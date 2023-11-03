በስኪስቶሶሚያስ ላይ ​​አዲስ አመለካከት፡ በአፍሪካ የንጹህ ውሃ ስነ-ምህዳር ውስጥ የተደበቀ ስጋት

ሺስቶሶሚያሲስ፣ ቢልሃርዚያ በመባልም የሚታወቀው፣ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ሸክም ያለው፣ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ በቸልታ ያልተነገረ የሐሩር ክልል በሽታ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት በሕዝብ ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በማሳደሩ ስኪስቶሶሚያሲስን ለመቆጣጠር እና ለማስወገድ ቀዳሚ ተግባር እንደሆነ ገልጿል።
ምንም እንኳን የመጀመሪያው መጣጥፍ የሚያተኩረው በስኪስቶሶሚያስ ኤፒዲሚዮሎጂ እና የጄኔቲክ ቅጦች ላይ ቢሆንም፣ ይህ አዲስ መጣጥፍ በአፍሪካ ንፁህ ውሃ ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ ስላለው ድብቅ ስጋት ብርሃንን ለማብራት ያለመ ሲሆን በተለይም መካከለኛ አስተናጋጅ ቀንድ አውጣዎች በበሽታው ስርጭት ውስጥ ያለውን ሚና ያጎላል።
ስኪስቶሶማያሲስ በተበከሉ የንጹህ ውሃ ምንጮች አማካኝነት በሚተላለፉ የጂነስ ስኪስቶሶማ ጥገኛ ትሎች ነው። የቡሊኑስ ዝርያ ያላቸው የንፁህ ውሃ ቀንድ አውጣዎች እንደ መካከለኛ አስተናጋጅ ሆነው ያገለግላሉ ፣ ይህም ጥገኛ ተሕዋስያን የህይወት ዑደታቸውን እንዲያጠናቅቁ ያስችላቸዋል። እነዚህ ቀንድ አውጣዎች በአፍሪካ ውስጥ ተስፋፍተዋል እና የስኪስቶሶሚያስ ስርጭትን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ስኪስቶሶሚያሲስን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመቋቋም ሁለገብ ዘዴ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። የመካከለኛው አስተናጋጅ ቀንድ አውጣዎችን ስነ-ምህዳር በመረዳት ከሰው እና ከእንስሳት አስተናጋጆች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በመረዳት የማስተላለፊያ ዑደቱን ለመስበር የታለሙ ጣልቃገብነቶችን ማዳበር እንችላለን። ይህም የውሃ እና የንፅህና አጠባበቅ እርምጃዎችን መተግበር, እንዲሁም ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን ቦታዎች ለመለየት መደበኛ ክትትል እና ክትትል ማድረግን ያካትታል.
ከዚህም በላይ በሞለኪውላር ምርመራዎች ውስጥ የተደረጉ እድገቶች የስኪስቶሶሚያሲስን ስርጭት ለመለየት እና ለመቆጣጠር አዳዲስ መሳሪያዎችን አቅርበዋል. የሰው እና የእንስሳት schistosome ዝርያዎችን በአንድ ጊዜ የሚያውቁ Multiplex PCR አቀራረቦች በሽታን ለመቆጣጠር ለ"አንድ ጤና" ተስፋ ሰጪ መንገድ ይሰጣሉ። እነዚህ ቴክኒኮች የመተላለፊያውን ተለዋዋጭነት እንድንረዳ እና በሰው እና በእንስሳት ህዝብ ውስጥ የታለሙ ጣልቃገብነቶችን ለማሳወቅ ይረዱናል።
በማጠቃለያው፣ ስኪስቶሶሚያሲስ በአፍሪካ ንጹህ ውሃ ሥነ-ምህዳር ውስጥ ትልቅ የህዝብ ጤና ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። ሥነ ምህዳራዊ፣ ሞለኪውላዊ እና ኤፒዲሚዮሎጂያዊ አመለካከቶችን የሚያጠቃልል አጠቃላይ አካሄድን በመከተል ስለበሽታው ያለንን ግንዛቤ ማሳደግ እና ለመቆጣጠር እና ለማስወገድ ውጤታማ ስልቶችን ማዘጋጀት እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ስኪስቶሶሚያስ ምንድን ነው?
ስኪስቶሶማሚያስ፣ ቢልሃርዚያ በመባልም ይታወቃል፣ በስኪስቶሶማ ጂነስ በጥገኛ ትሎች የሚመጣ ችላ የተባለ የትሮፒካል በሽታ ነው። በአለም አቀፍ በተለይም በአፍሪካ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ የውሃ ወለድ በሽታ ነው።
ስኪስቶሶሚያስ እንዴት ይተላለፋል?
ስኪስቶሶሚስ የሚተላለፈው በጥገኛ ትሎች እጭ ከተበከለ ንጹህ ውሃ ጋር በመገናኘት ነው። እጮቹ ቡሊነስ በተባሉት ቀንድ አውጣዎች ወደ ውሃ ውስጥ ይለቀቃሉ። ሰዎች ከተበከለው ውሃ ጋር ሲገናኙ, እጮቹ ወደ ቆዳ ውስጥ ዘልቀው በመግባት የሰውን ልጅ ሊበክሉ ይችላሉ.
የ schistosomiasis ምልክቶች ምንድ ናቸው?
የ schistosomiasis ምልክቶች እንደ ኢንፌክሽኑ ደረጃ ይለያያሉ ነገር ግን ትኩሳት፣ ሳል፣ የሆድ ህመም፣ ተቅማጥ፣ በሽንት ወይም በርጩማ ውስጥ ያለ ደም እና በጉበት ወይም በፊኛ ሥር በሰደደ ጉዳዮች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ።
ስኪስቶሶሚሲስን እንዴት መቆጣጠር ይቻላል?
የስኪስቶሶሚያሲስ ቁጥጥር ጥረቶች በተለያዩ ጣልቃገብነቶች ስርጭትን በመቀነስ ላይ ያተኩራሉ። እነዚህም የንፁህ ውሃ አቅርቦት እና የተሻሻለ የንፅህና አጠባበቅ፣ ህብረተሰቡ ስለ ኢንፌክሽን ስጋት ማስተማር፣ የተጠቁ ሰዎችን በፀረ ተባይ መድሃኒት ማከም እና ቀንድ አውጣ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን መተግበርን ያካትታሉ።
ለ schistosomiasis ክትባት አለ?
በአሁኑ ጊዜ ለስኪስቶሶሚያስ ምንም ዓይነት ፈቃድ ያለው ክትባት የለም። ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከበሽታው መከላከል የሚያስችል ውጤታማ ክትባት ለማዘጋጀት ሰፊ ጥናት እየተካሄደ ነው።