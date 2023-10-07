ሳይንቲስቶች ብርቅየ የተከፈለ የወርቅ አዮንን ለአዲስ ጥቅም ይፈጥራሉ እና ያረጋጋሉ።

የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ፣ የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ፣ በርክሌይ እና የካናዳ ማክጊል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች Au2+ የሚባል ያልተለመደ የወርቅ ልዩነት በተሳካ ሁኔታ ፈጥረው አረጋግተዋል። ይህ ግኝት ለዚህ ትኩረት የሚስብ ኤሌሜንታል ብረት የተለያዩ አዳዲስ መተግበሪያዎችን ይፈቅዳል።
የወርቅ አተሞች ልዩ ባህሪያት, ትልቅ አዎንታዊ ክፍያ ያላቸው, በኒውክሊዮቻቸው ውስጥ ባሉ በርካታ ፕሮቶኖች ምክንያት ነው. እነዚህ ኃይሎች, ልዩ አንጻራዊነት በፍጥነታቸው ላይ ከሚያስከትላቸው ውጤቶች ጋር ተዳምሮ, የተወሰኑ የኤሌክትሮኖች ዝግጅቶችን ከሌሎች የበለጠ ያደርጉታል. በውጤቱም, አንድ ወይም ሶስት ኤሌክትሮኖች መጥፋት ከሁለት መጥፋት የበለጠ የተለመደ ነው.
የ Au2+ ionዎችን ለማረጋጋት ኬሚስቶቹ በተለምዶ በፀሃይ ፓነሎች እና በኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውሉት ሃሊድ ፔሮቭስኪት በሚባል ክሪስታል ቁስ ውስጥ ያዙዋቸው። በክሪስታል ውስጥ ያለው ልዩ የንጥረ ነገሮች ውቅር የ Au2+ ionዎችን ልዩ ሁኔታ ጠብቆታል። ሳይንቲስቶቹ የሲሲየም ክሎራይድ ጨው፣ Au3+ ክሎራይድ፣ ውሃ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እና አነስተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ሲ የያዘ ቀመር በመጠቀም በኤሌክትሮን ልገሳ Au3+ ions ወደ Au2+ መቀየር ችለዋል።
ወርቅ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተፈላጊ አካል እንዲሆን በማድረግ በኬሚካላዊ ምላሾች በመበላሸቱ እና በመቋቋም ይታወቃል። የተረጋጋ የ Au2+ ቅርፅ በተገኘበት ጊዜ ተጨማሪ ጥናቶች የኦፕቲካል እና የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያቱን በማጥናት ላይ ያተኩራሉ። እነዚህ ባህሪያት ሊሻሻሉ እና እንደ ኤሌክትሮኒክስ ባሉ መስኮች ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።
የተረጋጋ Au2+ perovskite የተሳካ ውህደት መጀመሪያ ላይ ሳይንቲስቶች በሚያስደንቅ ሁኔታ አጋጥሟቸዋል. ሆኖም፣ አሁን በዚህ አዲስ ቁሳቁስ የቀረቡትን እድሎች ለማሰስ ጓጉተዋል። ጥናቱ በተፈጥሮ ኬሚስትሪ ውስጥ ታትሟል.
ምንጮች:
– ሊንድኲስት እና ሌሎች፣ ተፈጥሮ ኬሚስትሪ፣ 2023