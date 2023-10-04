አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና አስትሮኖሚ፡ አሰሳ እና ግኝቶችን ማሻሻል

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በሥነ ፈለክ ጥናትና በኅዋ ምርምር መስክ ላይ ለውጥ እያመጣ ነው፣ ይህም ሳይንቲስቶች እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን እንዲመረምሩ፣ አዳዲስ ግኝቶችን እንዲያደርጉ እና የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር በጥልቀት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል። AI ሲስተሞች፣ በተለይም የነርቭ ኔትወርኮች፣ መረጃን ማቀናበርን፣ ምስልን ማሻሻል፣ የሰማይ አካላትን መፈረጅ፣ የከባቢ አየር ጣልቃገብነትን ማስወገድ፣ የጨለማ ቁስ እና የጨለማ ሃይልን መረዳት እና ግዙፍ የመረጃ ስብስቦችን ጨምሮ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን በተለያዩ ዘርፎች እየረዱ ነው።
ጥሬ የስነ ፈለክ ምስሎች ብዙ ጊዜ በስህተቶች፣ ቅርሶች እና ጫጫታ ስለሚሞሉ የውሂብ ሂደት በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ወሳኝ እርምጃ ነው። AI ስልተ ቀመሮች ተዛማጅነት የሌላቸውን መረጃዎችን ቆርጦ ማውጣት እና ምስሎችን በማጽዳት ለሳይንሳዊ ምርምር ምቹ እና ተስማሚ ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ፣ የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመር በጋላክሲ ሜሲየር 87 ውስጥ ባለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ምስል ላይ የተተገበረው አወቃቀሩን ይበልጥ ግልጽ እና ዝርዝር መግለጫ አስገኝቷል።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የነርቭ ኔትወርኮችን በመጠቀም ጋላክሲዎችን በራስ-ሰር ለመከፋፈል እየተጠቀሙ ነው፣ ይህ ሂደት በእጅ ከመመደብ የበለጠ ፈጣን እና ለስህተት ተጋላጭ ነው። በተጨማሪም AI በመሬት ከባቢ አየር ምክንያት የሚፈጠረውን የጨረር ጣልቃገብነት በመሬት ላይ በተመሰረቱ ቴሌስኮፖች ከተነሱ ምስሎች ለማስወገድ ይረዳል።
የኮስሞሎጂስቶች ከ95% በላይ የአጽናፈ ዓለሙን የኢነርጂ ይዘቶች የሚመሰርቱትን የጨለማ ቁስ እና የጨለማ ሃይል እንቆቅልሾችን ለመፍታት AI እየጠቀሙ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የነርቭ ኔትወርኮችን በማሰልጠን በተራቀቁ አስመስሎዎች ላይ የእነዚህን የማይታዩ ንጥረ ነገሮች ባህሪያቶች በማሰልጠን በኮስሞስ እና በዝግመተ ለውጥ ላይ እንዴት እንደሚነኩ ማወቅ ይችላሉ ። ግቡ AI እውነተኛ ምልከታዎችን እንዲመረምር እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ ግንዛቤዎችን እንዲያቀርብ መፍቀድ ነው።
ታዛቢዎች ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ሲያመነጩ፣ AI እነዚህን ግዙፍ የውሂብ ስብስቦችን ለመቆጣጠር እና ለመተንተን በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ለምሳሌ መጪው ቬራ ሲ. የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮች ይህንን ውሂብ ለማጣራት፣ ቅጦችን በመለየት እና ከተመሰረቱ ቅጦች የራቁ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በመጠቆም ረገድ ወሳኝ ይሆናሉ።
የ AI ከሥነ ፈለክ ጥናት ጋር መቀላቀል ወደ ያልተጠበቁ ግኝቶች የመምራት እና የተደበቁ የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች የመግለጥ አቅም አለው። በ AI እርዳታ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኮስሞስን በብቃት ማሰስ እና ስለ ውስብስብነቱ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
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ምንጮች:
– Space.com፡ የዓለም የጠፈር ሳምንት 2023፡ ሰው ሰራሽ ብልህነት የስነ ፈለክ ግኝቶችን እንዴት እንደሚያግዝ
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