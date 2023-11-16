አዲስ የተገኙ ቁርጥራጮች የአርጎላንድን እንቆቅልሽ ጉዞ ገለጹ

ሳይንቲስቶች በደቡብ ምሥራቅ እስያ ውስጥ አርጎላንድ በመባል የሚታወቁትን ለረጅም ጊዜ የጠፉ አህጉር ቁርጥራጮችን በማግኘታቸው እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ። እነዚህ ቁርጥራጮች መጀመሪያ የአውስትራሊያ አካል በነበሩበት ጊዜ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ወደ ኢንዶኔዥያ ምሥራቃዊ ክፍል ዞረዋል። ይህ ራዕይ ስለ ክልሉ የጂኦሎጂካል ታሪክ የቀድሞ ግምቶችን የሚፈታተን እና በፕላኔታችን የዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
እንደሌሎች አህጉራት በተለምዶ በሁለት ትላልቅ ቁርጥራጮች ተከፋፍለው፣ አርጎላንድ ወደ ብዙ ትናንሽ ቁርጥራጮች ተከፋፈለ። ይህ የተወሳሰበ ስብጥር ሳይንቲስቶች የአህጉሪቱን ጉዞ አንድ ላይ ለማጣመር አዳጋች ሆኖባቸዋል። ይሁን እንጂ ከሰባት ዓመታት ሰፊ ምርምር በኋላ በኡትሬክት ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂስቶች ቡድን በመጨረሻ የእነዚህን ሪባን መሰል ቁርጥራጮች እንቆቅልሽ ገለጠ።
ተመራማሪዎቹ በጥንቃቄ በመመርመር የአርጎላንድ ፍርስራሾችን አሁን ያሉበትን ቦታ በካርታ በመቅረጽ ወደ ኢንዶኔዥያ ምስራቃዊ ክፍል እና ወደ ምያንማርም ፍልሰታቸውን አሳይተዋል። አርጎላንድ ጠፍቷል ከሚለው ቀደምት እምነቶች በተቃራኒ፣ በአካባቢው ደሴቶች ስር በጣም የተዘረጋ እና የተበታተነ ስብስብ ሆኖ ተርፏል። ሳይንቲስቶቹ የዚህን ልዩ ውቅር ፍሬ ነገር ለመያዝ፣ የአርጎላንድን ተፈጥሮ ለመግለጽ “አርጎፔላጎ” የሚለውን ቃል በትክክል ፈጠሩ።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት ስለ ጂኦሎጂ ከመረዳት በላይ ነው. በጎንድዋና ምርምር በተከበረው ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቶቹ ስለ ብዝሃ ህይወት እና ስነ-ምህዳር ዝግመተ ለውጥ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ለ155 ሚሊዮን ዓመታት ያስቆጠረው የአርጎላንድ ጉዞ፣ በደቡብ ምሥራቅ እስያ የዱር እንስሳትን ስርጭት በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
በክልሉ ምዕራባዊ ክፍል እንደ ዝንጀሮ፣ ነብር እና ዝሆኖች ያሉ የተለያዩ አጥቢ እንስሳት መኖራቸው፣ እንደ ኮካቶስ ያሉ ማርሳፒያሎች በምስራቃዊው በኩል ሲቆጣጠሩ ከአርጎላንድ ልዩ የዱር አራዊት ሰረገላ ደቡብ ምስራቅ እስያ ጋር ከመጋጨታቸው በፊት ሊጠቀሱ ይችላሉ። ይህ አስደናቂ ራዕይ የሳይንስ ሊቃውንት በደቡብ ምስራቅ እስያ ውስጥ አጥቢ እንስሳትን፣ አእዋፍን እና ሰዎችን የሚከፋፍለውን ዋላስ መስመርን እንዲገነዘቡ ብቻ ሳይሆን የአየር ንብረት ሁኔታን እና የጥሬ ዕቃዎችን አመራረት ግንዛቤን ያሳውቃል።
የአርጎላንድ አሰሳ እና የእንቆቅልሽ ጉዞው መገለጡ የፕላኔታችንን ተለዋዋጭ እና በየጊዜው የሚሻሻል ተፈጥሮን ያሳያል። እነዚህ ግኝቶች የምንኖርበትን ዓለም በሚቀርጹት የጂኦሎጂካል ኃይሎች ላይ ያለንን አመለካከት ያሰፋሉ እና በዙሪያችን ላለው ያልተለመደ የህይወት ልዩነት ያለንን አድናቆት ያጎላሉ።
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ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
አርጎላንድ ምንድን ነው?
አርጎላንድ በአንድ ወቅት የአውስትራሊያ አካል የነበረ እና ወደ ኢንዶኔዥያ ምስራቃዊ ክፍል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት የተሳለ አህጉር ቁርጥራጭ ነው። አሁን በተበታተነ ተፈጥሮው ምክንያት አርጎፔላጎ ተብሎ ይጠራል.
ተመራማሪዎቹ አርጎላንድን ለምን ያህል ጊዜ ያጠኑት?
በአርጎላንድ ስብርባሪዎች ላይ የተደረገው ጥናት ከሰባት ዓመታት በላይ የፈጀ ሲሆን የዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂስቶች የአህጉሪቱን ውስብስብ ጉዞ ለመረዳት በትጋት ሲሰሩ ነበር።
ግኝቶቹ ምን ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ?
የአርጎላንድ ግኝት ስለ ፕላኔታችን ዝግመተ ለውጥ ፣ የብዝሃ ህይወት እና የስነ-ምህዳር ልማት እና የዱር አራዊት ስርጭት በደቡብ ምስራቅ እስያ ላይ ብርሃን ይሰጣል። እንዲሁም የአየር ንብረት ሁኔታዎችን እና ጥሬ ዕቃዎችን ለማምረት አስተዋፅኦ ያደርጋል.