ታሪካዊ የአየር ንብረት ለውጥ በቀድሞ የሰው ልጅ የእርስ በርስ መራባት ውስጥ ሚና ተጫውቷል።

ሳይንስ በጆርናል ላይ የታተመ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው የከባቢ አየር ካርቦሃይድሬት መጠን መለዋወጥ እና የአየር ንብረት እና የእፅዋት ለውጦች የመጀመሪያዎቹ የሰው ልጅ ዝርያዎች መቼ እና የት እንደሚፈጠሩ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ። የዘመናችን ሰዎች እንደ ኒያንደርታሎች እና ዴኒሶቫንስ ካሉ ሆሚኒን ዝርያዎች የተወረሱ አነስተኛ የዲኤንኤ መቶኛ አላቸው።
ከደቡብ ኮሪያ እና ኢጣሊያ በመጡ የአየር ንብረት ባለሙያዎች እና ፓሊዮ-ባዮሎጂስቶች አለም አቀፍ ቡድን የተካሄደው ጥናቱ የፓሊዮ-አንትሮፖሎጂካል ማስረጃዎችን፣ የዘረመል መረጃዎችን እና ያለፉትን የአየር ንብረት ሱፐር ኮምፒዩተሮችን በመጠቀም በተለያዩ ዝርያዎች መካከል ያለውን የእርባታ ዘዴ ለመረዳት ተችሏል። ኒያንደርታሎች እና ዴኒሶቫንስ የተለያዩ የአካባቢ ምርጫዎች እንዳሏቸው ደርሰውበታል። ዴኒሶቫንስ ለቅዝቃዛ አካባቢዎች እንደ ቦሬያል ደኖች እና ታንድራ ዞኖች በተሻለ ሁኔታ የተላመዱ ነበሩ ፣ ኒያንደርታሎች ደግሞ ሞቃታማ ደኖችን እና የሣር ሜዳዎችን ይመርጡ ነበር።
ተመራማሪዎቹ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን ተጠቅመው የእነዚህን የተለያዩ መኖሪያዎች መልከዓ ምድራዊ መደራረብ በሞቃታማ የእርስ በርስ ጊዜያቶች ላይ ለመተንተን ነበር። በነዚህ የመደራረብ ጊዜያት፣ በዝርያዎቹ መካከል የመገናኘት እና የመተሳሰብ እድሎች በበዙበት ጊዜ እርስበርስ የመዋለድ እድሎችን ማሳደግ ችለዋል። ተምሳሌቶቹ ከ78,000 እና ከ120,000 ዓመታት በፊት ከተከሰቱት የታወቁ የእርባታ ክፍሎች ጋር የተጣጣሙ ናቸው።
ተመራማሪዎቹ የእርባታ የአየር ንብረት ሁኔታዎችን የበለጠ ለመረዳት ባለፉት 400,000 ዓመታት ውስጥ በዩራሲያ ውስጥ የእፅዋት ዘይቤዎች እንዴት እንደተቀየሩ መርምረዋል ። ከፍ ያለ የከባቢ አየር CO2 እና መለስተኛ ግርዶሽ ሁኔታዎች ወደ ምእራብ አቅጣጫ የአየር ጠባይ ያለው ደን ወደ ማእከላዊ ዩራሺያ እንዲስፋፋ፣ ለኒያንደርታልስ ወደ ዴኒሶቫን ግዛቶች የመበተን ኮሪደሮችን እንደፈጠረ ደርሰውበታል።
ተመራማሪዎቹ ካጋጠሟቸው ተግዳሮቶች አንዱ ለዴኒሶቫንስ የሚመረጡትን የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ማስገባት ነው, ምክንያቱም ውስን መረጃ አለ. ይሁን እንጂ በሰዎች ዝርያዎች መካከል የሚታወቁ የቀድሞ አባቶች ግንኙነቶችን ለመቁጠር አዲስ የስታቲስቲክስ መሳሪያዎችን አዘጋጅተዋል, ይህም እምቅ የዴኒሶቫን መኖሪያዎችን ለመገመት ያስችላቸዋል. በሚገርም ሁኔታ ትንታኔው እንደሚያመለክተው ሰሜናዊ አውሮፓ ከሩሲያ እና ቻይና በተጨማሪ ለዴኒሶቫንስ ተስማሚ አካባቢ ሊሆን ይችላል.
ይህ ጥናት በአየር ንብረት ለውጥ፣ በመኖሪያ አካባቢ ለውጥ እና በሰዎች የዘረመል ልዩነት መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎች እነዚህን ታሪካዊ ቅጦች በመረዳት በተለያዩ ህዝቦች ውስጥ ያለውን የእርባታ የዘር ውርስን የበለጠ መመርመር እና ስለ እኛ የጋራ የዘር ግንድ የተሻለ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
ማጣቀሻ:
በጂያኦያንግ ሩአን፣ አክሴል ቲመርማን፣ ፓስኳሌ ራያ፣ ክዩንግ-ሱክ ዩን፣ ኤልኬ ዘለር፣ አሌሳንድሮ ሞንዳናሮ፣ ሚርኮ ዲ ፌብብራሮ፣ ዳንኤል ሌሞን፣ ሲልቪያ ካስቲግሊዮን እና ማሪና ሜልቺዮን፣ ኦገስት 10 “የአየር ንብረት ለውጥ የተቀናጀ የሆሚኒን የእርባታ ክውነቶችን በዩራሲያ ይለዋወጣል። .
DOI: 10.1126 / ሳይንስ. add4459