አዲስ መጣጥፍ፡ ዩናይትድ ኪንግደም ወደ ሰው የጠፈር በረራ የንግድ መንገድን ተቀላቅላለች።

የዩናይትድ ኪንግደም ጠፈር ኤጀንሲ ከዩናይትድ ኪንግደም አራት ጠፈርተኞችን ያካተተ የጠፈር ተልዕኮ ላይ ትብብር ለማድረግ ከአሜሪካው ኩባንያ አክሲዮም ስፔስ ጋር በመፈራረም በህዋ ፍለጋ ስራው ትልቅ እርምጃ ወስዷል። ይህ ተልዕኮ የ SpaceX Crew Dragon ተሽከርካሪን ይጠቀማል እና ጠፈርተኞቹን ወደ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ያጓጉዛል ተብሎ ይጠበቃል።
ስለ መርከበኞች ስብጥር ዝርዝር መረጃ እየወጣ ቢሆንም፣ ቡድኑ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የተመረጠው ተጠባባቂ ጠፈርተኛ እና ሁለት የንግድ ጠፈርተኞችን ሊያካትት እንደሚችል ዘገባዎች ጠቁመዋል። ጡረታ የወጣው የጠፈር ተመራማሪ እና ብሄራዊ ጀግና ቲም ፒክ ተልዕኮውን ሊያዝ ይችላል የሚሉ ግምቶችም አሉ።
ይህ እድገት እንግሊዝ ወደ ሰው የጠፈር በረራ በሚወስደው የንግድ መንገድ ላይ ከሌሎች ሀገራት ጋር ስትቀላቀል ለዩናይትድ ኪንግደም ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ያለጥርጥር፣ የንግድ ፈንድ ለወደፊት የጠፈር ምርምር ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህንን ሥራ በመጀመር፣ ዩናይትድ ኪንግደም ራሷን በየጊዜው በሚሰፋው የጠፈር ኢኮኖሚ ውስጥ እንድትሳተፍ፣ የኅዋ ዲሞክራሲን ያሳድጋል፣ እና የወደፊት ትውልዶች በሳይንስ እና ምህንድስና ጥናት እንዲከታተሉ ያነሳሳል።
ከ1998 በፊት ዩናይትድ ኪንግደም ማይክል ፎሌ እና ሄለን ሻርማንን ጨምሮ ታዋቂ ጠፈርተኞችን አፍርታለች። ይሁን እንጂ በ1998 የአውሮፓ የጠፈር ተመራማሪ ቡድን መመስረት የጠፈር ተመራማሪዎችን ምርጫ ለውጥ አስከትሏል፣ አባል ሀገራት እንግሊዝን ጨምሮ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ሂደት ውስጥ ይሳተፋሉ።
በፍጥነት ወደ 2009፣ ቲም ፒክ የአውሮፓ የጠፈር ተመራማሪዎች ማዕከል አዲስ የጠፈር ተጓዦች ምርጫ ላይ ያልተጠበቀ ተጨማሪ ነገር ሆኖ ነበር። ይህ ያልተጠበቀ ምርጫ ዩናይትድ ኪንግደም በኢዜአ በሰዎች የጠፈር በረራ ፕሮግራም ላይ የምታደርገውን ተሳትፎ ለማሳደግ መንገድ ጠርጓል።
የሕዋ አሰሳ መልክዓ ምድር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በፍጥነት ተሻሽሏል፣ እድገቶች እና ፈጠራዎች እንደ SpaceX እና Blue Origin ካሉ የግል አካላት የመጡ ናቸው። በተጨማሪም የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የህይወት ዘመን ወደ 2030 ተራዝሟል ነገር ግን የንግድ ኩባንያዎች የግል የጠፈር ጣቢያዎቻቸውን በማልማት ላይ ናቸው።
በሂዩስተን የሚገኘው አክሲየም ስፔስ ከእንደዚህ አይነት ኩባንያ አንዱ ነው። ራዕያቸው ከአይኤስኤስ የተለየ በ2028 የሚሰራ የጠፈር ጣቢያ መገንባትን ያካትታል። እስከዚያው ድረስ፣ አክሲዮም በ SpaceX's Crew Dragon ተሽከርካሪ በመጠቀም በንግድ የተደገፈ ተልዕኮዎችን ለአይኤስኤስ ማካሄድ ጀምሯል። እነዚህ ተልእኮዎች የቀድሞ የናሳ ጠፈርተኞችን እንደ አዛዥነት አሳይተዋል እና ፕሮፌሽናል ያልሆኑትንም ተሸክመዋል።
የሁሉም ዩኬ የሰራተኞች ተልእኮ የተወሰነ የጊዜ ሰሌዳ ገና ሳይወሰን፣ የአክሲዮም የወደፊት ተልእኮዎች አካል እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በ2022 የተመረጠው የኢዜአ የቅርብ የጠፈር ተመራማሪ ክፍል፣ ምድርን ዝቅ ለማድረግ እና ከዚያም ባሻገር ለሚስዮን በመዘጋጀት ላይ ሲሆን ይህም ሀገራት በህዋ ምርምር ላይ እንዲሳተፉ እና የህዋ መዳረሻን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ እያደጉ ያሉትን እድሎች አጽንኦት ሰጥቷል።
በዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ እና በአክሲየም ስፔስ መካከል ያለው ትብብር ዩናይትድ ኪንግደም በንግድ ህዋ ላይ ለምታደርገው ተሳትፎ በሮችን የሚከፍት ብቻ ሳይሆን እንደ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የአደጋ አያያዝ እና የአለም ጤና ያሉ አለም አቀፍ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ የህዋ ላይ የተመሰረተ መረጃ እና መሠረተ ልማት ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ
1. እንግሊዝ ከአክሲዮም ስፔስ ጋር ስምምነት መፈራረሟ ምን ያህል አስፈላጊ ነው?
ዩናይትድ ኪንግደም ከአክሲዮም ስፔስ ጋር ስምምነት በመፈራረም ወደ ሰው የጠፈር በረራ በሚወስደው የንግድ መንገድ ላይ ከሌሎች ሀገራት ጋር ተቀላቅላለች። ይህ ለዩናይትድ ኪንግደም በማደግ ላይ ባለው የጠፈር ኢኮኖሚ ውስጥ በመሳተፍ፣ የወደፊት ትውልዶችን በማነሳሳት እና የኅዋ ተደራሽነትን ዲሞክራሲ ከማድረግ አንፃር ትልቅ እድገትን ያሳያል።
2. የሁሉም የዩኬ የሰራተኞች ተልዕኮ አካል ማን ሊሆን ይችላል?
የሰራተኞቹ ትክክለኛ ስብጥር አሁንም በመወሰን ላይ ነው። ሆኖም በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የተመረጠ የተጠባባቂ ጠፈርተኛ እና ሁለት የንግድ ጠፈርተኞች የተልእኮው አካል እንደሚሆኑ የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ። ተልእኮው በጡረታ በወጣው የጠፈር ተመራማሪ ቲም ፒክ ሊታዘዝ እንደሚችል የሚጠቁሙ ዘገባዎችም አሉ።
3. Axiom Space በዚህ ትብብር ውስጥ ያለው ሚና ምንድን ነው?
መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው አክሲዮም ስፔስ በ2028 የራሱን የስራ ማስኬጃ ጣቢያ የመገንባት አላማ አለው እስከዚያው ድረስ ግን በ SpaceX's Crew Dragon ተሽከርካሪን በመጠቀም ለንግድ የተደገፈ ወደ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ተልዕኮዎችን ማከናወን ጀምረዋል። አክሲዮም ከዩኬ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር ያለው ትብብር የዩናይትድ ኪንግደም ጠፈርተኞችን በቀጣይ ተልዕኮዎች ውስጥ ለማካተት ያመቻቻል።
4. ይህ ትብብር እንግሊዝን የሚጠቅመው እንዴት ነው?
ይህ ትብብር ዩናይትድ ኪንግደም ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር ወሳኝ የሆነውን የንግድ ቦታ ኢንዱስትሪ እንድትገባ ያስችለዋል. በማደግ ላይ ባለው የጠፈር ኢኮኖሚ ውስጥ እንድትሳተፍ ዩኬን ያስቀምጣታል፣የህዋ ዲሞክራሲን ያሳድጋል፣ እና ተማሪዎች በሳይንስና ምህንድስና ትምህርት እንዲከታተሉ እንደ መነሳሳት ያገለግላል።
ምንጮች:
- [ውይይቱ](https://theconversation.com/a-former-esas-director-of-human-spaceflight-on-why-the-uk-joining-the-commercial-path-to-space-is- ወሳኝ-179707)