል። እንደ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና የአስትሮይድ ተጽእኖዎች ባሉ የተፈጥሮ ክስተቶች መካከል ያለውን መስተጋብር መረዳት በምድር ታሪክ ውስጥ ስለ ጅምላ መጥፋት ክስተቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የዳርትማውዝ ኮሌጅ ስሌት ጂኦሎጂስት አሌክሳንደር ኮክስ
- የፍሎሪዳ ጂኦክሮኖሎጂስት ኮርትኒ ጄ. ስፕራይን ዩኒቨርሲቲ
- የጂኦሎጂስት ፖል ሬኔ, የበርክሌይ ጂኦክሮሎጂ ማእከል ዳይሬክተር