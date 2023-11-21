አዲስ እኩልታ AI እና የምክንያት ትንታኔን በመጠቀም የሮግ ሞገዶችን ይተነብያል

የታዋቂው የኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ባልተለመደ ሁኔታ ትላልቅ እና አውዳሚ የሆኑ የውቅያኖሶችን ክስተቶች በመተንበይ ወጣ ገባ ሞገዶችን በመተንበይ አስደናቂ ግኝት አደረጉ። እነዚህ ተመራማሪዎች ልዩ የሆነ የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ውህደትን እና የምክንያት ትንተናን በመቅጠር፣ የሮግ ሞገዶችን በትክክል ለመተንበይ የሚያስችል አብዮታዊ የሂሳብ ቀመር ፈጥረዋል።
በስታቲስቲክስ ቴክኒኮች ላይ ከሚደገፉት ከተለመዱት ሞዴሎች በተቃራኒ ቡድኑ እኩልታዎቻቸውን ለማግኘት AI ስልተ ቀመሮችን አዋህዷል። የ AI ሲስተምን ለማሰልጠን በዓለም ዙሪያ በ158 ቦታዎች ላይ ከሚገኙት የቦይ አውታር የተሰበሰቡ የውቅያኖስ ሞገዶችን በተመለከተ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ያስገባሉ። እነዚህ ተንሳፋፊዎች ከቢሊዮን በላይ በሆኑ ሞገዶች ላይ መረጃ በማሰባሰብ ለ24 ዓመታት ያህል 7/700 ያለማቋረጥ መረጃን ሰብስበዋል ።
የ AI ጋብቻ እና የምክንያት ትንተና ሳይንቲስቶች በሮግ ሞገድ ምስረታ ውስጥ ያሉትን ውስብስብ መንስኤ-እና-ውጤት ግንኙነቶችን እንዲፈቱ አስችሏቸዋል ፣ይህም ልብ ወለድ እኩልታ እንዲፈጠር አድርጓል። ተለምዷዊ ስታቲስቲካዊ ሞዴሎች በእንደዚህ አይነት ክስተቶች ውስጥ የተካተቱትን ውስብስብ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ብዙ ጊዜ ሲታገሉ፣ በ AI የታገዘ አካሄድ የበለጠ ትክክለኛ እና የተስተካከለ ግንዛቤን ይሰጣል።
ይህ ግኝት በባህር ደህንነት ላይ እንዲሁም በእኛ ውቅያኖሶች ላይ ጥገኛ በሆኑ እንደ ማጓጓዣ፣ የባህር ዳርቻ ሃይል እና አሳ ማጥመድ ባሉ ኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው። የጭካኔ ሞገዶችን በትክክል በመተንበይ መርከቦች እና መሠረተ ልማት አውዳሚ ውጤቶችን በማስወገድ ሕይወትን እና ሀብቶችን ሊጠብቁ ይችላሉ።
የምርምር ቡድኑ የእነሱ እኩልታ አሁን ያሉትን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ውጤታማነት እና አስተማማኝነት እንደሚያሳድግ ይገምታል። በተጨማሪም፣ የሮግ ሞገዶችን እና ለክስተታቸው ተጠያቂ የሆኑትን ስልቶችን ለበለጠ አሰሳ መንገዶችን ይከፍታል። ስለእነዚህ ግዙፍ ማዕበሎች ያለን ግንዛቤ እየጨመረ በሄደ መጠን የተሻሻሉ የመቀነስ ስልቶችን ማዳበር እና ተጋላጭ የባህር ዳርቻ አካባቢዎችን እና የባህር ዳርቻ ተከላዎችን በተሻለ ሁኔታ መጠበቅ እንችላለን።
በየጥ:
ጥ: - ሮግ ሞገዶች ምንድን ናቸው?
መ: ሮግ ሞገዶች ያልተለመዱ ትላልቅ እና ኃይለኛ የባህር ሞገዶች ናቸው, ይህም ለመርከብ እና የባህር ውስጥ መሠረተ ልማቶች ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ.
ጥ: - ሳይንቲስቶች የሮግ ሞገዶችን እንዴት ተንብየዋል?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እና የምክንያት ትንታኔን በመጠቀም የሮግ ሞገዶችን በትክክል የሚተነብይ የሂሳብ ቀመር ለማዘጋጀት ተጠቅመዋል።
ጥ፡ የዚህ ግኝት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: የሮግ ሞገዶችን በትክክል መተንበይ የባህር ላይ ደህንነትን ሊያሳድግ እና እንደ ማጓጓዣ፣ የባህር ዳርቻ ሃይል እና አሳ ማጥመድ ባሉ የውቅያኖስ እንቅስቃሴዎች ላይ ጥገኛ የሆኑ ኢንዱስትሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል።
ጥ: - ሳይንቲስቶች መረጃን እንዴት ሰበሰቡ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶቹ በአለም ዙሪያ በ158 ቦታዎች ላይ የተቀመጡ የቡዋይ አውታር በመጠቀም ከ700 አመታት በላይ መረጃን በመሰብሰብ ስለ ውቅያኖስ ሞገዶች መረጃ ሰበሰቡ።