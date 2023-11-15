አዲስ AI መሳሪያ ስነምህዳራዊ ክትትልን ለማሻሻል ሰው ሰራሽ የወፍ ዘፈኖችን ይፈጥራል

በካናዳ ሞንክተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ሕይወት መሰል የወፍ ዜማዎችን የማፍለቅ ችሎታ ያለው ኢኮጂን የተባለ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጥልቅ ትምህርት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ሠርተዋል። የዚህ የፈጠራ ቴክኖሎጂ ዓላማ ዝቅተኛ ውክልና የሌላቸው የአእዋፍ ዝርያዎችን ናሙናዎች ማሳደግ እና በሥነ-ምህዳር ቁጥጥር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የወፍ መለያ መሳሪያዎችን ትክክለኛነት ማሻሻል ነው።
የአእዋፍ ዝርያዎችን በዘፈኖቻቸው መለየት አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል ሆኗል ይህም ለሥነ-ምህዳር ተመራማሪዎች እና ለሕዝብ በሚገኙ በርካታ የስልክ አፕሊኬሽኖች እና ሶፍትዌሮች አማካኝነት ነው። ይሁን እንጂ የመለያ ሶፍትዌር ከዚህ በፊት ሰምቶ የማያውቀውን የወፍ ዝርያ ሲያጋጥመው ወይም ለመጥቀስ ያህል የተቀዳ ውሱን ነው። ይህ ያልተለመዱ ዝርያዎችን ለሚከታተሉ የስነ-ምህዳር ባለሙያዎች እና ጥበቃ ባለሙያዎች ችግር ይፈጥራል.
ይህንን ችግር ለመፍታት ተመራማሪዎቹ ሰው ሰራሽ የወፍ ዘፈኖችን የሚያመነጭ ECOGEN የተባለ AI መሳሪያ ፈጠሩ። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ሰራሽ ናሙናዎች በድምጽ መለያ መሳሪያዎች ውስጥ በማካተት በተለመዱ ዝርያዎች ላይ ብዙ መረጃዎችን በማካተት፣ ተመራማሪዎቹ የአእዋፍ ዘፈን ምደባ ትክክለኛነት በአማካይ በ12 በመቶ መሻሻል አሳይቷል። የ ECOGEN ውጤታማነት በሳይንሳዊ መጽሔት ዘዴዎች በኢኮሎጂ እና ዝግመተ ለውጥ ታትሟል.
ከተመራማሪዎች አንዱ የሆኑት ዶ/ር ኒኮላስ ሌኮምቴ እንደ አኮስቲክ ክትትል ያሉ አውቶማቲክ መሳሪያዎች አስፈላጊነት በእንስሳት ቁጥር አለም አቀፍ ለውጦች ምክንያት የብዝሀ ህይወት ለውጥን በመከታተል ረገድ ቀዳሚ መሆኑን ያስረዳሉ። ነገር ግን፣ አሁን ያሉት የ AI ሞዴሎች ሁሉን አቀፍ የማጣቀሻ ቤተ መጻሕፍት የላቸውም። ECOGEN AI ሞዴሎችን የሚደግፉ አዳዲስ የወፍ ድምፆችን በመፍጠር ይህንን ክፍተት ይሞላል. ይህ ማለት ውስን የዱር ቀረጻ ላላቸው እንደ ብርቅዬ፣ በቀላሉ የማይታወቁ ወይም ስሜታዊ የሆኑ ወፎች ካሉ እንስሳት ላይ ተጨማሪ መስተጓጎል ወይም ተጨማሪ የመስክ ስራ ሳይኖር የድምፅ ቤተ-መጽሐፍት ሊሰፋ ይችላል።
ECOGEN በወፍ ጥበቃ ውስጥ ከዋና አፕሊኬሽኑ በተጨማሪ እንደ አጥቢ እንስሳት፣ አሳ (አዎ፣ ድምጾችም ሊፈጥሩ ይችላሉ!)፣ ነፍሳት እና አምፊቢያን ያሉ ሌሎች በመጥፋት ላይ ያሉ የእንስሳት ዝርያዎችን በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ጥቅም አለው። የመሳሪያው ሁለገብነት ከተደራሽነቱ ጋር ተደምሮ በመሰረታዊ ኮምፒውተሮች ላይ የሚሰራ ክፍት ምንጭ ሶፍትዌር እንደመሆኑ ለሥነ-ምህዳር ምርምር ጠቃሚ ሀብት ያደርገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ECOGEN የወፍ መለያ መሳሪያዎችን እንዴት ያሻሽላል?
መ፡- ኢኮጄን ያልተወከሉ የወፍ ዝርያዎችን ናሙናዎች ለማሻሻል፣ በሥነ-ምህዳር ክትትል ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የወፍ መለያ መሳሪያዎችን ትክክለኛነት ለማሻሻል ሕይወት መሰል የወፍ ዘፈኖችን ያመነጫል።
ጥ፡ የ ECOGEN እምቅ ጥቅም ምንድነው?
መ፡ ECOGEN በመጥፋት ላይ የሚገኙትን የአእዋፍ ዝርያዎች ለመጠበቅ አስተዋፅዖ ሊያደርግ እና በድምፃቸው፣ በባህሪያቸው እና በመኖሪያ ምርጫዎቻቸው ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን መስጠት ይችላል።
ጥ: ECOGEN ከወፎች በስተቀር ለሌላ ዝርያዎች መጠቀም ይቻላል?
መ: ECOGEN ለወፎች የተሰራ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎቹ ለአጥቢ እንስሳት፣ አሳዎች፣ ነፍሳት እና አምፊቢያኖችም ሊተገበር እንደሚችል ያምናሉ።
ጥ: ECOGEN እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ ECOGEN እውነተኛ የወፍ ዘፈኖችን ወደ ስፔክትሮግራም ይቀይራል፣ ከእነዚህ ስፔክትሮግራሞች አዳዲስ የ AI ምስሎችን ያመነጫል ብርቅዬ ዝርያዎችን የውሂብ ስብስብ ለመጨመር እና የወፍ ድምጽ መለያዎችን ለማሰልጠን መልሶ ወደ ኦዲዮ ይቀይራቸዋል።