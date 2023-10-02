16 የሳይቺ አስትሮይድን ለመመርመር ያለመ የናሳ በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀው የሳይኪ ተልእኮ ተደጋጋሚ መዘግየቶች አጋጥመውታል። የ1.2 ነጥብ 9 ቢሊየን ዶላር ተልእኮ የናሳ የዲስከቨሪ ተልእኮዎች አካል የሆነው በ SpaceX Falcon 5 ሮኬት ሊመጥቅ ነበር። ነገር ግን፣ ናሳ የሮኬቱን የናይትሮጅን ቀዝቃዛ ጋዝ ግፊቶችን የሚቆጣጠሩትን መለኪያዎች ለማረጋገጥ እድሉን ስለወሰደ የቅርብ ጊዜ መዘግየት በኦክቶበር XNUMX ላይ ተከስቷል።
16 ሳይኪ አስትሮይድ በዋነኛነት በወርቅ፣ በኒኬል እና በብረት ክምችት የተዋቀረ አስደናቂ የሰማይ አካል ነው፣ ይህም አንዳንዶች ከምድር አጠቃላይ ኢኮኖሚ የበለጠ ዋጋ ያለው እንደሆነ ይገምታሉ። የናሳ አላማ የሳይኪን የጠፈር መንኮራኩር በመላክ አስትሮይድን ለ21 ወራት በመዞር ሰፊ የካርታ ስራ እና ጥናት በማካሄድ ስለ ስብስቡ እና የብረት ኮር አስትሮይድ እና ፕላኔቶች አፈጣጠር ያለውን ሚና ለማወቅ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ሌላ አስትሮይድ 2023 SN6 ተብሎ የተሰየመ አስትሮይድ የናሳን ትኩረት ስቧል። እንደ ቅርብ-ምድር የነገሮች ጥናት ማዕከል (CNEOS) ከሆነ ይህ አስትሮይድ በጥቅምት 4 ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ አቀራረብን እንደሚያደርግ ይጠበቃል, በአንጻራዊ ሁኔታ በ 4.8 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል. ይህ ርቀት በዕለት ተዕለት አነጋገር ሰፊ ቢመስልም፣ በሥነ ፈለክ መለኪያዎች በጣም ቅርብ ነው።
እንደ እድል ሆኖ፣ ምንም እንኳን ቅርበት ቢኖረውም፣ አስትሮይድ 2023 SN6 እንደ አደገኛ አደገኛ ነገር ለመመደብ በቂ ስላልሆነ ምንም ስጋት አይፈጥርም። ወደ 86 ጫማ የሚጠጋ ስፋት ሲገመተው፣ መጠኑ የአውሮፕላን መጠን ነው። የአፖሎ የአቅራቢያ አስትሮይድ ቡድን አባል በመሆን በ1862ዎቹ በጀርመን የስነ ፈለክ ተመራማሪ ካርል ሬይንሙት ከተገኘው ከ1930ቱ ግዙፍ አፖሎ አስትሮይድ ጋር ባህሪያትን ይጋራል። እነዚህ አፖሎ አስትሮይድ ከመሬት የሚበልጡ ከፊል-ዋና መጥረቢያዎች አላቸው እና የምድርን ምህዋር እንደሚያቋርጡ ይታወቃሉ።
የስነ ልቦና ተልእኮው ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለው። ናሳ የ 16 ቱን ሳይኪ አስትሮይድ በመተንተን ስለ ምድር አፈጣጠር እና ዕድሜ ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እንዲሁም የብረት ኮር አስትሮይድ እና ፕላኔቶችን ከመፍጠር በስተጀርባ ያሉትን ሂደቶች ለመረዳት ተስፋ ያደርጋል። የተልዕኮው ዓላማዎች የአስትሮይድን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን መለየት፣ አወቃቀሩን ማጥናት፣ የተወሰኑ ክልሎችን ዕድሜ መወሰን እና የስበት ኃይል ልዩነቶችን መተንተን ይገኙበታል።
የሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር በ21 ሳይኪ አስትሮይድ ዙሪያ በ16 ወራት ምህዋር ውስጥ ሰፊ ምርምርን ለማመቻቸት እንደ ባለብዙ ስፔክተራል ምስል ማሳያ፣ ማግኔቶሜትር፣ ጋማ ሬይ እና ኒውትሮን ሜትር እና ሌሎችም ያሉ የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎች አሉት።
ምንጮች:
- የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ
– የናሳ ማዕከል የምድር ቅርብ የነገር ጥናት (CNEOS)