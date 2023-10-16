ማርስ ኤክስፕረስ የNoctis Labyrinthus አስደናቂ ፍላይቨር ያቀርባል

ተመራማሪዎች የማርስን ሚስጥሮች በቅርብ ለመቃኘት ጓጉተዋል፣ እና አሁን፣ ለማርስ ኤክስፕረስ የጠፈር መንኮራኩር ምስጋና ይግባውና የፕላኔቷን አስደናቂ ገጽታ በጨረፍታ ማየት እንችላለን። በካሜራዎቹ የተነሱ በሺዎች የሚቆጠሩ ምስሎችን በመጠቀም፣ ማርስ ኤክስፕረስ በማርስ ላይ ካሉት በጣም ከሚያስደስቱ ክልሎች አንዱ የሆነውን ኖክቲስ ላቢሪንትሰስ፣ እንዲሁም “የሌሊት ላብራቶሪ” በመባል የሚታወቀውን ማራኪ አኒሜሽን ፈጥሯል።
Noctis Labyrinthus በማርስ ቫሌስ ማሪሪሪስ እና በታርሲስ ቡልጅ ግዙፍ እሳተ ገሞራዎች መካከል የሚገኝ የሸለቆዎች ስርዓት ነው። ይህ የተሰበረ መልክዓ ምድር ወደ 1,200 ኪሎሜትሮች የሚዘልቅ ሲሆን ወደፊት አሳሾች ሊያጋጥሟቸው ስለሚችሉት ቅድመ እይታ ያቀርባል። የNoctis Labyrinthus መፈጠር ታርሲስ ራይስ ተብሎ ሊጠራ ይችላል፣ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በዙሪያው ያለው አካባቢ ወደ ላይ ከፍ እንዲል አድርጎታል፣ በዚህም ምክንያት የቴክቶኒክ ጭንቀቶች እና “ግራበንስ” የሚባሉ ጥልቅ ጉድጓዶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል።
የNoctis Labyrinthus በራሪ ወረቀቱ በጊዜ ሂደት እንደ ጉዞ ነው። በአኒሜሽኑ ውስጥ ያሉት ከፍተኛው አምባዎች የመጀመሪያውን የገጽታ ደረጃን ይወክላሉ፣ ይህም ማርስ የቴክቶኒክ እንቅስቃሴ እና የአፈር መሸርሸር ከመጥፋቱ በፊት ምን እንደሚመስል ፍንጭ ይሰጣል። እርስ በርስ የሚገናኙት ሸለቆዎች እና ሸለቆዎች ምንም እንኳን ትንሽ ቢሆኑም እስከ 30 ኪሎ ሜትር ስፋት እና ስድስት ኪሎ ሜትር ጥልቀት አላቸው. የመሬት መንሸራተትም በሺህ ዓመታት ውስጥ ተከስቷል፣ ይህም የቆዩ የገጽታ ክፍሎችን የሚሸፍን እና ተጨማሪ የክልሉን ውስብስብነት ይጨምራል።
አኒሜሽኑ በማርስ ንፋስ የተፈጠሩ ትላልቅ የዱና ሜዳዎች እንዳሉ ያሳያል። ይህ በራሪ ወረቀቱ በሚሊዮን የሚቆጠር የጂኦሎጂካል ታሪክን ያሳያል።
የዚህ አስደናቂ የበረራ አውሮፕላን መፈጠር በስምንት ማርስ ኤክስፕረስ ምህዋር ላይ የተነሱ በርካታ የተናጠል ምስሎችን ማጣመር አስፈልጎ ነበር። እነዚህ ምስሎች ከዲጂታል የመሬት አቀማመጥ ሞዴል ከተገኙ የመሬት አቀማመጥ መረጃዎች ጋር የተዋሃዱ ናቸው, በዚህም ምክንያት ተጨባጭ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ገጽታ. የቪድዮው እያንዳንዱ ሰከንድ አስቀድሞ በተገለጸው የካሜራ መንገድ የተሰሩ 50 ፍሬሞችን ይይዛል።
ቪዲዮው የጥንት የማርስን ታሪክ ከማስተዋወቅ ባለፈ የማርስ ኤክስፕረስን ታሪክም ያሳያል። የመክፈቻ ክሬዲቶቹ የተፈጠሩት በቅርብ የ20 አመት የማርስ አለም አቀፋዊ የቀለም ሞዛይክ በመጠቀም ሲሆን ይህም የተልእኮውን አስደናቂ ስኬቶች እና ስለ ቀይ ፕላኔት ያለንን ግንዛቤ እያደገ ነው።
በማጠቃለያው ይህ በማርስ ኤክስፕረስ የNoctis Labyrinthus የበረራ አኒሜሽን ማራኪ የወደፊት አሳሾች በማርስ ላይ የሚጠብቃቸውን ድንቆች ጣዕም ይሰጣል። ቪዲዮው ስለ ፕላኔቷ ጂኦሎጂካል ታሪክ ልዩ ፍንጭ ይሰጣል እና የማርስ ኤክስፕረስ የጠፈር መንኮራኩር የአጎራባች ፕላኔታችንን ውበት በመሳል እና በማሳየት ያለውን አስደናቂ ችሎታ ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– Noctis Labyrinthus: በቫሌስ ማሪሪሪስ እና በማርስ ላይ ባለው ታርስስ ቡልጅ መካከል የሚገኝ የሸለቆዎች ስርዓት።
– ታርሲስ ቡልጅ፡- በማርስ ላይ የሚገኝ የእሳተ ገሞራ ተራራ የበርካታ ግዙፍ እሳተ ገሞራዎች መኖሪያ ነው።
– ግራበንስ፡- የፕላኔቷን ቅርፊት በማቅለጥ እና በማራዘም የተፈጠሩ ትሬንች መሰል ባህሪያት።
- የመሬት አቀማመጥ ሞዴል፡- እንደ ከፍታ እና የመሬት አቀማመጥ ባሉ መረጃዎች ላይ የተመሰረተ የሰለስቲያል አካል ገጽ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ውክልና።
ምንጮች:
ዩኒቨርስ ዛሬ። (ኛ) "ማርስ ኤክስፕረስ የNoctis Labyrinthus አስደናቂ ፍላይቨር ያቀርባል።" ከ[ምንጭ] የተገኘ።