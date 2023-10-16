የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮስሚክ ጨረሮችን ለማጥናት የንጥል ሻወር ይጠቀማሉ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ምድርን ያለማቋረጥ ከጠፈር ላይ የሚፈነዳውን የጠፈር ጨረሮች ለማጥናት አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። እነዚህ ቻርጅ የተደረገባቸው ቅንጣቶች በጠፈር ውስጥ ባሉ መግነጢሳዊ መስኮች በሚፈጠሩ ማፈንገጫዎች ምክንያት ወደ ምንጫቸው ለመፈለግ አስቸጋሪ ናቸው። ከፀሐይ ስርዓት ባሻገር የሚገኙት የጠፈር ጨረሮች ምንጮች እንቆቅልሽ ሆነው ይቆያሉ። ሊሆኑ የሚችሉ ተጠርጣሪዎች ሱፐርኖቫስ፣ አክቲቭ ጋላክሲክ ኒውክሊይ፣ ጋማ-ሬይ ፍንዳታ እና ጨለማ ቁስ ያካትታሉ፣ ነገር ግን ተጨባጭ ማስረጃ እስካሁን አልተገኘም።
ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች የኮስሚክ ጨረሮች ከምድር ከባቢ አየር ጋር በሚገናኙበት ጊዜ የተፈጠሩትን የሁለተኛ ደረጃ ቅንጣቶች ሻወር የሚተነትኑበት መንገድ አግኝተዋል። እነዚህ “ሰፊ የአየር ሻወር” የሚከሰቱት የተሞሉ የጠፈር ቅንጣቶች በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ ቅንጣቶች ጋር ሲጋጩ እና ወደ ምድር ወለል የሚዘንቡ ሁለተኛ ደረጃ ቅንጣቶችን ሲፈጥሩ ነው።
በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች ስለእነዚህ ቅንጣቶች እና ስለሚቀሰቅሷቸው የጠፈር ጨረሮች ግንዛቤን ለማግኘት በሃዋይ ውስጥ በሱባሩ ቴሌስኮፕ የተወሰዱትን ሰፊ የአየር መታጠቢያዎች ትክክለኛ ምልከታ ተጠቅመዋል። በ 2014 እና 2020 መካከል የተነሱ በሺዎች የሚቆጠሩ ምስሎችን ተንትነዋል, ሰፊ የአየር መታጠቢያዎችን የያዙ 13 ምስሎችን ለይቷል. እነዚህ ምስሎች ከተጠበቀው በላይ እጅግ በጣም ብዙ የቅንጣት ትራኮችን አሳይተዋል፣ ይህም የኮስሚክ ጨረሮችን ምስጢር ለመግለጥ ፍንጭ ሊሰጡ ይችላሉ።
የምርምር ቡድኑ የእነሱ ዘዴ በሰፊ የአየር መታጠቢያ ገንዳዎች ውስጥ የእያንዳንዱን ቅንጣቶች ተፈጥሮ የመወሰን አቅም እንዳለው ያምናል ፣ ይህ ደግሞ የጠፈር ጨረሮችን የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅ contrib ያደርጋል። ይህንን አካሄድ ከተለምዷዊ ዘዴዎች ጋር በማዋሃድ, የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአየር መታጠቢያዎችን ቅንጣትን ለመግለጥ እና ስለ ኮስሚክ ጨረሮች አመጣጥ ተጨማሪ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ.
የሳይንስ ሊቃውንት የኮስሚክ ጨረሮች በዋናነት ፕሮቶን (90%)፣ ሂሊየም ኒዩክሊይ (9%) እና ሌሎች እንደ ኤሌክትሮኖች እና ከባድ የአቶሚክ ኒዩክሊየሮች ያሉ ቅንጣቶች እንደሆኑ ይጠራጠራሉ። ይህ አዲስ ጥናት በአየር መታጠቢያ ውስጥ የሚገኙትን ቅንጣቶች እና በዚህም ምክንያት የኮስሚክ ጨረሮች ለመለየት ተስፋ ሰጭ መንገድን ይሰጣል።
የቡድኑ ጥናት በሳይንቲፊክ ሪፖርቶች መጽሔት ላይ ታትሟል.
ምንጮች:
- ሳይንሳዊ ሪፖርቶች