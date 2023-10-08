ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡ አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት

ኦክቶበር 14 ላይ፣ annular solar eclipse የሚባል አስደናቂ የሰማይ ክስተት ይከሰታል። ይህ ግርዶሽ፣ “የእሳት ቀለበት” ተብሎም የሚጠራው ግርዶሽ፣ በሰሜን እና በደቡብ አሜሪካ ወደ አንድ ቢሊዮን ለሚጠጉ ሰዎች ይታያል። ይሁን እንጂ ለአብዛኛው የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል እንደ ከፊል ግርዶሽ ብቻ ነው የሚታየው።
የዓመታዊ ግርዶሽ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት በጨረቃ ምስል ዙሪያ የሚታይበት ትዕይንት ነው። ከአጠቃላይ ግርዶሽ በተለየ ፀሀይ በፍፁም አትደበቅም ምክንያቱም ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትዞርበት የምህዋሯ ነጥቧ 4.5 ቀናት ትሆናለች። በውጤቱም, ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን በጣም ትንሽ ትመስላለች.
የግርዶሽ መንገድ የሚጀምረው በሰሜን ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ነው, ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ ይንቀሳቀሳል, በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በኦሪገን የባህር ዳርቻ ይደርሳል. አመታዊው ምዕራፍ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ ለ46 ደቂቃዎች የሚታይ ሲሆን የጥላው መንገድ በአማካይ 127 ማይል ስፋት አለው። እንደ ዩጂን፣ ኦር፣ አልበከርኪ፣ ኤንኤም እና ሳን አንቶኒዮ፣ ቲኤክስ ያሉ ከተሞች “የእሳት ቀለበት” ውጤት ያገኛሉ።
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካለፉ በኋላ, የግርዶሽ መንገድ በደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ከማለቁ በፊት በሜክሲኮ, በመካከለኛው አሜሪካ እና በደቡብ አሜሪካ በኩል ይቀጥላል. የዓመታዊ ግርዶሽ እንደ አጠቃላይ ግርዶሽ ተመሳሳይ ክስተቶች ባይኖረውም, አሁንም አስደናቂ እይታ ነው.
አጠቃላይ ግርዶሽ እንዲኖር፣ የጨረቃ ጥቁር እምብርት ጥላ ሾጣጣ ከምድር ገጽ ጋር መገናኘት አለበት። ይሁን እንጂ ጨረቃ በጣም ርቃ ከሆነ አንቱምብራ ተብሎ የሚጠራው "አሉታዊ ጥላ" ይፈጠራል, በዚህም ምክንያት የዓመታዊ ግርዶሽ ይከሰታል. እንደ እድል ሆኖ, አዲስ ጨረቃ ወደ ምድር መቅረብ የምትችልበት ጊዜ አለ, ይህም አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ እንዲከሰት ያስችላል.
ጨረቃ ከምድር ያላት ርቀት በ1.5 ኢንች በዓመት እየጨመረ መምጣቱ ትኩረት የሚስብ ነው። በዚህ ምክንያት በጨረቃ የማዕዘን መጠን በመቀነሱ ምክንያት አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ የማይቻልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ሊታለፍ የማይገባው አስደናቂ የሰማይ ክስተት ነው። በየጊዜው የሚለዋወጠውን የሰማይ ጂኦሜትሪ እና የአጽናፈ ዓለማችን ድንቅ ነገሮች ማስታወሻ ነው።
ምንጮች:
– “Annular Solar Eclipse 2023፡ ስለ ሰሜን አሜሪካ ‘የእሳት ቀለበት’ ግርዶሽ ማወቅ ያለብዎት ነገር ሁሉ”
- "በዚህ ወር ምድር 2 ግርዶሾች ታደርጋለች። ማወቅ ያለብህ ነገር ይኸውና”