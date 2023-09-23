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"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ በዩኤስ ላይ ሰማያትን ለፀጋ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 23, 2023
"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ በዩኤስ ላይ ሰማያትን ለፀጋ

“የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ ተብሎ የሚጠራው ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ቅዳሜ ጥቅምት 14 በአሜሪካ ላይ ይታያል። በዚህ አይነት ግርዶሽ ጨረቃ ትገኛለች። ከምድር ምህዋር በጣም የራቀ ቦታ፣ ፀሀይን በከፊል በመደበቅ እና በጨረቃ ዙሪያ ደማቅ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ይፈጥራል።

የዓመታዊ ግርዶሽ ሊታይ የሚችለው ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ፣ የሜክሲኮ ክፍሎች፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ በሚዘረጋው ጠባብ የቁርጥ ቀን መንገድ ውስጥ ብቻ ነው። በዩኤስ ውስጥ፣ ግርዶሹ በኦሪገን በ9፡13 am PDT ይጀምራል እና በቴክሳስ በ12፡03 ፒኤም ሲዲቲ ያበቃል። ከዚህ መንገድ ውጭ፣ በተከታታይ ዩኤስ፣ ፖርቶ ሪኮ እና አንዳንድ የአላስካ እና የሃዋይ ክፍሎች ያሉ ሰዎች አሁንም ጨረቃ የፀሐይን ክፍል የሚሸፍንበት ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ሳይፈጥር ማየት ይችላሉ።

ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ተመልካቾች እንደ ግርዶሽ መነጽር ወይም ልዩ የፀሐይ ማጣሪያ ያሉ ልዩ የአይን መከላከያዎችን መጠቀም አለባቸው። እንደ ፒንሆል ፕሮጀክተር ያሉ ቀጥተኛ ያልሆኑ የመመልከቻ ዘዴዎች በቀጥታ ወደ ፀሀይ ሳይመለከቱ ግርዶሹን ለማየትም ይችላሉ።

ናሳ ከቀኑ 11፡30 እስከ ምሽቱ 1፡15 በ NASA ቲቪ፣ በኤጀንሲው ድህረ ገጽ እና በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ስለ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የቀጥታ ስርጭት ሽፋን ይሰጣል በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃን ቴሌ ኮንፈረንስ ማክሰኞ ሴፕቴምበር 26 ከምሽቱ 4 ሰአት ላይ ይካሄዳል። የፀሐይ ግርዶሹን ለመወያየት.

ይህ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ሚያዝያ 8 ቀን 2024 እንደሚሆን የተቀጠረው የቀጣዩ ዋና ዋና የፀሐይ ግርዶሽ ቅድመ እይታ ብቻ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሹ አሜሪካን ከቴክሳስ ወደ ሜይን ያቋርጣል። ሌላ የማይታመን የሰማይ ክስተት ክስተት ለሰማይ ተመልካቾች ሊያዩት ይችላሉ።

ምንጭ: ናሳ ፀሐይ እና ጠፈር (@NASASun)

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