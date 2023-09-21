ለምን ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ ከእናቶች ተላልፏል

በተፈጥሮ ጀነቲክስ ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ (ኤምቲዲኤን) በዋነኝነት ከእናቶች ወደ ዘሮቻቸው የሚተላለፍበትን ምክንያት ፍንጭ ሰጥቷል። የሴሎች ኃይል ማመንጫዎች በመባል የሚታወቀው ሚቶኮንድሪያ ለሴሉላር ተግባራት የሚያስፈልገውን ኃይል ያመነጫል. ይህ ኦርጋኔል ሙሉ በሙሉ የተሰራው በእናቶች ዲ ኤን ኤ ውስጥ ካለው የጄኔቲክ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያ ሲሆን የአባት ኤምቲዲኤን ምንም ሚና አይጫወትም።
በሰው ዘር ሴሎች ላይ የተደረገ ጥናት ከመዳኑ በፊት ምንም ያልተነካ mtDNA አላገኘም ይህም ወንድ mtDNA በማይቶኮንድሪያ ውስጥ እንደሌለ ያሳያል። የጥናቱ አዘጋጆች የሰው ልጅ የወንድ የዘር ህዋስ (spermatozoa) ከኤምቲኤንኤ (mtDNA) እንደሌለ እና ማይቶኮንድሪያል ጂኖም በአብዛኛው ከእናቲቱ በአጥቢ እንስሳት የተወረሰ ነው ብለው ደምድመዋል።
ለዚህ ክስተት አንዱ ሊሆን የሚችል ማብራሪያ ከኒውክሌር ጂኖም ጋር ሲነፃፀር የሚቶኮንድሪያል ጂኖም የሚውቴሽን መጠን ከፍ ያለ ነው። በሴል ክፍፍል ወቅት ማይቶኮንድሪያ በሴት ልጅ ሴሎች መካከል በዘፈቀደ ይሰራጫል, ይህም አንዳንድ ሴሎች በቂ ያልሆነ ሚቶኮንድሪያ እንዲወስዱ ያደርጋል. ይህ በ mtDNA ውስጥ የሚውቴሽን መጨመር እና መከፋፈልን ሊያስከትል ይችላል። የወንድ የዘር ህዋስ (sperm) ህዋሶች የህይወት ዘመናቸው የተገደበ ነው እና ወደ እንቁላል ለመድረስ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል መጠቀም አለባቸው። በወንድ የዘር ህዋስ ውስጥ ኤምቲዲኤንኤ መኖሩ በፍጥነት የኃይል ፍጆታቸው ምክንያት ሚውቴሽን ሊከማች ይችላል።
በአንፃሩ የእንቁላል ህዋሶች ሃይል ለማግኘት በራሳቸው ማይቶኮንድሪያ አይታመኑም። ከአጎራባች ህዋሶች ሃይል ያገኛሉ, ይህም ጤናማ mtDNA ን ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ያስችላል. ይህ ለምን የኤምቲኤንአይ እናት ውርስ እንደተስፋፋ ያብራራል።
ይህ ጥናት ስለ ኤምቲዲኤንኤ እናቶች ውርስ ግንዛቤዎችን ቢሰጥም፣ የmtDNA ስርጭት ከሁለቱም ወላጆች የመጣ የሚመስልባቸውን አልፎ አልፎ አያብራራም። ይሁን እንጂ እነዚህ ግኝቶች በእንቁላል ወይም በወንድ የዘር ፍሬ ሊተላለፉ የሚችሉትን የመራባት ችግሮች ለመረዳት ይረዳሉ. በተጨማሪም በቅርብ ጊዜ በ ሚቶኮንድሪያል ምትክ ሕክምና ውስጥ የተደረጉ እድገቶች ዲ ኤን ኤ ያላቸው ህጻናት ከሶስት የተለያዩ ሰዎች እንዲወለዱ አስችሏል, ይህም የታለመ ሚውቴሽን እና የጄኔቲክ በሽታዎችን እድል አጉልቶ ያሳያል. ኤምቲዲኤን በህይወት ውስጥ ወሳኝ ሚና ቢኖረውም ስለ አመጣጡ እና ተግባሮቹ ገና ብዙ የሚማሩት ነገር አለ።
ምንጮች: ተፈጥሮ ጄኔቲክስ