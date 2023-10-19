ወደ ምድር የሚያመራው ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት፡ 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ

12P/Pons-Brooks በመባል የሚታወቀው ግዙፍ ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት በአሁኑ ጊዜ ወደ ምድር እየሄደ ነው። ከኤቨረስት ተራራ በሦስት እጥፍ የሚበልጥ ይህ ኮሜት በቅርቡ በጥቅምት 5 ቀን ፈንድቶ የፈነዳ ሲሆን ይህም ባለፉት አራት ወራት ውስጥ ሁለተኛውን ፍንዳታ ያሳያል።
ይህችን ኮሜት ልዩ የሚያደርገው አቀነባበሩ ነው። ዴይሊሜል እንደዘገበው፣ 12P/Pons-Brooks ከበረዶ፣ ከአቧራ እና ከጋዞች የተሰራ ሲሆን ይህም በፋይዝ መጠጥ ጠርሙስ ውስጥ ካለው ካርቦኔት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ክስተት ይፈጥራል። የኮሜት ፅኑ አስኳል ዲያሜትሩ 18.6 ማይል (30 ኪሎ ሜትር) እንደሚኖረው ይገመታል እና በፀሐይ ሲሞቅ ፍንዳታ እስኪፈጠር ድረስ በውስጡ ግፊት ስለሚፈጠር የቀዘቀዘ ፍርስራሾችን በኒውክሊየስ ዛጎል ስብራት ይለቃል።
በቅርብ ጊዜ በደረሰው ፍንዳታ ወቅት ተመልካቾች ኮማ (ኮማ) በኒውክሊየስ ዙሪያ ያለው የጋዝ ደመና “ቀንዶች” እንዳሉት አስተውለዋል። የዚህ ቀንድ መሰል ቅርጽ ያለው ትክክለኛ ምክንያት እስካሁን ድረስ አይታወቅም, ነገር ግን ባለሙያዎች እንደሚያምኑት ልዩ በሆነው የክሪዮቮልካኒክ ቬንቬንሽን እና አንዳንድ ዓይነት እገዳዎች ምክንያት ቁሱ በተለየ የፍሰት ንድፍ ውስጥ እንዲወጣ ያደርገዋል. አንዳንዶች የኮሜት መልክቷን ከስታር ዋርስ ከሚሊኒየም ፋልኮን የጠፈር መንኮራኩር ጋር አወዳድረውታል።
ምንም እንኳን አስፈሪ አቅጣጫው እና ቅርፁ ቢሆንም፣ ከ12P/Pons-Brooks “ጥልቅ ተፅዕኖ” ምንም አይነት ፈጣን ስጋት የለም። ኮሜት በ 2024 ወደ ምድር እስኪያልፍ ድረስ በአይን አይታይም እና እስከ 2095 ድረስ ወደ አካባቢያችን አይመለስም. ሆኖም ግን, ኮሜቱ መፈንዳቱን ከቀጠለ በሚቀጥሉት አመታት የበለጠ ትኩረት ሊስብ ይችላል.
12P/Pons-Brooks ገባሪ የበረዶ እሳተ ገሞራ ካላቸው 20 ኮከቦች መካከል አንዱ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በዣን ሉዊስ ፒንስ በጁላይ 1812 ታወቀ።
ምንጮች:
- ዴይሊሜል
- ኒው ዮርክ ፖስት
- የጠፈር የአየር ሁኔታ መዝገብ ቤት