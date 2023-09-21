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ሳይንስ

የ ISRO ሳይንቲስቶች የቻንድራያን-3ን ላንደር እና ሮቨር ለማደስ እየሰሩ ነው።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 21, 2023
የ ISRO ሳይንቲስቶች የቻንድራያን-3ን ላንደር እና ሮቨር ለማደስ እየሰሩ ነው።

የ ISRO ሳይንቲስቶች ከ3 ቀን እንቅልፍ በኋላ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር የቻንድራያን -15ን ለማደስ በትጋት እየሰሩ ነው። ቡድኑ ሴፕቴምበር 21 እና 22 በጨረቃ ጎህ ወቅት የሞጁሎችን "ዳግም ማስነሳት" ለማከናወን ይሞክራል። የፀሐይ ፓነሎችን ጎህ ሲቀድ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ በማድረግ እና ባትሪዎቹ እንዲሞሉ በማድረግ፣ ፀሐይ ከወጣች በኋላ መሳሪያው ወደ ሕይወት እንደሚመለስ ተስፋ አለ።

የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት ተስፈኛቸውን ገልጸው፣ “መሣሪያዎቹን ወደ ህይወት ለመመለስ የምንችለው በሴፕቴምበር 22 ላይ ብቻ ነው” ሲሉ ተናግረዋል። ከተሳካ፣ በቪክራም እና ፕራግያን ላይ ያሉት መሳሪያዎች በጨረቃ ምሽት ካለው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ሊተርፉ እና ለተጨማሪ 14 ቀናት መረጃዎችን መሰብሰብ ሊቀጥሉ ይችላሉ።

በጣም ጥሩ በሆነው ሁኔታ ላንደር እና ሮቨር ስርዓቱን ወደ ህይወት እንዲመልሱ ታዝዘዋል ፣ ይህም ሮቨር በጨረቃ ወለል ላይ እንቅስቃሴን እንዲቀጥል እና በመሬት ላይ ያሉ መሳሪያዎች እንደገና መረጃ እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል።

ይህ ጥረት የተልእኮውን ስኬት የበለጠ ለማራዘም እና የበለጠ ጠቃሚ መረጃዎችን ከጨረቃ ወለል ላይ ለመሰብሰብ እንደ እድል ሆኖ ይታያል። በISRO ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች የመሳሪያዎቹ መነቃቃት ለማረጋገጥ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እየሰሩ ነው፣ ይህም ስለ ጨረቃ ግንዛቤያችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።

ምንጮች:
- የ ISRO ሊቀመንበር S Somanath
- ISRO ባለስልጣናት

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