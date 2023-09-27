ጠፈርተኞች እና ኮስሞናውቶች ለአንድ አመት ያህል በህዋ ከቆዩ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳሉ

አንድ የናሳ ጠፈርተኛ እና ሁለት ሩሲያዊ ኮስሞናዊቶች ከአንድ አመት በላይ ህዋ ላይ ካሳለፉ በኋላ በሰላም ወደ ምድር ተመልሰዋል። ይህ የተራዘመ ቆይታ በአሜሪካ ረጅሙ የጠፈር በረራ አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል። ሦስቱ ሰዎች በካዛክስታን ራቅ ያለ ቦታ ላይ ያረፉ ሲሆን ለዋናው ተሽከርካሪ ምትክ በሆነው በሶዩዝ ካፕሱል ውስጥ ወርደው በጠፈር ቆሻሻ ተጎድተው ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ሲገቡ ማቀዝቀዣውን በሙሉ አጥተዋል።
መጀመሪያ ላይ የ180 ቀን ተልእኮ እንዲሆን ታስቦ አሜሪካዊው የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ እና የሩሲያ አቻዎቹ ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ቆይታው ወደ 371 ቀናት ተራዝሟል። ይህም ቀደም ሲል በናሳ የጠፈር ተመራማሪው ማርክ ቫንዴ ሄ ለአንድ የጠፈር በረራ ካስመዘገበው ሪከርድ በልጧል። በ437ዎቹ አጋማሽ ላይ 1990 ቀናት የሚፈጀው ረጅሙ የጠፈር በረራ የአለም ክብረ ወሰን አሁንም በሩሲያ ተይዟል።
መሐንዲሶች የቦታ ቆሻሻ መጣያ የመጀመሪያውን ካፕሱል ራዲያተር እንደወጋው በመጠርጠራቸው ምትክ የሆነው የሶዩዝ ካፕሱል በየካቲት ወር ተጀመረ። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ እስከዚህ ወር ድረስ አዲስ መርከበኞችን ለመጀመር ሌላ ሶዩዝ አልነበረም፣ ይህም ማለት ተተኪዎቹ የደረሱት ከሁለት ሳምንታት በፊት ብቻ ነው።
ሚስተር ሩቢዮ በህዋ ላይ በነበሩበት ወቅት የሰራዊት ዶክተር እና የሄሊኮፕተር አብራሪ ልጆቹ ከባህር ሃይል አካዳሚ ተመርቀው ወደ ዌስት ፖይንት ያቀኑትን አስፈላጊ የቤተሰብ ክስተቶች አምልጦታል። በህዋ ላይ ይህን ያህል ጊዜ የማሳለፍ ስነ ልቦናዊ ገጽታ ከሚጠበቀው በላይ ከባድ መሆኑን አምኗል።
አሁን በሰላም ወደ ምድር እንደተመለሱ፣ ሚስተር ሩቢዮ ከሚስታቸው እና ከልጆቻቸው ጋር ለመገናኘት ያላቸውን ጉጉት ገለጹ። ናሳ በአሁኑ ጊዜ ለተጨማሪ የአንድ አመት ተልእኮዎች ምንም እቅድ ስለሌለው ረጅሙን የአሜሪካ የጠፈር በረራ መዝገቡን ለተወሰነ ጊዜ ሊይዝ ይችላል።
ባጠቃላይ፣ ሰራተኞቹ ባለፈው መስከረም ከካዛክስታን ከተነሱ በኋላ አስደናቂ 157 ሚሊዮን ማይል ተጉዘዋል እና ወደ 6,000 የሚጠጉ የምድር ምህዋርዎችን አጠናቀዋል።
ምንጭ፡- ቢቢሲ ዜና (ምንጭ ዩአርኤል አልተሰጠም)