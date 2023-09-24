ISRO ከጨረቃ ላይ ናሙናዎችን ለመመለስ ተልዕኮዎችን በማዳበር ላይ

የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ ISRO ከጨረቃ ወደ ምድር ናሙናዎችን የመመለስ ተልዕኮው ላይ ከፍተኛ እመርታ እያደረገ ነው። የህንድ ሶስተኛው የጨረቃ ተልዕኮ የሆነውን Chandrayaan-3 ስኬትን ተከትሎ፣ ISRO አሁን ለናሙና የመመለሻ ተልእኮዎች የሚያስፈልገውን እውቀት በማዳበር ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
በዚህ አቅጣጫ አንድ ወሳኝ እርምጃ በሴፕቴምበር 3 በቪክራም ላንደር የተካሄደው የሆፕ ሙከራ ነው። በሙከራው ወቅት ላንደርው ሮኬቶቹን በመተኮስ ወደ 40 ሴ.ሜ ከፍታ ከፍ ብሏል በደህና ተመልሶ ከማረፉ በፊት። አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የISRO ባለሥልጣን እንደተናገረው ይህ የተሳካ ማሳያ ለቀጣይ የጨረቃ ተልእኮዎች መሠረት ሆኖ ያገለግላል።
በቻንድራያን-3 እና በሌሎች የጨረቃ ሙከራዎች ወቅት የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን፣ ISRO የጨረቃ ናሙናዎችን ወደ ምድር በሰላም ለመመለስ የሚያስችሉ ፕሮግራሞችን ለመንደፍ ያለመ ነው። ለዚህ ተልእኮ የተወሰነ የጊዜ ሰሌዳ ባይኖርም፣ የጠፈር ኤጀንሲው አስፈላጊ የሆኑትን ስርዓቶች በማዘጋጀት በንቃት እየሰራ ነው።
በሌላ የሰማይ ነገር ላይ አውርዶ ማረፍ መቻል ትልቅ ስኬት ነው፣ እና ይህን አቅም ያረጋገጡት ጥቂት ሀገራት ብቻ ናቸው። ስለዚህ የሆፕ ሙከራ ስኬት ለ ISRO ለናሙና የመመለሻ ተልእኮዎች እቅድ ወሳኝ ምዕራፍ ነው።
ISRO በጨረቃ ፍለጋ ላይ ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ በጨረቃ ዋልታ ፍለጋ (LUPEX) ፕሮጀክት ላይ ከጃፓን ጋር በመተባበር ላይ ነው። ይህ ተነሳሽነት የጨረቃን የዋልታ አካባቢዎች ለውሃ እና ለሌሎች ሀብቶች ማሰስ ነው። ፕሮጀክቱ የጨረቃን ሮቨር የሚቆጣጠር የጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA)ን ያካትታል፣ ISRO ግን ሮቨርን ለሚሸከመው ላንደር ሀላፊነት አለበት። ሮቨሩ ከናሳ እና ከኢዜአ የሚመጡ የመመልከቻ መሳሪያዎችን ይይዛል።
በጨረቃ ዋልታ አካባቢዎች ላይ ያለው የውሃ ግኝት ወደፊት በጨረቃ ላይ ለሚደረጉት የሰው ልጅ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። እንደ እምቅ የኃይል ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል, ይህም የምርምር እና አሰሳ አስፈላጊ ትኩረት ያደርገዋል.
በአጠቃላይ የISRO የናሙና መመለሻ ተልዕኮ እድገቶች እና ከጃፓን ጋር በ LUPEX ፕሮጀክት ላይ ያለው ትብብር የጨረቃን ድብቅ ሚስጥር ለመክፈት እና ለወደፊት የጨረቃ ፍለጋ ተልእኮዎች መንገድ ለመክፈት ጉልህ እርምጃዎች ናቸው።
ምንጮች:
– Hindustan Times [ምንም URL አልተሰጠም]
- ምስሎች: ISRO [ምንም URL አልተሰጠም]