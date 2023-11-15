የናሳ ጥረቶች የሮኬቶችን ተፅእኖ በጨረቃ ወለል ላይ ለማጥናት

የናሳ አርጤምስ ፕሮግራም በጨረቃ ላይ ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መገኘትን የመመስረት ትልቅ ግብ አውጥቷል። ነገር ግን፣ ይህ ጥረት በአፖሎ ተልእኮዎች ወቅት ጥቅም ላይ ከዋሉት የበለጠ እና የበለጠ ሀይለኛ ላደሮች በጨረቃ ላይ የማረፍን ውስብስብ ችግሮች መቆጣጠርን ጨምሮ ወሳኝ ቴክኒካል ፈተናዎች ጋር አብሮ ይመጣል። ከነዚህ ተግዳሮቶች ውስጥ አንዱን ለመቅረፍ ናሳ በጨረቃ ወለል ላይ የሮኬቶችን ተፅእኖ በመረዳት ላይ እያተኮረ ነው።
የጨረቃ ከባቢ አየር እጦት እና ወጣ ገባ መሬቷ፣ በቋጥኝ እና ቋጥኝ የተሞላ፣ ተንኮለኛ ማረፊያ አካባቢ ነው። ወደ ታች ሲወርድ የጨረቃን የስበት ኃይል ለመቋቋም የሮኬት ሞተሮች ይቃጠላሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ ሞተሮች አቧራ እና ፍርስራሾችን ለመምታት የሚያስችል ከፍተኛ ሙቀት ያለው ጋዝ ያመነጫሉ, ይህም እይታን ያደናቅፋሉ, መሳሪያዎችን ያበላሻሉ, እና ላንደርን እንኳን ያበላሻሉ.
እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት በሃንትስቪል አላባማ በሚገኘው የማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል የናሳ ተመራማሪዎች የተራቀቁ የሶፍትዌር መሳሪያዎችን ፈጥረዋል። እነዚህ መሳሪያዎች በተለይ የተነደፉት የሞተር ቧምቧዎች ከጨረቃ ሬጎሊት ፣ የአፈር ንብርብር እና በጨረቃ ላይ ካለው የተሰነጠቀ አለት ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ለመተንበይ ነው። ይህ የፕላም ወለል መስተጋብር (PSI) ግንዛቤ የሰው እና የሮቦት ተልእኮዎችን ደህንነት እና ስኬት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
በካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል ውስጥ በፕሌያዴስ ሱፐር ኮምፒውተር ላይ በተካሄደው አፖሎ 12 ተልዕኮ ወቅት PSI ን በማስመሰል ተመራማሪዎቹ ቴራባይት መረጃዎችን ማመንጨት ችለዋል። ይህ ማስመሰል በማረፊያው ላይ ከተከናወኑት ሁኔታዎች ጋር በቅርበት የሚዛመድ እና በጨረቃ ወለል ላይ ስላደረገው የመሸርሸር ጭንቀት ዝርዝር ግንዛቤዎችን ሰጥቷል ላንደር በሚወርድበት የመጨረሻ ግማሽ ደቂቃ።
የእነዚህ ማስመሰያዎች ውጤቶች የአካዳሚክ ልምምዶች ብቻ አይደሉም። የሰው ልጅ ማረፊያ ስርዓትን ንድፍ እና አሠራር እና ሌሎች በአርጤምስ መርሃ ግብር ስር ያሉ ተነሳሽነቶችን ለማሳወቅ በንቃት ይጠቀማሉ. ናሳ የስሌት ሳይንስን ድንበሮች መግፋቱን ቀጥሏል፣ ስኬቶቹን በአለምአቀፍ የሱፐር ኮምፒዩቲንግ ኮንፈረንስ አሳይቷል። የኤጀንሲው የመጨረሻ አላማ የአርጤምስ ጠፈርተኞች ጨረቃን ሲነኩ በአስተማማኝ እና በብቃት እንዲሰሩ ማድረግ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የሮኬቶችን ተፅእኖ በጨረቃ ገጽ ላይ ማጥናት ለምን አስፈላጊ ነው?
የሮኬቶችን ተፅእኖ በጨረቃ ወለል ላይ ማጥናት የጨረቃን ተልእኮዎች ደህንነት እና ስኬት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው። ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች የሮኬት ሞተር ቧንቧዎች ከጨረቃ ሬጎሊዝ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ በመረዳት ከመሬት ማረፊያ እና ከመነሳት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች በመቀነስ እንዲሁም የመሬት ባለቤቶችን መረጋጋት እና የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት ማረጋገጥ ይችላሉ።
2. የናሳ ተመራማሪዎች የሮኬቶችን የጨረቃን ተፅእኖ እንዴት እያጠኑ ነው?
የናሳ ተመራማሪዎች የማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል በሮኬት ሞተር ቧንቧዎች እና በጨረቃ ሬጎሊዝ መካከል ያለውን መስተጋብር ለማስመሰል የተራቀቁ የሶፍትዌር መሳሪያዎችን ሠርተዋል። እነዚህ ማስመሰያዎች በማረፊያ ጊዜ በጨረቃ ወለል ላይ ስለሚፈጠረው የጭረት ጭንቀት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና የወደፊቱን የጨረቃ ተልእኮዎች ዲዛይን እና አሠራር ለማሳወቅ ይረዳሉ።
3. የአፖሎ 12 ተልዕኮ ማስመሰል አስፈላጊነት ምንድነው?
በናሳ ተመራማሪዎች የተካሄደው አፖሎ 12 ተልእኮ ማስመሰል በማረፊያው ላይ ከተከናወኑት ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር በቅርበት ይዛመዳል፣ ይህም ላንደር በሚወርድበት ጊዜ በጨረቃ ወለል ላይ ስላለው የሸርተቴ ጫና ዝርዝር ግንዛቤን ሰጥቷል። ይህ የማስመሰል መረጃ የትንበያዎችን ትክክለኛነት ለማሻሻል ይረዳል እና የሰው ልጅ ማረፊያ ስርዓት እድገትን እና ሌሎች በአርጤምስ ፕሮግራም ስር ያሉ ተነሳሽነቶችን ያሳውቃል።