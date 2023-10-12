የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ማቆሚያዎች በሩሲያ ሞዱል ላይ ቀዝቃዛ ልቅሶ

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሩስያ ሞጁል ላይ ያለው የኩላንት መፍሰስ ከተገኘ ከሁለት ቀናት በኋላ የቆመ ይመስላል። እ.ኤ.አ ኦክቶበር 9 የጀመረው ፍንጣቂ በጠፈር ጣቢያው ለጠፈር ተጓዦች ምንም አይነት አደጋ አላመጣም። ነገር ግን ለጥንቃቄ ሲባል ናሳ ሁኔታውን በሚመረምሩበት ጊዜ ሁለት የታቀዱ የጠፈር ጉዞዎችን ለሌላ ጊዜ አስተላልፏል። በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ሚሽን ቁጥጥር ውስጥ በካሜራዎች አማካኝነት ፍንጣቂው የተገኘ ሲሆን በጠፈር ተመራማሪው ጃስሚን ሞግቤሊ በአይኤስኤስ ተሳፍሮ እንደነበር አረጋግጧል።
ፍሰቱ የተከሰተው በራስቬት ለሚባለው የተለየ የሩሲያ ሞጁል የታሰበው በሩሲያ ናኡካ ሁለገብ ላብራቶሪ ሞዱል (ኤምኤልኤም) የመጠባበቂያ ራዲያተር ላይ ነው። የናኡካ ዋና ራዲያተር አሁንም በመደበኛነት እየሰራ ስለሆነ ፍሰቱ በሰራተኞቹ ወይም በጠፈር ጣቢያው ስራዎች ላይ ምንም ተጽእኖ የለውም። ይህ መፍሰስ በቅርብ ወራት ውስጥ በሩሲያ አይኤስኤስ መሳሪያዎች ላይ ከተከሰቱት ተከታታይ ቀዝቃዛ ፍሳሾች ውስጥ የመጨረሻው ነው። የስርዓተ-ፆታ ችግርን በመገመት የእነዚህ ፍንጣቂዎች መንስኤ አሁንም በምርመራ ላይ ነው።
አሞኒያ የ ISS ስርዓቶችን ለማቀዝቀዝ ጥቅም ላይ ይውላል, ምክንያቱም ቆሻሻ ሙቀትን ያመነጫሉ. ቀዝቃዛው ሙቀቱን ለማስወገድ በቀዝቃዛ ሳህኖች እና በሙቀት መለዋወጫዎች ውስጥ ይሽከረከራል, ከዚያም ሙቀቱን በራዲያተሮች ውስጥ ይለቀቃል. በናካ ላይ ያለው የፈሰሰው ራዲያተር ይስተካከላል፣ ይህም ቀዝቃዛው ስራውን እንዲቀጥል ያስችለዋል። ቀደም ባሉት ጊዜያት በሩሲያ መሳሪያዎች ላይ በአይኤስኤስ ላይ ሌሎች ክስተቶች እንደነበሩ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው, እነዚህም በናውካ ላይ የሶፍትዌር ብልሽት አጭር የአደጋ ጊዜ ሁኔታን ያስከተለ እና በሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ላይ በኋላ ላይ ተጣብቆ የተገኘ ጉድጓድ ጨምሮ.
የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ቢያንስ እስከ 2030 ድረስ ስራውን እንዲቀጥል መርሃ ግብር ተይዞለታል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ባካሄደችው ወረራ ምክንያት በሩሲያ እና በሌሎች አይ ኤስ ኤስ አጋሮች መካከል ያለው ውጥረት ጨምሯል ፣ የናሳ ባለስልጣናት ግን አይኤስኤስን በሚመለከት ያለው ግንኙነት መደበኛ መሆኑን ገልፀዋል ።
ምንጭ: Space.com፣ የቀጥታ ሳይንስ