ተመራማሪዎች የጠፉ ማህበረሰቦችን በአንጎላ ናሚብ በረሃ የዲኤንኤ ትንታኔን በመጠቀም እንደገና አግኝተዋል

ተመራማሪዎች በአንጎላ ናሚብ በረሃ ላይ ከ50 ዓመታት በፊት ጠፍተዋል የሚባሉትን ቡድኖች በማጋለጥ አዲስ ግኝት አደረጉ። ከ Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO, Porto University) እና ሴንትሮ ደ ኢስቱዶስ ዶ ዴሴርቶ (CEDO) ቡድን ባደረገው ጥናት እንደ ክዌፔ እና የመጨረሻዎቹ የጠቅ ቋንቋ ክዋዲ ያሉ ማህበረሰቦችን አግኝቷል። በዲኤንኤ ትንተና፣ ተመራማሪዎቹ ለናሚብ በረሃ ልዩ የሆነ የቅድመ ባንቱ የዘር ግንድ መግለጥ ችለዋል። ይህ ግኝት በደቡብ አፍሪካ ስላለው ውስብስብ የስደት ታሪክ እና ግንኙነት ብርሃን ፈንጥቋል።
አፍሪካ የዘመናችን ሰዎች መገኛ በመሆኗ ከፍተኛውን የዘረመል ልዩነት አላት። ምንም እንኳን የዲኤንኤ ምርምር ከግብርና እድገት በፊት ስለ አህጉሪቱ የዘረመል ማዕቀፍ ግንዛቤን ቢያገኝም፣ ከዲኤንኤ ጥበቃ ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች አጠቃላይ ግንዛቤን ገድበውታል። ይህንን ለማሸነፍ የምርምር ቡድኑ በዘመናዊ ህዝቦች ውስጥ ፍንጭ ለማግኘት በማሰብ ወደ አንጎላ ናሚብ በረሃ ጉዞ ጀመረ።
ቡድኑ ከ50 ዓመታት በፊት ጠፍተዋል የተባሉ ቡድኖችን በተሳካ ሁኔታ አግኝቶ ነበር። ከእነዚህም መካከል ክዌፔ የተባሉ የአርብቶ አደሮች ቡድን ክዋዲ፣ ጠቅታ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። የ CIBIO የቋንቋ ሊቅ የሆኑት አን-ማሪያ ፌን የመጨረሻዎቹ ሁለት የኩዋዲ ተናጋሪዎች ሊሆኑ የሚችሉትን ቃለ መጠይቅ ካደረጉ በኋላ የኮሆ-ኩዋዲ ቋንቋዎች ከምስራቃዊ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ቅድመ ታሪክ ፍልሰት ጋር የተቆራኙ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ተመራማሪዎቹ የባንቱ ተናጋሪ ቡድኖችን እና ከመኖ የመኖ ባህል ጋር የተያያዙ የተገለሉ ማህበረሰቦችን አነጋግረዋል። ቡድኑ ባደረገው ጥናት የአንጎላ ናሚብ ነዋሪዎች ከሌሎች ዘመናዊ ህዝቦች በዘረመል የተለዩ እና በመካከላቸው በጣም የተዋቀሩ መሆናቸውን አረጋግጧል። የኩዋዲ ተናጋሪዎች ዘሮች እና የተገለሉ ማህበረሰቦች ከናሚብ በረሃ በመጡ ህዝቦች ውስጥ ብቻ የሚገኘውን ልዩ የቅድመ-ባንቱ ዝርያ አላቸው።
ይህ ቀዳሚ ምርምር የአፍሪካን አህጉር የዘረመል አወቃቀር ግንዛቤን ከማስገኘቱም በላይ የኮሆ-ኩዋዲ ተናጋሪ አርብቶ አደሮች እና የባንቱ ተናጋሪ ገበሬዎች ወደ ደቡብ አፍሪካ ፍልሰት ያስከተለውን የግንኙነት ታሪክ እንደገና ይገነባል።
ማጣቀሻ:
"በአንጎላ ናሚብ በረሃ ውስጥ ያለው የጂኖም ሰፊ ልዩነት ልዩ ቅድመ-ባንቱ የዘር ሐረግ ያሳያል" በሳንድራ ኦሊቬራ፣ አን-ማሪያ ፌህን፣ ቤያትሪዝ አሞሪም፣ ማርክ ስቶኪንግ እና ሆርጅ ሮቻ የሳይንስ እድገቶች።
ምንጮች:
የሳይንስ ትምህርቶች
የበርገን ዩኒቨርሲቲ