AI ሲስተም በአካላዊ ውስንነቶች አማካኝነት የአንጎል መሰል ባህሪያትን ያሳያል

የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የሰው አእምሮ በውስጡ ከሚሰራው ውስንነት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ አእምሮን የሚመስሉ ባህሪያትን የሚያሳይ አርቴፊሻል ኢንተለጀንት (AI) ስርዓት በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ይህ ግኝት በግለሰቦች መካከል ስላለው የአንጎል ልዩነት እና ከግንዛቤ ወይም ከአእምሮ ጤና ጉዳዮች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለመረዳታችን አስተዋፅዖ የማድረግ አቅም አለው። ከዚህም በላይ ግኝቶቹ ለ AI ማህበረሰብ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጡ ይችላሉ, ይህም ይበልጥ ቀልጣፋ ስርዓቶችን ወደ ልማት ያመራል, በተለይም አካላዊ ገደቦች ባሉበት ሁኔታ.
በጃስቻ አቸተርበርግ እና በጆን ዱንካን የሚመራው ቡድን በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ከህክምና ምርምር ካውንስል ኮግኒሽን እና የአንጎል ሳይንስ ክፍል (MRC CBSU) የአይአይ ሲስተምን በቦታ ውስጥ የተካተቱ ተደጋጋሚ የነርቭ ኔትወርኮችን (seRNNs) በመጠቀም ገንብቷል። በሙከራ ቡድኑ በሰው አእምሮ ውስጥ ያሉ የነርቭ ሴሎችን አደረጃጀት በመኮረጅ በስሌት ኖዶች ላይ አካላዊ ገደቦችን በማስቀመጥ የሜዝ አሰሳ ስራን ለመፍታት ስርዓቱን አሰልጥኗል።
የጥናቱ ውጤት በተፈጥሮ ማሽን ኢንተለጀንስ ውስጥ ታትሟል, ተመራማሪዎቹ ስርዓታቸው በእውነተኛ የሰው አእምሮ ውስጥ የሚታዩ አንዳንድ ባህሪያትን እና ዘዴዎችን ማዳበር መቻሉን ተናግረዋል. በተለይም ለአካላዊ ውስንነቶች ምላሽ የ AI ስርዓት ማዕከሎችን ማዘጋጀት ጀመረ - ከፍተኛ ተያያዥነት ያላቸው አንጓዎች በአውታረ መረቡ ውስጥ የመረጃ ፍሰትን ያመቻቹ. እነዚህ ግኝቶች ስርዓቱ በተሰጡት ገደቦች ውስጥ የመላመድ እና ውጤታማ መፍትሄዎችን የመፈለግ ችሎታን ያጎላሉ።
ጥናቱ ሁለቱንም የአንጎል አወቃቀሮችን እና ተግባራትን በስሌት ሞዴሎች ውስጥ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል. ተመራማሪዎች አካላዊ ገደቦችን በ AI ስርዓቶች ውስጥ በማካተት የአንጎልን አደረጃጀት፣ ተግባራዊነት እና የኢነርጂ ቅልጥፍናን የሚቆጣጠሩ የማመቻቸት መርሆዎች ላይ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ ምርምር የሰውን አንጎል ውስብስብነት በተሻለ ሁኔታ የሚመስሉ ይበልጥ የተራቀቁ የኤአይአይ ስርዓቶችን ለማዳበር መንገድ ይከፍታል።
በየጥ:
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ በ AI ሲስተም ውስጥ አንጎል የሚመስሉ ባህሪያትን ለመፍጠር ምን አደረጉ?
መ: ተመራማሪዎቹ በሰው አእምሮ ውስጥ በነርቭ ሴሎች ካጋጠሟቸው ገደቦች ጋር ተመሳሳይ በሆነ የ AI ሲስተም ስሌት ኖዶች ላይ አካላዊ ገደቦችን አደረጉ።
ጥ: የ AI ስርዓት ለአካላዊ ገደቦች ምላሽ የሰጠው እንዴት ነው?
መ፡ ስርዓቱ በአውታረ መረቡ ውስጥ ለመረጃ ፍሰት ማስተላለፊያ ሆነው የሚያገለግሉ ማዕከሎችን - በጣም የተገናኙ ኖዶችን አዳብሯል - ገደቦችን በብቃት ለማሸነፍ።
ጥ፡ የዚህ ጥናት እምቅ አተገባበር ምንድን ነው?
መ፡ ግኝቶቹ በግለሰቦች መካከል የአዕምሮ ልዩነትን በመረዳት ረገድ አንድምታ አላቸው እና የአካል ውስንነቶች ባለባቸው ሁኔታዎች ይበልጥ ቀልጣፋ የኤአይአይ ስርዓቶችን ለማዳበር አስተዋፅኦ ሊያደርጉ ይችላሉ።
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ ከጥናታቸው ምን መደምደሚያ ላይ ደረሱ?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው አካላዊ ገደቦችን በ AI ስርዓቶች ውስጥ ማካተት አንጎልን የሚመስሉ ባህሪያትን ለማዳበር ያስችላል እና የኔትወርክ አደረጃጀትን፣ ተግባርን እና የኢነርጂ ውጤታማነትን ለማሻሻል ግንዛቤዎችን ይሰጣል።