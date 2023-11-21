የህንድ ታላቅ እቅድ፡ Chandrayaan-4 የጨረቃ ናሙናዎችን የመመለስ ተልዕኮ

ህንድ የጨረቃ ናሙናዎችን ለመመለስ ባላት ትልቅ እቅድ መሰረት በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ እይታዋን እያዘጋጀች ነው። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በአሁኑ ጊዜ ቻንድራያን-4 ተልዕኮን በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ይህም በሁለት ጅምር ላይ አራት ሞጁሎችን ያቀፈ ነው።
የመጀመሪያው እርምጃ ላንደር እና “አስከንደር” ወደ ጨረቃ ገጽ ላይ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ መላክን ያካትታል። የዚህ ስብስብ ዒላማ ቦታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል ውስጥ በሚገኘው Chandrayaan-3 የጠፈር መንኮራኩር ማረፊያ ቦታ አጠገብ ነው. የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ ለሕይወት ድጋፍ እና ለሮኬት ነዳጅ ሊያገለግሉ በሚችሉ የውሃ በረዶዎች ምክንያት በዚህ አካባቢ ላይ ፍላጎት አላቸው።
ናሙናዎቹ ከተሰበሰቡ በኋላ፣ ወደ ላይ የሚወጣው ሞጁል ከጨረቃው ገጽ ላይ ይነሳና ናሙናዎቹን ወደ ዳግም ሙከራ ሞጁል ያስተላልፋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የማስተላለፊያ ሞጁል እና የዳግም ሙከራ ሞጁሉ በጨረቃ ምህዋር ውስጥ ይቀራሉ። እነዚህ ሞጁሎች የጨረቃ ናሙናዎችን በደህና ይዘው ወደ ምድር ይመለሳሉ።
በአህመዳባድ የስፔስ አፕሊኬሽን ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት ኒልሽ ዴሴይ "ይህ ተልዕኮ ከፍተኛ ሥልጣን ያለው ነው" ብለዋል። ይህ ተልእኮ በሚቀጥሉት አምስት እና ሰባት ዓመታት ውስጥ ይከናወናል ተብሎ የሚጠበቀው ህንድ በህዋ ምርምር ላይ አዳዲስ እመርታዎችን ለማስመዝገብ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ የቻንድራያን-4 ተልዕኮ አላማ ምንድነው?
መ: የቻንድራያን-4 ተልዕኮ ዓላማው የጨረቃ ናሙናዎችን ከደቡብ ዋልታ ክልል ለመሰብሰብ እና ወደ ምድር መልሶ ለማምጣት ነው።
ጥ: ለምንድነው የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል ለሳይንቲስቶች ፍላጎት ያለው?
መ: የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል በጣም ብዙ የውሃ በረዶ በመኖሩ ትኩረት የሚስብ ነው ፣ ይህም ለሕይወት ድጋፍ እና ለሮኬት ነዳጅ ሊያገለግል ይችላል።
ጥ፡ የቻንድራያን-4 ተልዕኮ መቼ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል?
መ፡ ተልእኮው በሚቀጥሉት አምስት እና ሰባት ዓመታት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች፡ ኢንዲያ ታይምስ (www.indiatimes.com)