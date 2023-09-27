በጥቅምት ወር ስለ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር ይዘጋጁ

በሚቀጥለው ወር ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ አስደናቂ የሆነ የፀሃይ ግርዶሽ ሲፈጥር አስደሳች የሰማይ ክስተት ይከናወናል። ለአንዳንድ እድለኛ ታዛቢዎች ይህ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ይሆናል, ጨረቃ በሰማይ ላይ ትንሽ ትታያለች እና በፀሐይ ላይ ጥቁር ክብ ይሠራል.
ኦክቶበር 14 ላይ ያለው አመታዊ ግርዶሽ በኦሪገን፣ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኮሎራዶ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ ክፍሎች ይታያል። ግርዶሹ በኦሪገን በ9፡13 am PDT ይጀምራል እና በቴክሳስ በ12፡03 ፒኤም ሲዲቲ ይጠናቀቃል። ከዚህ መንገድ ውጪ ያሉት ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ማየት ይችላሉ።
ግርዶሹን በቀጥታ በባዶ ዓይን፣ በፀሐይ መነፅር፣ በባይኖኩላር ወይም በቴሌስኮፕ መመልከቱ ለዓይንዎ ጎጂ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ደህንነቱ የተጠበቀ እይታን ለማረጋገጥ ናሳ የመከላከያ የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮችን ወይም በእጅ የሚያዙ የፀሐይ ተመልካቾችን እንዲጠቀሙ ይመክራል። በአማራጭ፣ ይህንን አስደናቂ ክስተት ለማየት እንደ ፒንሆል ፕሮጀክተር ያሉ ቀጥተኛ ያልሆኑ ዘዴዎችን መጠቀም ይችላሉ።
የዓመታዊ ግርዶሽ መንገድ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያሉ በርካታ ግዛቶችን አቋርጦ ብቻ ሳይሆን ወደ ሜክሲኮ እንዲሁም ወደ ሌሎች የመካከለኛው እና የደቡብ አሜሪካ ክፍሎች ይደርሳል.
የሰለስቲያልን ድንቅ ለመመስከር ይህን አስደናቂ እድል እንዳያመልጥዎ! በጥቅምት ወር ባለው የፀሐይ ግርዶሽ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመደሰት የእርስዎን ግርዶሽ መነጽሮች እና ሌሎች አስፈላጊ የመመልከቻ መሳሪያዎችን ማዘጋጀትዎን ያረጋግጡ።
ምንጮች:
- ታታን Syuflana / ኤ.ፒ
- ናሳ