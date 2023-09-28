አስትሮፎቶግራፈር ብርቅዬ የፋየርቦል መምታት ጁፒተርን ወሰደ

ማጠቃለያ፡ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ታዳኦ ኦሱጊ በቅርቡ ያልተለመደ የእሳት ኳስ ጁፒተርን መምታቱን አስፍሯል፣ ይህም ስለ የፀሐይ ስርዓት ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ፍንዳታው የተከሰተው በአስትሮይድ ወይም በኮሜት የጁፒተርን ከባቢ አየር በመምታት ነው ተብሎ የሚታመነው በኦህሱጊ በቪዲዮ ተይዟል። የተራቀቁ ቴሌስኮፖች እነዚህን የጠፈር ዓለቶች በቀጥታ ማየት ስለማይችሉ የጁፒተር የስበት ኃይል እንዲህ ያሉትን ክስተቶች ለማጥናት ልዩ መሣሪያ ያደርገዋል። እነዚህ በጁፒተር ላይ ያሉ ብልጭታዎች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ መጀመሪያ ዘመን ስለተከሰቱት የኃይል ሂደቶች ፍንጭ ይሰጣሉ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪው ታዳኦ ኦሱጊ በጁፒተር ገጽ ላይ ደማቅ ብልጭታ ለማየት እና በሥነ ፈለክ ቴሌስኮፕ በቤቱ የመመልከቻ ክፍል ውስጥ ፎቶግራፍ በማንሳት ዕድለኛ ነበር። ብልጭታው የተፈጠረው ከሜትሮይት ወይም ተመሳሳይ ነገር ጋር በመጋጨቱ እንደሆነ ይታመናል። በከፍተኛ የፍሬም ፍጥነት የተቀረፀው የኦሱጊ ቪዲዮ ቀረጻ ሳይንቲስቶች ለማጥናት ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
በኪዮቶ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ኮ አሪማሱ እንደተናገሩት እጅግ በጣም የላቁ ቴሌስኮፖች እንኳን እነዚህን ፍንዳታዎች በጁፒተር ላይ የሚያደርሱትን የጠፈር ድንጋዮች በቀጥታ ማየት አይችሉም። የጋዝ ግዙፍ ግዙፍ ስበት እነዚህን ነገሮች ይስባል, በዚህም ምክንያት ሊታዩ እና ሊጠኑ የሚችሉ ግጭቶችን ያስከትላል. ይህ ጁፒተር እንደነዚህ ያሉትን ክስተቶች ለመረዳት በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያ ያደርገዋል።
በጁፒተር ላይ ያሉት እነዚህ ብርቅዬ የእሳት ኳሶች ለሳይንቲስቶች የቀደመውን የፀሀይ ስርዓትን ወደ ፈጠሩት ሁከት ሂደቶች መስኮት ይሰጣሉ። እያንዳንዱ ብልጭታ የሰለስቲያል ሰፈርን ታሪክ እና አፈጣጠር ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በሌስተር ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ሌይ ፍሌቸር እንዳሉት የፕላኔቶችን ዝግመተ ለውጥ በተግባር ከማየት ጋር ተመሳሳይ ነው።
የኦህሱጊ መያዙ በ1994 እንደታየው የቆሻሻ ፍርስራሾችን ትቶ ባይሄድም፣ በአስትሮይድ እና በኮሜትሮች ስለ ግዙፍ ፕላኔቶች የቦምብ ድብደባ አሁንም ለእውቀት አስተዋፅዖ ያደርጋል። ዶክተር ፍሌቸር በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሚገኙት ግዙፍ ፕላኔቶች በእንደዚህ ዓይነት ነገሮች ሊደበደቡ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ ጁፒተርን ብቻ ሳይሆን ሳተርንን፣ ዩራነስን እና ኔፕቱን ስለ ቦምብ ድብደባ ስለሚያደርጉት ኮከቦች ገና ብዙ የሚማሩት ነገር አለ።
እንደ ኦሱጊ ያሉ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቁርጠኝነት ለእነዚህ ክስተቶች ቀጣይ ሳይንሳዊ ጥናት ወሳኝ ነው። በትላልቅ ሙያዊ ቴሌስኮፖች ተደራሽነት ውስንነት በዓለም ዙሪያ ያሉ የጓሮ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጁፒተር እና በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ የዘፈቀደ ብልጭታዎችን በመቅረጽ እና በመመዝገብ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ምንጮች:
- ኒው ዮርክ ታይምስ