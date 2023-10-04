ዓለም አቀፍ ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ፡ ውስብስብ የአቅርቦት ሰንሰለቶች እና ጂኦፖሊቲካል ታሳቢዎች

ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ የዘመናዊ ኤሌክትሮኒክስ ወሳኝ አካል ነው, ከቤት እቃዎች እስከ ወታደራዊ መሳሪያዎች ድረስ ሰፊ አፕሊኬሽኖችን ያቀርባል. በታሪክ ኢንዱስትሪው በዩናይትድ ስቴትስ የበላይነት የተያዘ ቢሆንም ግሎባላይዜሽን እና የቴክኖሎጂ ውስብስብነት በተለያዩ አገሮች የተበታተነ የምርት ሰንሰለት እንዲኖር አድርጓል።
በሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናዮች በተለያዩ የምርት ደረጃዎች ውስጥ የተሳተፉ ኩባንያዎችን ያካትታሉ። ለምሳሌ በአሜሪካ ላይ የተመሰረተው Cadence Design እና Synopsis ለኤሌክትሮኒክስ ዲዛይን አውቶሜሽን መሳሪያዎች 90 በመቶውን ገበያ የሚቆጣጠር ሲሆን ከኔዘርላንድስ የመጣው ASML ለላቀ የሊቶግራፊ መሳሪያዎች ብቸኛ አቅራቢ ነው። ታይዋን እና ደቡብ ኮሪያ ሴሚኮንዳክተሮችን በማምረት በተለይም በመጨረሻው ገበያ እና የማስታወሻ ቺፕ ምርት ውስጥ ጉልህ ሚና ይጫወታሉ።
ቻይና በዓለም ላይ ትልቁ የቺፕ ተጠቃሚ እና የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ዋና አምራች በመሆን በዓለም ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ውስጥ ዋና ተዋናይ ነች። ብዙ ዓለም አቀፍ ቺፕ ሰሪዎች ለገበያ ለማቅረብ በቻይና ውስጥ የምርት ተቋማትን አቋቁመዋል። በተጨማሪም ቻይና ለሴሚኮንዳክተር ምርት የሚያስፈልጉ ብርቅዬ ብረቶች ቁልፍ አቅራቢ ነች።
አሁን ያለው ዓለም አቀፋዊ ሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ በከፍተኛ ሁኔታ እርስ በርስ የሚደጋገፍ ነው፣ አንድም አገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማይክሮ ችፕ ለብቻው ማምረት አይችልም። ሆኖም በቻይና የቴክኖሎጂ እድገት እና በአሜሪካ ብሄራዊ ጥቅም ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ አሳሳቢነት ወደ ውጭ የሚላኩ የቁጥጥር እርምጃዎችን ወስዷል። እ.ኤ.አ. በ 2018 መጀመሪያ ላይ ዩኤስ እንደ ዜድቲኢ ባሉ የቻይና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብን በመጣስ እገዳ ጥለች። እነዚህ እርምጃዎች ሴሚኮንዳክተሮችን በማምረት ላይ በዩኤስ ቴክኖሎጂ ላይ ያለውን ጥገኛ አጉልተው አሳይተዋል.
ዩኤስ አንዳንድ የቻይና ኩባንያዎችን ከገደብ ዝርዝር ለማውጣት ርምጃ ብታደርግም፣ በቻይና ላይ ያለው የቴክኖሎጂ ፖሊሲ መሰረቱ አልተለወጠም። በጂኦፖለቲካዊ ጉዳዮች ምክንያት እያደገ ያለው የሴሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ክልላዊ ክፍፍል የአቅርቦት ሰንሰለት መቆራረጥ እና ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ወጪ መጨመር ሊያስከትል ይችላል።
ምንጭ፡- የለም