የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ጠፈርተኞች እና ኮስሞናውቶች ለአንድ አመት ያህል በህዋ ከቆዩ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳሉ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 27, 2023
ጠፈርተኞች እና ኮስሞናውቶች ለአንድ አመት ያህል በህዋ ከቆዩ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳሉ

አንድ የናሳ ጠፈርተኛ እና ሁለት ሩሲያዊ ኮስሞናዊቶች ከአንድ አመት በላይ ህዋ ላይ ካሳለፉ በኋላ በሰላም ወደ ምድር ተመልሰዋል። ይህ የተራዘመ ቆይታ በአሜሪካ ረጅሙ የጠፈር በረራ አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል። ሦስቱ ሰዎች በካዛክስታን ራቅ ያለ ቦታ ላይ ያረፉ ሲሆን ለዋናው ተሽከርካሪ ምትክ በሆነው በሶዩዝ ካፕሱል ውስጥ ወርደው በጠፈር ቆሻሻ ተጎድተው ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ሲገቡ ማቀዝቀዣውን በሙሉ አጥተዋል።

መጀመሪያ ላይ የ180 ቀን ተልእኮ እንዲሆን ታስቦ አሜሪካዊው የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ እና የሩሲያ አቻዎቹ ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ቆይታው ወደ 371 ቀናት ተራዝሟል። ይህም ቀደም ሲል በናሳ የጠፈር ተመራማሪው ማርክ ቫንዴ ሄ ለአንድ የጠፈር በረራ ካስመዘገበው ሪከርድ በልጧል። በ437ዎቹ አጋማሽ ላይ 1990 ቀናት የሚፈጀው ረጅሙ የጠፈር በረራ የአለም ክብረ ወሰን አሁንም በሩሲያ ተይዟል።

መሐንዲሶች የቦታ ቆሻሻ መጣያ የመጀመሪያውን ካፕሱል ራዲያተር እንደወጋው በመጠርጠራቸው ምትክ የሆነው የሶዩዝ ካፕሱል በየካቲት ወር ተጀመረ። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ እስከዚህ ወር ድረስ አዲስ መርከበኞችን ለመጀመር ሌላ ሶዩዝ አልነበረም፣ ይህም ማለት ተተኪዎቹ የደረሱት ከሁለት ሳምንታት በፊት ብቻ ነው።

ሚስተር ሩቢዮ በህዋ ላይ በነበሩበት ወቅት የሰራዊት ዶክተር እና የሄሊኮፕተር አብራሪ ልጆቹ ከባህር ሃይል አካዳሚ ተመርቀው ወደ ዌስት ፖይንት ያቀኑትን አስፈላጊ የቤተሰብ ክስተቶች አምልጦታል። በህዋ ላይ ይህን ያህል ጊዜ የማሳለፍ ስነ ልቦናዊ ገጽታ ከሚጠበቀው በላይ ከባድ መሆኑን አምኗል።

አሁን በሰላም ወደ ምድር እንደተመለሱ፣ ሚስተር ሩቢዮ ከሚስታቸው እና ከልጆቻቸው ጋር ለመገናኘት ያላቸውን ጉጉት ገለጹ። ናሳ በአሁኑ ጊዜ ለተጨማሪ የአንድ አመት ተልእኮዎች ምንም እቅድ ስለሌለው ረጅሙን የአሜሪካ የጠፈር በረራ መዝገቡን ለተወሰነ ጊዜ ሊይዝ ይችላል።

ባጠቃላይ፣ ሰራተኞቹ ባለፈው መስከረም ከካዛክስታን ከተነሱ በኋላ አስደናቂ 157 ሚሊዮን ማይል ተጉዘዋል እና ወደ 6,000 የሚጠጉ የምድር ምህዋርዎችን አጠናቀዋል።

ምንጭ፡- ቢቢሲ ዜና (ምንጭ ዩአርኤል አልተሰጠም)

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ጥናት በማይክሮ ፕላስቲኮች ኢንቬቴቴራቴስ ውስጥ ሊለማመዱ የሚችሉ ነገሮችን አገኘ

ሴፕቴ 27, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የሶዩዝ ካፕሱል ከአመት-ረጅም ተልዕኮ በደህና ይመለሳል

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

የናሳ ጠፈር ተመራማሪዎች እና የሩሲያ ኮስሞናውቶች በህዋ ውስጥ ከተመዘገበው ከፍተኛ አመት በኋላ ወደ ምድር ተመለሱ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

ጠፈርተኞች እና ኮስሞናውቶች ለአንድ አመት ያህል በህዋ ከቆዩ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳሉ

ሴፕቴ 27, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ጥናት በማይክሮ ፕላስቲኮች ኢንቬቴቴራቴስ ውስጥ ሊለማመዱ የሚችሉ ነገሮችን አገኘ

ሴፕቴ 27, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሶዩዝ ካፕሱል ከአመት-ረጅም ተልዕኮ በደህና ይመለሳል

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ ጠፈር ተመራማሪዎች እና የሩሲያ ኮስሞናውቶች በህዋ ውስጥ ከተመዘገበው ከፍተኛ አመት በኋላ ወደ ምድር ተመለሱ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች