የISRO Aditya-L1 ተልእኮ፡- ምድርን-ፀሐይን L1 ነጥብ ማሰስ

የሕንድ የመጀመሪያው የፀሐይ ተልእኮ Aditya-L1 ወደ ምድር-ፀሃይ L1 ነጥብ እየሄደ ነው, እና የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ስለዚህ ቦታ ሁኔታዊ የግንዛቤ ትንተና አድርጓል. የምድር-ፀሃይ ኤል 1 ነጥብ የላግራንጅ ነጥብ ነው ፣ እሱም የሁለት ግዙፍ አካላት የስበት ኃይል ፣ በዚህ ሁኔታ ፀሀይ እና ምድር ፣ ልክ እንደ ጠፈር መንኮራኩር ትንሽ ነገር ለመንቀሳቀስ ከሚያስፈልገው ሴንትሪፔታል ኃይል ጋር የሚመጣጠን ልዩ ቦታ ነው። ከእነሱ ጋር.
እንደ ISRO ገለጻ፣ የላግራንጅ ነጥቦች ለጠፈር መንኮራኩሮች ተስማሚ ቦታዎች ናቸው ምክንያቱም የሚፈለገውን ምህዋር ለመጠበቅ አነስተኛ እርማቶች እና ነዳጅ ያስፈልጋቸዋል። የሁለት የምሕዋር አካላት ጥምረት አምስት Lagrange ነጥቦች አሉ፣ L1፣ L2 እና L3 በተለዋዋጭ ያልተረጋጉ ነጥቦች እና L4 እና L5 የተረጋጋ ነጥቦች ናቸው።
የምድር-ፀሃይ ኤል 1 ነጥብ በተለይም በፀሐይ እና በምድር መካከል ስለሚገኝ ለሁለቱም ዋና አካላት ቀጣይነት ያለው ምልከታ እንዲኖር ፣ ከምድር ጋር ቀጣይነት ያለው ግንኙነት እና የሰማይ አካላት የማይስተጓጎል እይታ እንዲኖር ያስችላል። Aditya-L1፣ በ L1 ነጥብ ዙሪያ እንደ የፀሐይ መመልከቻ ሆኖ የሚያገለግለው፣ በ "Halo orbit" ውስጥ የሚሰራ ሲሆን ይህም ከፀሀይ እና ከምድር አንፃር ከአውሮፕላን ውጭ የሚንቀሳቀስ አካልን ያካትታል።
ISRO ደህንነትን ለማረጋገጥ እና ከአጎራባች የጠፈር መንኮራኩሮች ጋር ሊፈጠሩ የሚችሉ ግጭቶችን ለማስወገድ በ Lagrange Point Orbit ውስጥ ለጠፈር መንኮራኩሮች የቅርብ የአቀራረብ ምዘናዎችን እና ምህዋርን መወሰን አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል። ያለፉት ተልእኮዎች እንደ ኢንተርናሽናል ሳን-ኢርዝ ኤክስፕሎረር (ISEE-3)፣ የዘፍጥረት ተልዕኮ እና የስበት ኃይል መልሶ ማግኛ እና የውስጥ መልሶ ማግኛ (GRAIL) ተልዕኮ የL1 ነጥብን ተጠቅመው ቦታን የመቆጣጠር ችሎታን እና ችሎታችንን እንድንገነዘብ አስተዋፅዖ አድርገዋል። የአየር ሁኔታ ክስተቶች.
የምድር-ፀሃይ L1 ነጥብ ለክፉ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን የሚሰጡ፣ የሚሽከረከሩ የጠፈር ንብረቶችን እና መሬት ላይ የተመሰረተ መሠረተ ልማትን የሚሰጡ የበርካታ ኦፕሬሽናል መንኮራኩሮች መኖሪያ ነው። ISRO በ NASA-JPL ድጋፍ የ L1 ነጥብ ሁኔታዊ ግንዛቤን በየጊዜው ለመተንተን አቅዷል።
ምንጮች: ISRO, NASA