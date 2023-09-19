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Ranatec ለካሬ ኪሎሜትር ድርደራ ኦብዘርቫቶሪ የሲግናል ማቀነባበሪያ ሃርድዌር ሊገነባ ነው።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 19, 2023
Ranatec ለካሬ ኪሎሜትር ድርደራ ኦብዘርቫቶሪ የሲግናል ማቀነባበሪያ ሃርድዌር ሊገነባ ነው።

Ranatec የ Qamcom ቡድን ቅርንጫፍ የሆነው እና ለ RF እና ለማይክሮዌቭ አፕሊኬሽኖች የሙከራ እና የመለኪያ መሳሪያዎች ግንባር ቀደም አቅራቢ ሲሆን የላቀ የሲግናል ማቀነባበሪያ ሃርድዌርን ለስኩዌር ኪሎሜትር አርሬይ ኦብዘርቫቶሪ (SKAO) ለመስራት በካምኮም ምርምር እና ቴክኖሎጂ ተመርጧል። ኤስኬኦ በአውስትራሊያ እና በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን ለመገንባት እየሰራ ያለ መንግስታዊ ድርጅት ነው።

የ SKAO ቴሌስኮፖች የጥንት አጽናፈ ሰማይን ለመመርመር ፣ የከዋክብት እና የጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ከምድር ውጭ ሕይወት ፍለጋን ጨምሮ ለተለያዩ ጥናቶች ያገለግላሉ። Ranatec በፕሮጀክቱ ውስጥ የሚጫወተው ሚና ለቴሌስኮፖች የተለያዩ ቁልፍ መፍትሄዎችን ማዋሃድ እና ማሟያ ይሆናል።

ይህ ሹመት በሲግናል አስተዳደር ላይ ያላቸውን እውቀት ከማሳየት ባለፈ ለልማት እና ለምርት ቁልፍ መፍትሄዎች አቅራቢነት አቋማቸውን ስለሚያጠናክር ለ Ranatec ትልቅ ስኬት ነው። በ Ranatec እና Qamcom Research and Technology መካከል ያለው ትብብር ሃሳቦችን እና ፈጠራዎችን ወደ እውነተኛ መፍትሄዎች የመቀየር ችሎታቸውን የበለጠ ያሳድጋል።

በካምኮም የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ የሆኑት ቤንግት ሙንተር ራንቴክ አዳዲስ መፍትሄዎችን በማቅረብ እና ልዩ የሙከራ እና የመለኪያ መሳሪያዎችን በማምረት ልምዳቸውን አወድሰዋል። የራናቴክ ተሳትፎ ለኤስኬኦ ፕሮጀክት የላቀ ዲጂታይዝድ መኖ ተቀባይ ስርዓትን በመገጣጠም እና በመሞከር ወሳኝ እንደሚሆን ገልጿል።

የ Qamcom SKAO ምደባ እስከ 2027 የሚዘልቅ ሰፊ አለምአቀፍ ትብብር አካል ነው። ፕሮጀክቱ በኦንስላ ስፔስ ኦብዘርቫቶሪ እና በቻልመር የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሁለቱ በስኬኦ ቴሌስኮፖች ግንባታ ግንባር ቀደም ተዋናዮች ጋር ትብብርን ያካትታል።

Ranatec ይህንን እድል እንደ ልዩ የእድገት እድል እና በስዊድን ቴክኖሎጂ እና የጠፈር ምርምር ውስጥ ካሉ ራዕይ መሪዎች ጋር አብሮ ለመስራት እድል አድርጎ ይቆጥረዋል. ኩባንያው ለዚህ ታዋቂ ፕሮጀክት በመመረጡ ክብር ተሰጥቶታል እና ለ SKAO Observatory ስኬት የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማድረግ ይጓጓል።

ምንጮች:
- ምንጭ ጽሑፍ: አልተገለጸም

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