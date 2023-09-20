የመስታወት ምስሎች፡ ተመራማሪዎች በቤተ ሙከራ ውስጥ አሊስ ሪንግን ይመለከታሉ

በአሜሪካ እና በፊንላንድ ያሉ ተመራማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በቤተ ሙከራ ውስጥ የአሊስ ቀለበትን ተመልክተዋል። አሊስ ቀለበቶች በእነሱ ውስጥ የሚያልፉ ማንኛቸውም ሞኖፖልች ክፍያዎችን የሚገለብጡ እንደ ቀለበት የሚመስሉ ሽክርክሪትዎች ናቸው፣ በሌዊስ ካሮል ልቦለድ “በመመልከት መስታወት” ውስጥ ባለው መስታወት በሚመስለው ፖርታል አነሳሽነት። ሙከራው አልትራኮልድ አተሞችን ተጠቅሟል እና ስለ ቅንጣት ፊዚክስ እና ኮስሞሎጂ መሰረታዊ ሂደቶች ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
የቡድኑ ግኝት በግምት ከ35 ዓመታት በፊት የተገኙትን ሁለት የምርምር መስመሮችን አጣምሮ ነበር። አንዱ የጥናት መስመር የጠፈር ሕብረቁምፊዎችን ያካትታል፣ እነዚህም በጠፈር ጊዜ ውስጥ 1D ጉድለቶች ናቸው። እነዚህ ሕብረቁምፊዎች ቁስ አካልን ወደ ፀረ-ቁስ አካል ስለሚለውጡ በኮስሞሎጂ ላይ ጥልቅ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል። የጠፈር ሕብረቁምፊዎች ካሉ፣ አሊስ ሕብረቁምፊዎች በመባል ይታወቃሉ።
ሁለተኛው የጥናት መስመር የሚያተኩረው በሞኖፖል ላይ ሲሆን እነዚህም በህዋ ውስጥ ነጠላ የሃላፊነት ቦታዎች ናቸው። ሞኖፖል እና ሕብረቁምፊዎች መግነጢሳዊ፣ ኤሌክትሪክ ወይም የኳርክ ቀለም ክፍያዎች የተጠበቁ የቶፖሎጂካል ክፍያዎችን ሊሸከሙ ይችላሉ። እ.ኤ.አ. በ1980ዎቹ ተመራማሪዎች በቅርብ ሲታዩ ሞኖፖሊዎች ወደ አሊስ ሪንግ ወደሚባል ሉፕ ቅርፅ ሊቀየሩ እንደሚችሉ ተገነዘቡ።
የአሊስ ቀለበት አንዱ ትኩረት የሚስብ ንብረት ሌላ ሞኖፖል በመሃል በኩል ካለፈ ሞኖፖል ወደ አንቲፓርትቲክልነት ይቀየራል። ይህ የሚያመለክተው አንቲማይተር በቁስ አካል ላይ የበላይ የሆነበትን የተንጸባረቀ ዩኒቨርስ ነው።
እ.ኤ.አ. በ 2015 ተመራማሪዎች በ Bose-Einstein condensate ውስጥ ሞኖፖል ሲፈጥሩ ፣የሩቢዲየም አተሞች ጋዝ ወደ ፍፁም ዜሮ ሲቀዘቅዙ አንድ ግኝት ተፈጠረ። የቅርብ ጊዜ ጥናት የሙከራ ቴክኒኮችን ከማስመሰል ዘዴዎች ጋር በማጣመር በሞኖፖል በኮንዳንስ ውስጥ ያለውን የጊዜ ዝግመተ ለውጥ ለመመልከት። ተመራማሪዎቹ ሞኖፖሊዎች ወደ አሊስ ቀለበቶች እንደሚበላሹ ደርሰውበታል፣ እና ሞኖፖል ሲፈጠር የአሊስ ቀለበቶችን በርካታ ገፅታዎች በቀጥታ ለመመልከት ችለዋል።
እነዚህ ግኝቶች ስለ ኳንተም ፈሳሾች ግንዛቤያችን አንድምታ አላቸው፣ ይህም ቁስን ወደ አንቲሜትተር የሚቀይሩ አወቃቀሮች በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ በድንገት ሊወጡ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። ተመራማሪዎቹ ሙከራቸው በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ መሰረታዊ ሂደቶችን ለመመርመር ጠቃሚ መድረክን እንደሚያቀርብ ተስፋ ያደርጋሉ.
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን
ትርጓሜዎች
- አሊስ ቀለበቶች፡- ቀለበት የሚመስሉ ሽክርክሪትዎች በውስጣቸው የሚያልፉትን የሞኖፖል ክሶች የሚገለብጡ፣ በመስታወት በሚመስለው ፖርታል በ"በመመልከት መስታወት" አነሳሽነት
- ሞኖፖል: በህዋ ውስጥ ነጠላ የክፍያ ነጥቦች
- የኮስሚክ ሕብረቁምፊዎች፡ በጠፈር ጊዜ ውስጥ ያሉ ግምታዊ 1D ጉድለቶች ለኮስሞሎጂ ጥልቅ አንድምታ ያላቸው።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን