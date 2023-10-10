የእፅዋትን ሁኔታ ለመከታተል እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመተንተን PVCC ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ ተጀመረ

ኤሮስፔስላብ ከአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና ከቤልጂየም ሳይንስ ፖሊሲ ቢሮ (ቤልስፖ) ጋር በመተባበር የፒ.ሲ.ሲ.ሲ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ በማምጠቅ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። የዚህ ሳተላይት ተልእኮ የእጽዋትን ሁኔታ ለመቆጣጠር እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመተንተን ወሳኝ የምድር ምልከታ መረጃን ማቅረብ ነው።
የ PVCC ሳተላይት, አጭር ለ "ፕሮጀክት ለቦርድ ራስን በራስ ማስተዳደር - ዕፅዋት - ኮምፓኒካል ኩብሳት" በ VITO እና OIP መካከል የጋራ ጥረት ነው. እ.ኤ.አ ኦክቶበር 9 ላይ ከአውሮፓ የጠፈር ወደብ በኩሩ፣ ፈረንሳይ ጊያና ተመጠቀች እና ከሳተላይት ጋር ግንኙነት መፍጠር የጀመረው ከሰአታት በኋላ ነው።
ይህ በኤሮስፔላብ የተሰራው ሶስተኛው ሳተላይት ወደ ምህዋር ለመድረስ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ የተነደፈ እና የተዋሃደችው በቤልጂየም ተቋማቸው ነው። ከቀድሞው ፕሮባ-ቪ፣ የPVC ተልእኮ ስኬት ላይ መገንባት ከፕሮባ-ቪ ሳተላይት የተረፈውን ስፔር ስፔክታል ምስል በመጠቀም ምስሎችን ማንሳት ነው።
የ ESA መርከቦች አነስተኛ የሳተላይት ጭነት በኩባ ፕላትፎርም ላይ ያለውን አፈጻጸም በማነፃፀር ከዚህ የማሳያ ተልዕኮ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ይህም የምድርን ዕፅዋት ሽፋን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ለማግኘት እና አስፈላጊ የአካባቢ መረጃን ለመሰብሰብ እና ለመተንተን አስተዋፅኦ ያደርጋል.
የኤሮስፔላብ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና መስራች ቤኖይት ዴፐር ለዚህ ተልዕኮ ዋና ስራ ተቋራጭ ሆነው በመመረጣቸው ያላቸውን ኩራት ገለፁ። “ቡድናችን ይህንን ተልዕኮ ስኬታማ ለማድረግ ከ VITO ጋር ያላሰለሰ ጥረት አድርጓል፣ ይህም የእድገት ፍጥነት ይጨምራል፣ ይህም ወደፊት የስፔስ ቴክኖሎጂን የሚቀርፁ እና ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ መፍትሄዎችን በማዘጋጀት የበለጠ ጉልህ ግኝቶችን አስመዝግቧል። በዘርፉ”
የፒ.ሲ.ሲ.ሲ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ ወደ ህዋ በመምጠቅ ፣የህዋ ማህበረሰብ አሁን የእፅዋትን ሁኔታ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከታተል እና ለመተንተን ፣ተፅዕኖቻቸውን ለመረዳት እና ለመቀነስ ጥረቶችን የሚደግፍ ጠቃሚ መሳሪያ አለው።
ትርጓሜዎች
- PVCC፡ በቦርድ ላይ ራስን በራስ የማስተዳደር ፕሮጀክት - እፅዋት - ኮምፓኒየን CubeSat፣ ከVITO እና OIP ጋር በመተባበር በኤሮስፔላብ የተሰራ ሳተላይት።
– CubeSat፡ ለኅዋ ምርምር የሚውል አነስተኛ የሳተላይት ዓይነት ነው።
– Earth Observation፡- የርቀት ዳሳሽ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ስለ ምድር አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ሥርዓቶች መረጃ መሰብሰብ።
– Spectral Imager፡ የብርሃንን ጥንካሬ በተለያየ የሞገድ ርዝመት የሚለካ መሳሪያ፣ የነገሮችን ወይም አከባቢዎችን በእይታ ፊርማ ላይ በመመስረት ለመለየት ያስችላል።
ምንጮች:
- የኤሮስፔስ ላብ