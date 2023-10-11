የሩቅ ኮከብ ከፕላኔቶች ግጭት በኋላ ያለውን ብርሃን ያሳያል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቴሌስኮፖች በመጠቀም በሁለት ግዙፍ ፕላኔቶች መካከል የተከሰተውን አስከፊ ግጭት ለመጀመሪያ ጊዜ ፀሐይን የሚመስል ኮከብ ለማየት ችለዋል። ግጭቱ የተከሰተው በጥንድ ግዙፍ የበረዶ ፕላኔቶች መካከል ሲሆን በዚህም ምክንያት የቆሻሻ ዝናብ እና አዲስ ነገር ከመሬት በመቶዎች በሚቆጠር ጊዜ ሊበልጥ ይችላል ተብሎ ይታመናል።
ከላይደን ኦብዘርቫቶሪ የጥናቱ ዋና ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ማቲው ኬንዎርድ፣ ከግጭት በኋላ ያለው ነገር ከስርአቱ ዋና ኮከብ በሰባት እጥፍ የሚበልጥ ቢሆንም ከግጭት በኋላ ያለው ነገር ኮከብ እንደሚመስል ገልጿል። ግኝቱ የተገኘው አንድ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ከኬንባድ በማህበራዊ ሚዲያ ልጥፍ ላይ ASASSN-21qj ስለተባለው ኮከብ ምላሽ ከሰጠ በኋላ ነው። ይህ ኮከብ በታህሳስ 2021 ባልተጠበቀ ሁኔታ ደብዝዞ ስለነበር የኬን የሚገባትን ትኩረት ስቧል።
አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ፣ አርቱ ሳኒዮ፣ ለናሳ የበጎ ፈቃደኝነት ዜጋ ሳይንቲስት፣ በናሳ የኒውይዝ ተልዕኮ የተወሰዱትን የ ASASSN-21qj ያለፈ ምልከታዎችን ፈትሸዋል። ኮከቡ ከመደበዝ 900 ቀናት ቀደም ብሎ ከተመሳሳይ ቦታ ላይ ጉልህ የሆነ የኢንፍራሬድ ብርሃን ማብራት አግኝቷል። ይህ መገለጥ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኢንፍራሬድ ጨረራ ፍንዳታ የተፈጠረው ሁለት ኔፕቱን የሚይዙ ፕላኔቶች በመጋጨታቸው “ሳይነስሺያ” ተብሎ ከሚጠራው አዲስ ከተፈጠረው ነገር ነው ብለው እንዲደመድም አድርጓቸዋል።
በኢንፍራሬድ ንባቦች ላይ በመመስረት, ሲኔስቲያ ከ 700 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሙቀት መጠን ለሦስት ዓመታት ያህል ነበር. ውሎ አድሮ ቀዝቅዞ ወደ አዲስ ፕላኔት ኮከቡን ይሽከረከራል። ከ 2.5 ዓመታት በኋላ የኋለኛው ብርሃን ከታየ ከ XNUMX ዓመታት በኋላ ኮከቡ መደብዘዝ ጀመረ ፣ ምክንያቱም በላዩ ላይ ብዙ ጥሩ ፍርስራሾች ሲንሸራተቱ።
ይህ ግኝት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከፕላኔቶች ግጭት በኋላ ያለውን ብርሃን ሲያዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ቡድኑ የአቧራ ደመና በኮከቡ ዙሪያ ያለውን ምህዋር በመመልከት የበለጠ ለመመርመር አስቧል። ደመናው መዞሩን ከቀጠለ በሚቀጥሉት አምስት እና አስር አመታት ውስጥ ወደ አንድ የኮከቡ ጎን ይሸጋገራል ተብሎ ይጠበቃል። በዛን ጊዜ የከዋክብቱ ብርሃን አቧራውን ያንፀባርቃል, ይህም በትላልቅ መሬት ላይ በተመሰረቱ ቴሌስኮፖች ይታያል.
በተጨማሪም የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ከሁለቱም የአቧራ ደመና እና በግጭቱ ምክንያት የተፈጠረውን አዲስ ፕላኔት የኢንፍራሬድ ጨረሮችን የመለየት እድሉ አለ ።
ምንጭ፡ [ተፈጥሮ]
ትርጓሜዎች
- የበረዶ ግዙፍ ፕላኔቶች፡- ጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች በዋነኝነት እንደ “በረዶ” ካሉ ከባድ ተለዋዋጭ ንጥረ ነገሮች ያቀፈ ነው፣ ውሃ፣ ሚቴን እና አሞኒያን ጨምሮ።
- ሲኔስቲያ፡- ከፍተኛ ኃይል ያለው፣ በፍጥነት የሚሽከረከር ነገር በሁለት ፕላኔት መጠን ያላቸው ነገሮች በመጋጨታቸው ወይም በመዋሃድ የተፈጠረው።
– የኢንፍራሬድ ጨረር፡- የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች ከሚታየው ብርሃን የበለጠ ረጅም የሞገድ ርዝመት ያለው፣ ብዙ ጊዜ ከሙቀት ጋር የተያያዘ ነው።
– በመሬት ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖች፡- ቴሌስኮፖች በጠፈር ላይ ካሉት በተቃራኒ በምድር ላይ ይገኛሉ።
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡- ዩኒቨርስን በኢንፍራሬድ ብርሃን ለመመልከት የተነደፈውን ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን ለመተካት የሚዘጋጅ የጠፈር ቴሌስኮፕ።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ