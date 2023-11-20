አዲስ AI ሮቦት ኬሚስት በማርስ ላይ ኦክስጅንን እንዴት እንደሚያመርት አገኘ

በቻይና ሳይንቲስቶች የተገነባው በ AI የሚደገፍ የሮቦት ኬሚስት ባለሙያ በማርስ ላይ የሰውን ልጅ ህይወት ለማስቀጠል የሚያስችል እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርጓል። ሮቦቱ ኬሚስት የማርስያን ሜትሮይትስን በመተንተን የውሃ ሞለኪውሎችን ወደ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን መከፋፈል የሚችሉ ቁሳቁሶችን ለይቷል። በኔቸር ሲንተሲስ ጆርናል ላይ የተካፈለው ይህ ጉልህ ግኝት በማርስ ላይ የኦክስጂን ፋብሪካ ለመመስረት ወደሚቻልበት ሁኔታ አንድ እርምጃ ቅርብ አድርጎናል።
ይህን ግኝት ለማግኘት በግምት 2,000 ዓመታት ከሚፈጅባቸው የሰው ተመራማሪዎች በተለየ የ AI ሮቦት ኬሚስት ከ5 ሰአታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የአሲድ እና የአልካላይን ጥምረት በመጠቀም የሚቲዮራይት ቁሳቁሶችን ለመቅለጥ እና ለመለየት ስራውን አጠናቀቀ። ይህ ቀልጣፋ ሂደት የኤአይ ቴክኖሎጂን በሳይንሳዊ ምርምር መጠቀም ያለውን ጥቅም ያሳያል።
በቻይና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መሪ የጥናት ደራሲ ዶክተር ጁን ጂያንግ ሮቦት ኬሚስት “የኬሚስትሪ አእምሮ” እንዳለው ይገልጻሉ። ሊብስ በተባለ ሌዘር ላይ የተመሰረተ መሳሪያ የታጠቀው ሮቦት ኬሚስት በመጀመሪያ የማርስያን ማዕድን ኬሚካላዊ ስብጥር ይመረምራል። ከዚያም የተገኘውን የብረት ውህድ ለመፈተሽ አብሮ የተሰራ የመስሪያ ቦታን ይጠቀማል፣ የተሰበሰበውን መረጃ ለሂደቱ ወደ ስሌት AI “አንጎል” ይልካል።
የዚህ ግኝት እጅግ አስደናቂ ከሆኑት ነገሮች አንዱ የተሞከረው ማነቃቂያ ቁሳቁስ በቀዝቃዛው -37°C (-34.6°F) ኦክስጅንን ያለማቋረጥ እንደሚያመርት የተረጋገጠ ሲሆን ይህም በማርስ ላይ ያለው አማካይ የሙቀት መጠን ነው። በ15 ሰአታት የፀሀይ ጨረር አማካኝነት የ AI ኬሚስት ለሰው ልጅ ህልውና በቂ የሆነ የኦክስጂን ክምችት ማመንጨት ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የ AI ሮቦት ኬሚስት ውሀን ወደ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን የሚከፋፍሉ ቁሳቁሶችን እንዴት አገኘው?
የ AI ሮቦት ኬሚስት የማርቲያን ሜትሮይትስን በመመርመር የአሲድ እና የአልካላይን ጥምረት በመጠቀም የሚቲዮራይት ቁሳቁሶችን ለመቅለጥ እና ለመለየት ተጠቅሟል። በዚህ ሂደት በማርስ ላይ በበረዶ ክምችት ውስጥ የሚገኘውን ውሃ መበስበስ የሚችል የኬሚካል ውህድ አገኘ።
የሮቦት ኬሚስት ሥራውን ለማጠናቀቅ ምን ያህል ጊዜ ፈጅቷል?
የሮቦት ኬሚስት ከ 5 ሰዓታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የውሃ መበስበስ ሂደቱን ማጠናቀቅ ችሏል. በንፅፅር፣ ተመሳሳይ ውጤት ለማግኘት የሰው ተመራማሪ ወደ 2,000 ዓመታት ያህል ይወስዳል።
የመቀየሪያው ቁሳቁስ በምን የሙቀት መጠን ነው የተሞከረው?
አነቃቂው ቁሳቁስ በ -37°C (-34.6°F) በሚቀዘቅዝ የሙቀት መጠን ተፈትኗል፣ ይህም በማርስ ላይ ያለው አማካይ የሙቀት መጠን ነው።
የ AI ሮቦት ኬሚስት ለሰው ልጅ ሕልውና በቂ ኦክሲጅን ማምረት ይችላል?
አዎን፣ በ15 ሰአታት የፀሀይ ጨረር አማካኝነት፣ AI ኬሚስት በማርስ ላይ ለሰው ልጅ ህልውና የሚያስፈልገውን በቂ የኦክስጂን ክምችት ማመንጨት ይችላል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ፡ [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)
- የጆርናል ጽሑፍ፡ [የተፈጥሮ ውህድ](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)