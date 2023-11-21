በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ አዲስ ምርምር እና ኦፕሬሽን ማዕከላዊ መድረክን ያዙ

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የመጀመሪያ ሞጁሉን ዛሪያ ከጀመረ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ሲያከብር የምርምር እና ስራዎች ማዕከል ሆኖ ቀጥሏል። ባለፉት አመታት፣ አይ ኤስ ኤስ በጠፈር ተመራማሪዎች እና በኮስሞናውቶች የሚሽከረከሩ ሰራተኞች ሳይንሳዊ ሙከራዎችን እና የቴክኖሎጂ እድገቶችን እንዲያካሂዱ ለአለም አቀፍ ትብብር መድረክ ሆኖ አገልግሏል።
የባዮሜዲካል ምርምር እና የዓይን ምርመራዎች
ሰኞ, ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን, የበረራ መሐንዲሶች ሎራል ኦሃራ, ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሳቶሺ ፉሩካዋ, በባዮሜዲካል ምርምር ላይ አተኩረው ነበር. የአልትራሳውንድ በመጠቀም የዓይን ምርመራዎችን ያደረጉ እና በኮሎምበስ የላብራቶሪ ሞጁል ውስጥ በታቀዱ የዓይን ምርመራዎች ላይ ተሳትፈዋል. እነዚህ ምርመራዎች የረዥም ጊዜ የጠፈር ጉዞ በጠፈር ተመራማሪዎች እይታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ወሳኝ ናቸው።
የድራጎን ጽናት ስልጠና እና ጥገና
ኮማንደር ሞገንሰን እና የናሳው ሎራል ኦሃራ የ SpaceX Dragon Enduranceን የጠፈር መንኮራኩር የመቀልበስ እና የማረፍ ሂደቶችን ተለማመዱ። በተጨማሪም የህክምና ማቅረቢያ ዕቃዎችን አውጥተው በሰራተኞቹ የጠፈር መንኮራኩሮች ላይ የጥገና ሥራዎችን አከናውነዋል።
የጠፈር ቦታኒ እና የሕዋስ ስበት ጥናቶች
ሎራል ኦሃራ በጎሳ አባላት መካከል የSTEM ትምህርትን ለማስተዋወቅ ያለመ የጠፈር እፅዋት ጥናት አስተዋፅዖ አድርጓል። በኦክላሆማ የቾክታው ብሔር የተሰጡ ዘሮች ለብዙ ወራት በማይክሮ ግራቪቲ ተጋልጠው ነበር ቦታ በእጽዋት እድገት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳቶሺ ፉሩካዋ ህዋሶች እንዴት የስበት ኃይልን በአጉሊ መነጽር ናሙናዎችን በመመልከት ምርምር አድርጓል። ይህ ጥናት በማይክሮግራቪቲ አካባቢዎች ውስጥ የሕዋስ ባህሪን ለመረዳት አንድምታ አለው።
የሩሲያ የኮስሞናውቶች እንቅስቃሴዎች
በ ISS ውስጥ በሮስኮስሞስ ክፍል ኦሌግ ኮኖኔንኮ የናካ ሳይንስ ሞጁሉን ሥርዓቶች ሲፈትሽ ኒኮላይ ቹብ የልብ እንቅስቃሴውን በመቆጣጠር በአየር ማስተላለፊያ ቱቦዎች ላይ የጥገና ሥራዎችን አከናውኗል። ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ በሴንሰር የታሸገ ኮፍያ ለብሶ በኮምፒዩተር ላይ የአብራሪነት ቴክኒኮችን ተለማምዶ ለወደፊት ፕላኔታዊ እና ሮቦቲክ ተልእኮዎች በማዘጋጀት ላይ።
የ 25 ዓመታት ሳይንሳዊ ስኬቶች
አይኤስኤስ የመጀመሪያውን ሞጁል ከጀመረ 25 ዓመታትን እንደሚያከብር፣ በህዋ ምርምር እና በአለም አቀፍ ትብብር የተገኙ ስኬቶችን ማክበር ተገቢ ነው። ከ3,000 በላይ የምርምር እና ትምህርታዊ ምርምሮች ከ108 ሀገራት እና አከባቢዎች በተውጣጡ ሰዎች፣ አይ ኤስ ኤስ ስለ ህዋ ያለንን እውቀት ለማስፋት እና ለሳይንሳዊ እድገቶች ያለውን እምቅ አስተዋፅዖ አበርክቷል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በአይኤስኤስ ላይ የሚደረገው የዓይን ምርመራ ዓላማ ምንድን ነው?
የአይን ምርመራው የሚካሄደው ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጠፈር ጉዞ በጠፈር ተመራማሪዎች እይታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት እና በተልዕኳቸው ወቅት ጤንነታቸውን እና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ነው።
2. የጠፈር እፅዋት ምርምር ለምን አስፈላጊ ነው?
የጠፈር እፅዋት ጥናት እፅዋት በማይክሮግራቪቲ አካባቢዎች ውስጥ እንዴት እንደሚላመዱ እና እንደሚያድጉ እንድንረዳ ይረዳናል። ይህ እውቀት ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልእኮዎች፣ እንደ ረጅም ጊዜ የሚቆይ የጠፈር ጉዞ እና ከምድር ላይ ያለ ቅኝ ግዛትን ለማስቀጠል ወሳኝ ነው።
3. የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ አንዳንድ ስኬቶች ምን ምን ናቸው?
አይኤስኤስ በ3,000 አገሮች እና አካባቢዎች ካሉ ሰዎች ከ108 በላይ የምርምር እና ትምህርታዊ ምርመራዎችን አስተናግዷል። በተለያዩ ሳይንሳዊ መስኮች ያለንን ግንዛቤ በማሳደግ እና ለቀጣይ የህዋ ተልእኮዎች መንገድ በመክፈት በህዋ ምርምር ላይ ለአለም አቀፍ ትብብር መድረክ ሆኖ አገልግሏል።
4. አይኤስኤስ ለSTEM ትምህርት እንዴት አበርክቷል?
አይኤስኤስ ተማሪዎችን እና አስተማሪዎች በእውነተኛ ህይወት የጠፈር ምርምር እና ሙከራዎች ላይ በማሳተፍ የSTEM ትምህርትን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ እገዛ አድርጓል። የሚቀጥለው ትውልድ ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች በSTEM መስኮች ውስጥ ሙያ እንዲቀጥሉ ያነሳሳል።