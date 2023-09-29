በመጨረሻው የ"ጋላክሲ ጠባቂዎች" ተከታታዮች በክሪስ ፕራት የተጫወተው ኮከብ-ሎርድ ያለ የራስ ቁር በህዋ ውስጥ ሲንጠባጠብ የታየበት የጠፈር ትዕይንት አለ። ይህ ሁኔታ በተመልካቾች መካከል እንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ ትክክለኛነት እና አንድ ሰው ያለ የጠፈር ልብስ በጠፈር ውስጥ ሊኖር ይችላል የሚል ግምት እንዲሰጡ አድርጓል።
በዚህ ርዕስ ላይ ትንሽ ብርሃን ለማንሳት የቀድሞ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ክሪስ ሃድፊልድ የራሱን ግንዛቤ ሰጥቷል። እንደ ሃድፊልድ ገለጻ፣ የሰው ልጅ ያለ የጠፈር ልብስ ጥበቃ በህዋ ውስጥ 30 ሰከንድ አካባቢ ብቻ መኖር ይችላል።
ቦታ በተለያዩ ምክንያቶች ለሰው ልጅ የማይመች አካባቢ ነው። ዋናው አሳሳቢው የከባቢ አየር ግፊት አለመኖር ሲሆን ይህም በሰውነት ውስጥ ያለው ማንኛውም ፈሳሽ በዝቅተኛ የሙቀት መጠን እንዲተን ያደርጋል, ይህም የሰውነት ፈሳሾችን ወደ መፍላት ያመራል. በተጨማሪም ፣ የሚተነፍሰው አየር እጥረት እና የሙቀት መጠኑ በሰው ልጅ ሕልውና ላይ ከፍተኛ አደጋን ያስከትላል።
የጠፈር ልብስ ሳይኖር በህዋ ውስጥ የመትረፍ ሃሳብ ልቦለድ እንጂ በሳይንሳዊ እውነታ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የጠፈር ተጓዥ የጠፈር ልብስ ካልተጠበቀ ለእነዚህ ለሕይወት አስጊ ሁኔታዎች ይጋለጣል እና ለረጅም ጊዜ አይቆይም.
እንደ “Guardians of the Galaxy Vol. ያሉ ፊልሞችን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። 3" ከሳይንሳዊ ትክክለኛነት ይልቅ ለመዝናኛ ዋጋ ቅድሚያ ይስጡ። ለታዳሚው አስደሳች እና በእይታ የሚገርሙ ትዕይንቶችን ለማምጣት ቢጥሩም፣ ብዙ ጊዜ ለታሪክ ተረት ሲሉ ሳይንሳዊ አሳማኝነትን ይሠዋሉ።
በማጠቃለያው ፣ የጠፈር ትዕይንት በ “Guardians of the Galaxy Vol. 3" ኮከብ-ጌታ ያለ ቁር ያለ ህዋ የሚንሳፈፍበት ከሳይንስ አንፃር ትክክል አይደለም። የቀድሞ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ክሪስ ሃድፊልድ እንደሚለው፣ አንድ ሰው በህዋ ውስጥ ለ30 ሰከንድ አካባቢ ብቻ የሚተርፈው ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ምክንያት የጠፈር ልብስ ከሌለው ብቻ ነው። እንደነዚህ ያሉት ፊልሞች ከሳይንሳዊ እውነታዎች ይልቅ ለመዝናኛ ቅድሚያ እንደሚሰጡ ማስታወሱ አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- ክሪስ ሃድፊልድ ፣ የቀድሞ የናሳ ጠፈርተኛ።