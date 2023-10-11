ኤሮሶሎች ሂማላያዎችን ያሞቁታል፣ ለአየር ንብረት ለውጥ እና ለዝናብ አብነቶች አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ ጥናትን ያሳያል

በህንድ እና በጀርመን ሳይንቲስቶች የተደረገ አዲስ ጥናት ኤሮሶል ሂማላያን በከፍተኛ ሁኔታ በማሞቅ ላይ ሲሆን ይህም በአካባቢው የአየር ንብረት ለውጥ እና የዝናብ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ እንዳለው አረጋግጧል. በመሬት ላይ የተመሰረቱ ምልከታዎችን፣ የሳተላይት መረጃዎችን እና የሞዴል ማስመሰያዎችን ያካተተው ጥናቱ በIndo-Gangetic Plains (IGP) እና በሂማሊያ ግርጌ ላይ ያለውን ከፍተኛ የኤሮሶል ራዲየቲቭ ማስገደድ ብቃት (ARFE) አጉልቶ አሳይቷል። በደቡብ እና ምስራቅ እስያ ከሚገኙ ሌሎች የተበከሉ ቦታዎች ጋር ሲነፃፀር አማካይ ARFE በዚህ ክልል ከ2-4 እጥፍ ከፍ ያለ ሆኖ ተገኝቷል።
ኤሮሶሎች በከባቢ አየር ውስጥ የተንጠለጠሉ ጥቃቅን ድፍን ቅንጣቶች ወይም ፈሳሽ ጠብታዎች ናቸው, እነዚህም ተፈጥሯዊ ወይም አንትሮፖጂካዊ መነሻዎች ሊሆኑ ይችላሉ. ተመራማሪዎቹ በሂማላያ ከፍታ ቦታዎች ላይ የሚታየው የአየር ሙቀት መጨመር የአየር ሙቀት መጨመርን እንደሚያሳድግ፣ የበረዶ መንሸራተትን እንደሚያፋጥነው እና የሃይድሮሎጂ ዑደት እና የዝናብ ዘይቤን እንደሚጎዳ ተመራማሪዎቹ ጠቁመዋል። ጥናቱ አፅንዖት የሰጠው እነዚህ ለውጦች በእስያ የበጋ ዝናብ እና የበረዶ መቅለጥ ላይ ከፍተኛ መዘዝ አላቸው.
የሂማሊያ ክልል፣ የሂንዱ ኩሽ-ሂማላያ-ቲቤት ፕላቱ (HKHTP) ጨምሮ፣ ከአንታርክቲክ እና ከአርክቲክ ዋልታ ክልሎች ውጭ ትልቁ የበረዶ ግግር መኖሪያ ነው። በዚህ ክልል ውስጥ የሚታየው የበረዶ ግግር ወደ ኋላ ማፈግፈግ በኤሮሶል-በከባቢ አየር ሙቀት መጨመር እና ብርሃንን የሚስቡ የካርቦን አውሮፕላኖችን በበረዶ እና በበረዶ ላይ በማስቀመጥ ተጽዕኖ ይደረግበታል። ተመራማሪዎቹ ይህ ፈጣን የበረዶ ግግር ማፈግፈግ በደቡባዊ እና ምስራቃዊ እስያ የውሃ አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እንደሚያሳድር እና በክልሉ የውሃ ዑደት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አስጠንቅቀዋል።
ጥናቱ የኤሮሶል አየር በሂማሊያ የአየር ንብረት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ እና በአካባቢው የአየር ንብረት ለውጥ እና የውሃ ሀብቶች ላይ ያለውን ትልቅ ተፅእኖ በተመለከተ ተጨማሪ ምርምር እና ግንዛቤ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። የኤሮሶል ልቀትን መቀነስ እና የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ በመቀነስ በኤች ኤች ኤችቲፒ አካባቢ ያሉትን ደካማ ስነ-ምህዳሮች እና ህዝቦችን ለመጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
ምንጮች:
– ትሪቡን የዜና አገልግሎት