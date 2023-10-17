የግብርና ባለሙያዎች የሆርሞን ቴራፒን አግኝተዋል እና ዜኦላይት እፅዋትን ከከባድ ብረቶች ሊከላከሉ ይችላሉ።

በ RUDN ዩኒቨርሲቲ የግብርና ባለሙያዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ሜላቶኒን የተባለው ሆርሞን እና ማዕድን ዜኦላይት ሄቪ ሜታሎች በእጽዋት ላይ የሚያደርሱትን አደገኛ ጉዳት ለመቀነስ ይረዳሉ። ተመራማሪዎቹ ሜላቶኒን የእጽዋት ሴሎችን በካድሚየም ምክንያት ከሚመጣው ጥፋት እንደሚከላከል፣ ዜኦላይት ደግሞ የተመጣጠነ ንጥረ ነገር አቅርቦትን እንደሚያሳድግ እና አደገኛ ብረቶችን በእጽዋቱ እንዳይዋጥ ይከላከላል።
በእጽዋት ቡቃያዎች ውስጥ እንደ ካድሚየም ያሉ የከባድ ብረቶች ክምችት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ለግብርናም ሆነ ለሰው ጤና አደገኛ ነው። ከፍተኛ ብክለት የሆነው ካድሚየም ወደ አፈር የሚገባው በኢንዱስትሪ እና በግብርና ቆሻሻ ነው። በእጽዋት ውስጥ የናይትሮጅን እና ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝምን ያበላሸዋል እና የሴል ሽፋኖችን ይጎዳል, ይህም የእርሻ እና የደን አፈርን መበከል ያስከትላል.
የግብርና ባለሙያዎች የቀርከሃ ምሳሌን በመጠቀም ሙከራዎችን አድርገዋል። በተለያየ የካድሚየም ብክለት መጠን በአፈር ውስጥ የቀርከሃ አምርተው ተክሉን በተለያየ መጠን ሜላቶኒን እና ዜኦላይት ይረጩ ነበር። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ሁለቱም ንጥረ ነገሮች የካድሚየም ብክለትን በቀርከሃ ውስጥ እንዳይበክሉ እና የአፈርን ንጥረ ነገር ይዘት እንዲጨምሩ አድርጓል።
በጣም ጥሩው የተጨማሪ ማሟያዎች መጠን 150 ማይክሮሞል ሜላቶኒን እና 15 ግራም ዚዮላይት ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ጥምረት የእጽዋቱን የፀረ-ሙቀት መጠን አሻሽሏል, የካድሚየም ጎጂ ውጤቶችን ይቀንሳል, እና አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ማግኘትን ይጨምራል. ዜኦላይት ካድሚየምን በአፈር ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ በቀርከሃ ውስጥ ያለውን ክምችት በመቀነስ፣ሜላቶኒን ደግሞ የመተላለፊያ አቅምን በመቆጣጠር እና የፀረ-ኦክሲዳንት እንቅስቃሴን በመጨመር የተክሎች ሴሎችን ይከላከላል።
በአጠቃላይ የዚህ ጥናት ግኝቶች እፅዋትን ከከባድ የብረት ብክለት ለመከላከል ውጤታማ ዘዴዎች የሆርሞን ቴራፒ እና የዚዮላይት አቅምን ያሳያሉ። በተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎች እና የአካባቢ ሁኔታዎች ላይ የእነሱን አተገባበር ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ምንጭ:
አቦልጋሰም ኤማምቨርዲያን እና ሌሎች፣ የሜላቶኒን እና የዚኦላይት ትብብር የቀርከሃ መቻቻልን በካድሚየም ስር የሚጨምር የፀረ-ኦክሳይድ አቅምን በማጎልበት፣ ኦስሞላይት ክምችትን፣ የእፅዋትን ንጥረ ነገር አቅርቦትን እና የካድሚየም መምጠጥን በመቀነስ፣ Scientia Horticulturae (2023)። DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433