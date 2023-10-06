Isro ለቬኑስ ተልዕኮ እና ለኤክስ ሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት ማስጀመሪያ በመዘጋጀት ላይ

የኢስሮ፣ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት፣ አስደሳች አዲስ ተልዕኮዎችን ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው። ከተሳካው Chandrayaan-3 እና Aditya-L1 ተልእኮዎች በኋላ፣ ኢስሮ አሁን ትኩረቱን በቬኑስ ተልዕኮ ላይ ነው፣ ይህም “ሹክራያን” በመባልም ይታወቃል። ተልእኮው በሚቀጥለው ዓመት በታህሳስ ወር ውስጥ ይጀምራል። ከዚያ በፊት ግን ኢስሮ በዚህ አመት ታህሳስ ላይ የኤክስሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት ወይም ኤክስፖ ሳትን ለመጀመር አቅዷል።
የ XPoSat ዓላማ በሕይወታቸው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ያሉ ኮከቦች የሆኑትን ደማቅ የኤክስሬይ ፑልሳርስን ለማጥናት ነው። የኢስሮ አለቃ ኤስ ሶማናት እንደተናገሩት የቬነስ ተልእኮ አስቀድሞ የተዋቀረ እና ሳይንሳዊ መሳሪያዎቹ የተገነቡ ናቸው። የቬኑስ ተልእኮ የዒላማ ማስጀመሪያ መስኮት ዲሴምበር 2024 ሲሆን ለቀጣዩ አመት የጠፈር መንኮራኩሮችን በቬኑስ ምህዋር ላይ ለማስቀመጥ ታቅዶ ነበር።
ለህንድ ብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚ በቅርቡ ባደረጉት ንግግር ሶማናት ቬነስን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ ጎላ አድርጎ ገልጿል። ቬኑስ ጥቅጥቅ ባለ ከባቢ አየር እና ከፍተኛ የከባቢ አየር ግፊት ምክንያት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላት ገልጿል ይህም ከምድር 100 እጥፍ ይበልጣል። የፕላኔቷ ገጽ ወደ ውስጥ ዘልቆ መግባት ባለመቻሉ እንቆቅልሽ ሆኖ ይቆያል፣ እና ቬነስን መረዳቱ ስለ ምድር እምቅ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ቬኑስ የምድር በጣም ቅርብ የሆነች የፕላኔቶች ጎረቤት ናት እና በመጠን እና በመጠን ተመሳሳይነት ስላለው ብዙ ጊዜ የእኛ መንትያ ትባላለች። የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ ቬኑስ ኤክስፕረስ እና የጃፓኗ አካትሱኪ ቬኑስ የአየር ንብረት ምህዋርን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ወደ ቬኑስ ተልዕኮ ጀምረዋል። በተጨማሪም፣ የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ የቬኑስ በርካታ የዝንብ በረራዎችን አድርጓል።
ኢስሮ በቬነስ ተልዕኮ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ተልእኮዎች ልማት ላይም እየሰራ ነው። ኤጀንሲው ከXPoSat በተጨማሪ ኤክሶ ወርልስ የተሰኘ ሳተላይት እየፀነሰ ሲሆን ይህም ከፀሀይ ስርአታችን ውጪ በኤክሶ-ሶላር ፕላኔቶች ላይ ጥናት ለማድረግ ያለመ ነው። Isro Chief S Somanath ከ5,000 በላይ የሚታወቁ exo-ፕላኔቶች እንዳሉ ገልጿል፣ ቢያንስ 100 ከባቢ አየር አላቸው። የ ExoWorlds ተልዕኮ እነዚህን ድባብ ያጠናል እና የመኖር አቅምን እና የህይወት መኖርን ይመረምራል።
ምንም እንኳን አሁንም በፅንሰ-ሃሳባዊ ደረጃ ላይ ቢሆንም ኢስሮ ስለ ማርስ ላንደር ሚሽን እቅድ ጠቅሷል። በነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ውስጥ ኢስሮ በህዋ ምርምር እና ሳይንሳዊ ምርምር እመርታ ማድረጉን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- "ኢስሮ ለቬነስ ተልዕኮ ዝግጅት" - የሕንድ ታይምስ
- "Isro XPoSat ን ለመክፈት በዝግጅት ላይ ነው" - Hindustan ታይምስ