ሚስጥራዊውን የሮግ ሞገዶችን መግለፅ፡ ከ AI እና የውቅያኖስ መረጃ ግንዛቤዎች

ለረጅም ጊዜ እንደ መርከበኛ ተረት ይቆጠሩ የነበሩት የሮግ ሞገዶች በመጨረሻ እውን መሆናቸው ተረጋግጧል እናም እጅግ በጣም አጥፊ ሊሆን ይችላል። እ.ኤ.አ. በ 1995 ለመጀመሪያ ጊዜ የተለካው የሮግ ሞገድ የኖርዌይ የነዳጅ መድረክ ድራፕነርን በመምታቱ ስለ ሕልውናቸው ሳይንሳዊ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ እና የቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እነዚህን አስፈሪ ሞገዶች በስፋት እያጠኑ ነው.
ተመራማሪዎቹ የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ኃይልን በመጠቀም እና ከ700 ዓመታት በላይ ዋጋ ያላቸውን የሞገድ ከፍታዎች እና የባህር ግዛቶች መረጃዎችን በመመርመር የሮግ ሞገዶችን መከሰት ለመተንበይ የሚያስችል የሂሳብ ሞዴል አግኝተዋል። ይህ የግንዛቤ እውቀት በማጓጓዝ ላይ የደህንነት እርምጃዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የማሻሻል አቅም አለው።
ቀደም ሲል ከነበረው እምነት በተቃራኒ ሮግ ሞገዶች የሚፈጠሩት አንዱ ሞገድ ከሌላው ጋር በማጣመር ነው፣ ተመራማሪዎቹ ዋነኛው መንስኤ “ሊኒያር ሱፐርፖዚሽን” የሚባል ክስተት እንደሆነ ደርሰውበታል። ይህ የሚከሰተው ሁለት የሞገድ ስርዓቶች እርስ በእርሳቸው ሲሻገሩ እና እርስ በርስ ሲጠናከሩ ነው, በዚህም ምክንያት ግዙፍ ሞገዶች ይፈጠራሉ. ለዘመናት የሚታወቀው ይህ እውቀት አሁን በተጨባጭ መረጃ የተደገፈ ነው።
በተመራማሪዎቹ የተሰራው አልጎሪዝም በአለም ዙሪያ ወደ 50,000 የሚጠጉ የጭነት መርከቦችን ለሚጎርፈው የመርከብ ኢንዱስትሪ ጠቃሚ መሳሪያ ነው። የማጓጓዣ ኩባንያዎች በታቀዱ መስመሮች ላይ አደገኛ የሮግ ሞገዶችን የመጋለጥ አደጋን ለመገምገም አልጎሪዝምን ሊጠቀሙ ይችላሉ. አደጋውን ከፍ የሚያደርጉትን "ፍፁም" ጥምረት በመለየት ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለማስወገድ አማራጭ መንገዶችን መምረጥ ይቻላል.
በአስፈላጊ ሁኔታ፣ የተመራማሪዎቹ አልጎሪዝም እና ምርምር ግልጽ እና በይፋ የሚገኙ ናቸው። ይህ ተደራሽነት የህዝብ ባለስልጣናት፣ የአየር ሁኔታ አገልግሎቶች እና ሌሎች ፍላጎት ያላቸው አካላት የአጭበርባሪ ሞገዶችን ዕድል በትክክል ለማስላት ያስችላቸዋል።
ጥናቱ የ AI ሃይል ውስብስብ ክስተቶችን ለመፍታት ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂ በተፈጥሮ ክስተቶች ላይ ያለንን ግንዛቤ እንዴት እንደሚያሳድግም ያሳያል። የጭካኔ ሞገዶችን የመተንበይ ችሎታ, የመርከብ ኩባንያዎች በተሻለ ሁኔታ ማዘጋጀት እና በባህር ላይ አደጋዎችን መከላከል ይችላሉ. ጥናቱ የባህር ኢንደስትሪን በመጠበቅ እና የሰውን ህይወት በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ሮግ ሞገዶች ምንድን ናቸው?
የጭራቅ ሞገዶች በመባልም የሚታወቁት ሮግ ሞገዶች በውቅያኖስ ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ እጅግ በጣም ግዙፍ እና አጥፊ ሞገዶች ናቸው። እነሱ ከአካባቢው ሞገዶች በጣም ከፍ ያሉ ናቸው እና በመርከቦች እና በባህር ዳርቻዎች ላይ ከባድ ስጋት ይፈጥራሉ.
ተመራማሪዎች የሮግ ሞገዶችን መከሰት እንዴት ይተነብያሉ?
ተመራማሪዎች አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም እና ከአንድ ቢሊዮን በላይ የወጡ ሞገዶችን መረጃዎችን በመተንተን የሮግ ሞገድ መፈጠርን እድል ሊተነብይ የሚችል የሂሳብ ሞዴል ፈጥረዋል። በአንድ የተወሰነ ቦታ እና ጊዜ ውስጥ የሮግ ማዕበልን የመጋለጥ አደጋን ለመወሰን እንደ ማዕበል ከፍታዎች ፣ የባህር ግዛቶች ፣ የውሃ ጥልቀት እና የመታጠቢያ ቤት መረጃ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን ግምት ውስጥ ያስገባሉ።
የሮግ ሞገዶች ዋና መንስኤ ምንድን ነው?
ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ፣ ዋነኛው የሮግ ሞገዶች መንስኤ “ሊኒያር ሱፐርፖዚሽን” የሚባል ክስተት ነው። ይህ የሚከሰተው ሁለት የሞገድ ስርዓቶች እርስ በእርሳቸው ሲሻገሩ እና እርስ በእርሳቸው ሲጠናከሩ ነው, በዚህም ምክንያት ያልተለመዱ ትላልቅ ማዕበሎች ይፈጠራሉ.
አልጎሪዝም የመርከብ ኢንዱስትሪውን እንዴት ሊጠቅም ይችላል?
በተመራማሪዎቹ የተገነባው አልጎሪዝም የመርከብ ኩባንያዎች በታቀዱ መስመሮች ላይ የጭካኔ ሞገዶችን የመጋለጥ አደጋን እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል. አደጋውን ከፍ የሚያደርጉ ምክንያቶች ጥምርን በመለየት, አማራጭ መንገዶችን መምረጥ ይቻላል, ይህም አስተማማኝ የባህር ጉዞዎችን ያረጋግጣል.
አልጎሪዝም እና ምርምር በይፋ ይገኛሉ?
አዎ፣ ሁለቱም አልጎሪዝም እና ምርምር በይፋ ይገኛሉ። የመንግስት ባለስልጣናት፣ የአየር ሁኔታ አገልግሎቶች እና ሌሎች ፍላጎት ያላቸው አካላት አልጎሪዝምን ያገኙታል እና በተወሰኑ ቦታዎች እና ወቅቶች ውስጥ የጭካኔ ሞገዶችን የመጋለጥ እድልን ለማስላት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ይህ ግልጽነት በባህር ውስጥ ደህንነት ላይ ትብብርን እና እድገትን ያበረታታል።