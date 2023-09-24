የናሳ ካፕሱል ትልቁን የአስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ይመልሳል

የናሳ ካፕሱል ከሰባት አመት የጠፈር ኦዲሴይ በኋላ በአሜሪካ ዩታ በረሃ ላይ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር አረፈ። ካፕሱሉ በሰው ልጆች የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ይዞ መጥቷል። ይህ ለሳይንቲስቶች አስደሳች እድገት ነው, ምክንያቱም እነዚህን ናሙናዎች በማጥናት ስለ ስርአታችን አፈጣጠር እና ምድር እንዴት ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ፕላኔት እንደ ሆነች የተሻለ ግንዛቤ ሊሰጥ ይችላል.
እ.ኤ.አ. በ 2016 የተጀመረው የኦሳይሪስ-ሬክስ ምርመራ በ 2020 “ቤኑ” በተሰየመው አስትሮይድ ላይ አረፈ። ከአስትሮይድ ድንጋያማ ወለል በግምት 9 አውንስ (250 ግራም) አቧራ መሰብሰብ ችሏል። የሳይንስ ሊቃውንት በካርቦን ከበለፀገው አስትሮይድ ቢያንስ አንድ ኩባያ ፍርስራሹን እንደሚሰበስቡ ጠብቀው ነበር። የአስትሮይድ ናሙናዎችን ያመጣች ብቸኛዋ ጃፓን ናት, እና አንድ የሻይ ማንኪያ አቧራ ተመለሰች.
የተመለሰው የአስትሮይድ አቧራ መጠን ትንሽ ቢሆንም ናሳ “ምድርን ሊያሰጉ የሚችሉ የአስትሮይድ ዓይነቶችን በተሻለ ሁኔታ እንድንረዳ ይረዳናል” እና “በፀሀይ ስርዓታችን የመጀመሪያ ታሪክ” ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ናሳ ያምናል። ይህ ተልዕኮ ከአፖሎ ጨረቃ አለቶች ጀምሮ ትልቁን የናሙና መመለስን ስለሚወክል ትልቅ ታሪካዊ ጠቀሜታ አለው።
የመጨረሻው የኦሳይረስ-ሬክስ ካፕሱል በምድር ከባቢ አየር ውስጥ መውረድ በሚያስከትለው አደጋ ምክንያት በቅርብ ክትትል ተደርጓል። ካፕሱሉ በሰሜናዊ ምዕራብ ዩታ በሚገኝ ወታደራዊ የሙከራ ክልል ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ለስላሳ ማረፊያ አድርጓል። ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ወደ 4 ቢሊዮን ማይል (6.2 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር) ተጉዟል።
ናሙናው በሂዩስተን ወደሚገኘው ናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓጓዛል፣እዚያም ከአለም ዙሪያ በመጡ ሳይንቲስቶች ለመተንተን በትንንሽ ናሙናዎች ይከፋፈላል። እነዚህን ናሙናዎች የማጥናት የመጀመሪያ ውጤቶች በጥቅምት 11 በሚደረገው የዜና ኮንፈረንስ ይፋ እንደሚሆኑ ይጠበቃል።
እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ ስለ ስርዓታችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አላቸው። በአንፃራዊነት ለቢሊዮን አመታት ሳይለወጡ ቆይተዋል እናም ቀደም ባሉት ጊዜያት ውሃን ጨምሮ ኦርጋኒክ ቁሶችን ወደ ምድር በማድረስ በፕላኔታችን ላይ ለሚኖረው ህይወት እድገት አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንደ ቤኑ ያሉ የአስትሮይዶችን ስብጥር መረዳት ለወደፊት አሰሳ እና ሃብት አጠቃቀም ወሳኝ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
- Space.com
- NASA.gov