የፔን ስቴት ተመራማሪዎች ከሴል-ወደ-ሴል መገናኛዎች ላይ ኮምፕሌክስን አግኝተዋል

የፔን ግዛት የሕክምና ኮሌጅ ተመራማሪዎች የሴሉላር ግንኙነቶችን ውስብስብ አሠራር በተለያዩ ደረጃዎች ለማጥናት የላቀ የምስል ቴክኒኮችን ተጠቅመዋል። በበሽታዎች ምልከታ በመመራት እነዚህ ጥናቶች የቆዳ ሕመም፣ ካንሰር፣ የነርቭ ሕመም እና ሌሎች መታወክ ያለባቸው ታካሚዎች አዲስ ሕክምናን ሊያገኙ ይችላሉ።
በፕሮፌሰር አንድሪው ኮቨልዝይክ የሚመራው ቡድኑ በሴሉላር መጣበቅን ለመመርመር እንደ አውድ በብርቅዬ የቆዳ በሽታዎች ላይ ያተኩራል። ህዋሶች ህብረ ህዋሶችን የመገናኘት እና የመመስረት ችሎታ ለመደበኛ ቲሹ እና የአካል ክፍሎች ስራ ወሳኝ ነው። የKowalczyk ቡድን፣ የድህረ ዶክትሬት ምሁራንን፣ የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን፣ ፋኩልቲዎችን እና አለምአቀፍ ተባባሪዎችን ያቀፈ፣ የተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነቶችን ሚስጥሮች ለመፍታት የቀጥታ ሴል ኢሜጂንግ እና የማሽን/ጥልቅ ትምህርት ያላቸውን እውቀት ያጣምራል።
ከቅርብ ጊዜ ግኝታቸው አንዱ እንደ ቆዳ እና ልብ ባሉ የአካል ክፍሎች ውስጥ የሚገኙትን ዴስሞሶም (Desmosomes) የተባሉትን ወሳኝ ሴሉላር የማጣበቅ ህንጻዎችን ማጥናትን ያካትታል። ተመራማሪዎቹ በዲዝሞሶም እና በ endoplasmic reticulum (ER) መካከል በፕሮቲን ማጠፍ እና ማጓጓዝ ውስጥ በተካተቱት ሴሎች ውስጥ ባለው ሜምብራኖስ መካከል ያለውን ውስብስብ አወቃቀር አረጋግጠዋል። ይህ ያልተጠበቀ ግኝት ብርቅዬ የቆዳ በሽታዎች ምልከታ ላይ የተመሰረተ ነው።
ቡድኑ የ ER-desmosome ውስብስብ ምስልን ለማየት የፍሎረሰንት መለያ እና የቀጥታ ህዋስ ምስልን ጨምሮ የላቀ ኢሜጂንግ ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። እንዲሁም ከጄኔሊያ ሪሰርች ካምፓስ ጋር በመተባበር ያተኮረ የ ion beam scanning ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ (FIB-SEM) ለከፍተኛ ጥራት 3D ውስብስብ ዝግጅት።
የማሽን መማር በጥናቱ ውስጥ ጉልህ ሚና ተጫውቷል፣ ይህም ምስልን ወደነበረበት ለመመለስ እና የአጉሊ መነጽር መረጃን ለመከፋፈል ያስችላል። ይህ ቴክኖሎጂ የምስል ስራን ያፋጠነ እና የ ER-desmosome ማህበር ዝርዝር መግለጫዎችን ሰጥቷል።
የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የኤር-ዴስሞሶም ስብስብ እንደ የጭንቀት ዳሳሽ ሆኖ ሊሠራ ይችላል፣ ይህም የሕዋስ-ሕዋስ ንክኪ መቋረጥ ምላሽ ይሰጣል። ይህ መዋቅራዊ ውስብስብ ሴሎች ለሜካኒካል ማነቃቂያዎች ምላሽ እንዲሰጡ እንዴት እንደሚያስችላቸው ተጨማሪ ጥናቶች እየተካሄዱ ነው።
ይህ ጥናት በሴሉላር ግንኙነቶች መሰረታዊ ባዮሎጂ ላይ ብርሃንን ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ የሕክምና ፈጠራዎች እምቅ ችሎታን ያጎላል. ከተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማሰባሰብ፣ የፔን ስቴት የህክምና ኮሌጅ በተለያዩ መመዘኛዎች የህይወት ውስብስብ ነገሮችን በማጋለጥ ግንባር ቀደም ነው።
ምንጮች:
- የፔን ግዛት የሕክምና ኮሌጅ
- የተፈጥሮ ሕዋስ ባዮሎጂ