የሳተላይት መረጋጋትን ለማሻሻል አዲስ መግነጢሳዊ እርጥበት መሣሪያ

ኢባዳን፣ ህዳር 15፣ 2023 – ኤርባስ በህዋ ውስጥ የሳተላይቶችን መረጋጋት ለማሻሻል ያለመ ዴትብለር በመባል የሚታወቀውን አብዮታዊ መግነጢሳዊ እርጥበታማ መሳሪያ አስተዋውቋል። እ.ኤ.አ. በ 2021 ከፈረንሳይ የጠፈር ኤጀንሲ CNES ድጋፍ ጋር የተገነባው ይህ ፈጠራ መሳሪያ በ 2024 መጀመሪያ ላይ ከ Exotrail እና EnduroSat ጋር በመተባበር በተካሄደው ተልዕኮ ላይ ሙከራዎችን ያደርጋል።
የዴትብለር ዋና አላማ ሳተላይቶች በስራ ዘመናቸው መጨረሻ ላይ እንዳይወድቁ መከላከል ነው። ከሳተላይት ጋር ሲያያዝ መሳሪያው ከምድር መግነጢሳዊ መስክ ጋር ለመገናኘት ማዕከላዊ የ rotor ዊልስ እና ማግኔቶችን ይጠቀማል። በመደበኛ የበረራ ሁኔታዎች ውስጥ, የ rotor መግነጢሳዊ መስክን በመከተል እንደ ኮምፓስ ይሠራል. ነገር ግን፣ ሳተላይቱ መውደቅ ከጀመረ፣ የ rotor ፍንዳታ ፍሰትን የሚፈጥሩ የኤዲ ሞገዶችን ያነሳሳል፣ ይህም እንቅስቃሴውን በደንብ ያዳክመዋል።
መንቀጥቀጥ ለሞቱ ሳተላይቶች፣ በተለይም በዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO)፣ በምህዋር የበረራ ተለዋዋጭነት ምክንያት የሚከሰት ተፈጥሯዊ ክስተት ነው። ማሽቆልቆል ለወደፊቱ ንቁ የቆሻሻ ማስወገጃ ተልእኮዎች ትልቅ ተግዳሮት ይፈጥራል፣ ይህንን ችግር ለመፍታት ወሳኝ ያደርገዋል። በኤርባስ የተሰራው 100g Detumbler ሳተላይቶች የስራ ዘመናቸው ካለቀ በኋላ እንዳይወድቁ በመከላከል ፍርስራሹን በማጽዳት ስራ ላይ በቀላሉ ለመያዝ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል።
በአስደሳች ሁኔታ Detumbler በ Exotrail በሚካሄደው በሚቀጥለው ተልዕኮ እና ከEnduroSat Exo-0 nanosatellite በማካተት የምህዋር ውስጥ ሙከራን ያደርጋል። ተልዕኮው በ2024 መጀመሪያ ላይ የታቀደ ሲሆን አላማውም የሳተላይት እንቅስቃሴዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማዳከም የመሳሪያውን አቅም ለማሳየት ነው።
የሳተላይት መረጋጋትን ለማሻሻል እና የወደፊት ንቁ የቆሻሻ ማስወገጃ ጥረቶችን ለማሻሻል ባለው አቅም፣ Detumbler በህዋ ቴክኖሎጂ ውስጥ ትልቅ ግኝትን ያሳያል። ይህ መሳሪያ የሳተላይት መወዛወዝ ችግርን በመፍታት ለሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ እና ዘላቂነት ያለው የጠፈር አካባቢ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል።