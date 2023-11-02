ሳይንቲስቶች በሲምቢዮንስ አማካኝነት የኮራል ሙቀት መቻቻልን አዲስ እምቅ አግኝተዋል

በአውስትራሊያ የባህር ሳይንስ ኢንስቲትዩት (AIMS) እና በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት ኮራል ሪፎች በውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ሳቢያ የሚነጩ ክስተቶችን ለመቋቋም የሚያስችል መፍትሄ አግኝቷል። ጥናቱ እንደሚያሳየው የኮራል ዝርያ የሆኑ ጎልማሶች ስብርባሪዎች በልዩ ሙቀት-የተፈጠሩ ሲምቢዮንስ የሚታከሙ፣የነጣውን መታገስ እና በፍጥነት የማገገም ችሎታ አላቸው። ይህ ግኝት ለወደፊቱ የኮራል እድሳት እና የጥበቃ ጥረቶች ተስፋ ይሰጣል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በተፈጥሮ ሙቀትን የሚቋቋሙ ሲምቢዮኖች ላይ ያተኮሩ ነበር, ነገር ግን የኮራል ሙቀትን የመቋቋም ችሎታ ቢሻሻሉም, ብዙውን ጊዜ በእድገት ዋጋ እንደሚመጣ ደርሰውበታል. በአንፃሩ በዚህ አዲስ ምርምር ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ሲምቢዮንስ ለአስር አመታት ለከፍተኛ የአየር ሙቀት የተጋለጡ ሲሆኑ የኮራልን የማደግ አቅም አላሳጡም። ይህ ግኝት በሙቀት-የተሻሻሉ ሲምቢዮኖች በተለያዩ የኮራል ዝርያዎች እና የህይወት ደረጃዎች ውስጥ ሪፍ መልሶ ለማቋቋም ጠቃሚ ግብዓት ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
በጥናቱ ወቅት በኬሚካላዊ ማቅለሚያ የተደረገባቸው የጋላክሲያ ፋሲሴኩላሊስ ዝርያዎች የአዋቂዎች ኮራል ቁርጥራጮች በሙቀት-የተፈጠሩ ሲምቢዮኖች ተሰጥተዋል። ሳይንቲስቶቹ ሲምቢዮኖች ከኮራሎች ጋር ያለውን የሲምባዮቲክ ግንኙነት ለሁለት አመታት ጠብቀው በመቆየታቸው ከቆሻሻ ማገገሚያ ፈጣን ማገገም እና የተሻሻለ የሙቀት መቻቻል እድገትን ሳያስተጓጉሉ ተመልክተዋል።
የጥናቱ መሪ ዶ/ር ዊንግ ያን ቻን በሙቀት-የተዳበሩ የአልጋስ ሲምቢዮንስ የኮራል ሙቀት መቻቻልን ለረጅም ጊዜ ጥቅም ለማግኘት ያለውን አቅም አፅንዖት ሰጥተዋል። የሲምባዮሲስ መረጋጋት በጊዜ ሂደት እነዚህ ሲምቢዮኖች ለብዙ አመታት ለኮራል አስተናጋጆች ጥቅማጥቅሞችን እንደሚቀጥሉ ተስፋ ይሰጣል.
ይህ ጥናት በኮራሎች ውስጥ ያለውን የሙቀት መቻቻል እንዴት እንደሚያሳድጉ ለመረዳት አንድ ትልቅ እርምጃን ይወክላል። የሚቀጥለው ወሳኝ የጥናቱ ሂደት ከላቦራቶሪ አቀማመጥ ውጭ፣ ከተለያዩ የኮራል ዝርያዎች ጋር እና በትልቁ ደረጃ የተሳካ መሆኑን ለመወሰን ቁጥጥር የሚደረግባቸው የመስክ ሙከራዎችን ያካትታል።
ግኝቶቹ ልቀቶችን የመቀነስ እና የኮራል ሪፍ ስርዓቶችን በንቃት የመቆጣጠርን አስፈላጊነት ያጎላሉ። እንደ ሙቀት-የተሻሻለ ሲምቢዮንስ ያሉ አዳዲስ ጣልቃገብነቶች የአየር ንብረት መቻቻልን ከፍ ለማድረግ እና በኮራል ሪፎች ውስጥ የመቋቋም አቅምን የመገንባት አቅም አላቸው፣ በመጨረሻም የመዳን እድላቸውን ይጨምራሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ሲምቢዮንስ ምንድን ናቸው?
መልስ፡ ሲምቢዮንስ ኮራል ቲሹ ውስጥ የሚኖሩ፣ ኮራል ለማደግ ጉልበት የሚሰጡ ጥቃቅን የአልጌ ሴሎች ናቸው።
ጥ፡ ጥናቱ ለኮራል መልሶ ማቋቋም ጥረቶች አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የጎልማሳ ኮራልን በሙቀት-የተፈጠሩ ሲምቢዮኖች ማከም የሙቀት መቻቻልን እንደሚያሳድግ እና ከነጭራሹ ፈጣን ማገገምን እንደሚያበረታታ፣ እድገትን ሳይጎዳ።
ጥ፡ በዚህ ጥናት ውስጥ የሚቀጥለው እርምጃ ምንድን ነው?
መ: ቀጣዩ እርምጃ ከላቦራቶሪ ውጭ, ከተለያዩ የኮራል ዝርያዎች እና በትልልቅ ደረጃዎች ጋር ውጤታማ መሆን አለመሆኑን ለመወሰን የቁጥጥር የመስክ ሙከራዎችን ማድረግን ያካትታል.
ጥ: የኮራል ሙቀት መቻቻልን ማሳደግ ለምን አስፈለገ?
መ፡ የኮራል ሙቀት መቻቻልን ማጎልበት የኮራል ሪፎችን ከአየር ንብረት ለውጥ ጎጂ ውጤቶች፣ እንደ ማበጥ እና ሟችነት ለመጠበቅ ወሳኝ ነው።