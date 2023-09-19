በቻይና የባህር ዳርቻ የውሃ ወፍ ጥበቃን ማራመድ፡ የፖሊሲ ግስጋሴ እና ተግዳሮቶች

በዚሂጁን ማ እና ባልደረቦቹ በአቪያን ሪሰርች ጆርናል ላይ በቅርቡ የታተመ ግምገማ በቻይና የባህር ጠረፍ ረግረጋማ ቦታዎች ውስጥ በባህር ዳርቻ የውሃ ወፍ ጥበቃ ላይ ያለውን እድገት እና ተግዳሮቶችን አጉልቶ ያሳያል። የባህር ዳርቻ እርጥብ መሬቶች ለካርቦን ዑደት፣ ለተፈጥሮ አደጋ መከላከል፣ ለአካባቢው ኑሮ እና ለብዝሀ ህይወት ድጋፍ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ጠቃሚ ስነ-ምህዳሮች ናቸው። በተለይም የውሃ ወፎች የእርጥበት መሬት ጤናን የሚያመለክቱ እና ለጥበቃ ጥረቶች ዋና ዋና ዝርያዎች ሆነው ያገለግላሉ።
የቻይና የባህር ዳርቻ ረግረጋማ ቦታዎች በአስር ሚሊዮኖች በሚቆጠሩ የውሃ ወፎች እርባታ፣ ፍልሰት እና የክረምት መኖሪያ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ ሰፋፊ የመሬት ማገገሚያ ፕሮጀክቶች የውሃ ወፎችን ቁጥር መቀነስ አስከትለዋል. የቻይና መንግስት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በባህር ዳርቻ ረግረጋማ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጥረት እና ኢንቨስት አድርጓል፣ ነገር ግን የእነዚህ እርምጃዎች ውጤታማነት እና ያሉ ክፍተቶች ግልጽ አይደሉም።
ጥናቱ በአገር አቀፍ ደረጃ የተፈጥሮ ጥበቃ ሕጎች፣ ደንቦች እና የድርጊት መርሃ ግብሮች እንዲሁም የተሻሻለ የፖሊሲ ውጤታማነት እና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎን ያሳያል። ሆኖም፣ በተለይ ከመኖሪያ አካባቢ ጥበቃ እና አስተዳደር ጋር የተያያዙ በርካታ አንገብጋቢ ጉዳዮች ቀጥለዋል። እነዚህም የባህር ዳርቻ ረግረጋማ ቦታዎችን መልሶ ማቋቋም፣ እንደ Spartina alterniflora ያሉ ወራሪ ዝርያዎችን መቆጣጠር፣ የአካባቢ ብክለትን መቆጣጠር እና የሰው ሰራሽ መኖሪያ ጥራትን ማሻሻል ያካትታሉ።
ፀሃፊዎቹ በተለይ በባህር ዳርቻ ላይ ለሚገኙ የውሃ ወፎች በተጠላለፉ መኖሪያዎች ላይ ለሚተማመኑ የተፈጥሮ ማዕበል ረግረጋማ ቦታዎችን የመጠበቅ እና የመኖሪያ አካባቢን ጥራት ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። በየጊዜው የብክለት ክትትልን፣ ለሥነ-ምህዳር ተስማሚ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ ሞዴሎችን እና በአግሮኬሚካል ኬሚካሎች እና በአንቲባዮቲክስ በባህር ዳርቻዎች ላይ ገደቦችን ይመክራሉ የሰዎች እንቅስቃሴን ለመቀነስ እና የሰዎች-ወፍ ግጭቶችን ለመፍታት።
የቻይና ማእከላዊ መንግስት እ.ኤ.አ. በ 2022 በባህር ዳርቻ ላይ ወራሪ የሆነውን ስፓርቲናን ለማጥፋት ትልቅ ግብ አውጥቷል ። ይህንን ግብ ለማሳካት ተግዳሮቶች ከክልላዊ ሁኔታዎች ጋር መላመድ ፣ የፕሮጀክቶችን ተፅእኖ በአካባቢው አካባቢ እና በብዝሀ ሕይወት ላይ መቀነስ እና የወደፊቱን የስፓርቲና እንደገና ወረራ መከላከልን ያጠቃልላል ። ተስማሚ የውሃ ወፍ መኖሪያዎችን ለመፍጠር ከስፓርቲና በኋላ ፈጣን መኖሪያን መልሶ ማቋቋም አስፈላጊ ነው።
በቻይና የውሃ ወፍ ጥበቃን እና የባህር ዳርቻን ረግረጋማ መሬት ጥበቃን በማስረጃ ላይ በተደገፈ ውሳኔ እና እርምጃዎች የበለጠ ለማሻሻል እድሎች እንዳሉ ደራሲዎቹ ያምናሉ። ተግዳሮቶችን ለመፍታት እና የባህር ዳርቻዎች የውሃ ወፎችን እና መኖሪያዎቻቸውን የረጅም ጊዜ ጥበቃን ለማረጋገጥ ሳይንስን መሰረት ያደረጉ አካሄዶች ያስፈልጋሉ።
ምንጮች:
Zhijun Ma et al፣ ስኬቶች፣ ተግዳሮቶች እና ምክሮች በቻይና የባህር ዳርቻ ረግረጋማ ቦታዎች፣ የአቪያን ምርምር (2023) የውሃ ወፍ ጥበቃ።
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