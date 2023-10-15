የህንድ አድቲያ-ኤል1 የጠፈር መንኮራኩር ወደ ተልዕኮ በቀስታ እየገሰገሰ ነው።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ሃላፊ ኤስ ሶማናት እንዳስታወቁት በህንድ የመጀመሪያዋ የጠፈር ላይ የተመሰረተ የፀሐይ ተልእኮ Aditya-L1 በተቀላጠፈ ሁኔታ እየሄደች ሲሆን በጥር ወር አጋማሽ ላይ ላግራንጅ ፖይንት 1 (L1) ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። መንኮራኩሯ ከመሬት በ1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር በፀሐይ አቅጣጫ በምትገኝ በኤል 1.5 አካባቢ ሃሎ ምህዋር ላይ ትቀመጣለች።
በሴፕቴምበር 1 ከሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል የጀመረው አድቲያ-ኤል 2 ፀሀይን በዝርዝር ለማጥናት ሰባት የተለያዩ ሸክሞች አሉት። ከእነዚህ ሸክሞች ውስጥ አራቱ የፀሐይ ብርሃንን ይመለከታሉ, የተቀሩት ሦስቱ ደግሞ የፕላዝማ እና መግነጢሳዊ መስኮችን ይለካሉ. የተልእኮው ዋና አላማ የፀሀይ ኮሮና በመባል የሚታወቀውን የፀሀይ ውጫዊ ክፍል ማጥናት እና የፀሃይ-ምድር ግንኙነትን መመርመር ነው።
የ Aditya-L1 ተልእኮ በ L1 ዙሪያ ወደ ሃሎ ምህዋር ለመጀመር ታቅዷል፣ይህም በመሬት ሳይደናቀፍ ፀሀይን ያለማቋረጥ ለመመልከት ያስችላል። የጠፈር መንኮራኩሩ ጠቃሚ መረጃዎችን በፀሃይ እንቅስቃሴዎች ላይ ማለትም በፀሀይ ቃጠሎ እና በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ላይ ያቀርባል።
ከአድቲያ-ኤል 1 ተልዕኮ እድገት በተጨማሪ፣ ሶማናት በጋጋንያን ፕሮግራም ላይ ማሻሻያዎችን አቅርቧል። ለኦክቶበር 1 የታቀደው የሙከራ ተሽከርካሪ-D21 ተልዕኮ የጋጋንያን ተልዕኮ ወሳኝ አካል የሆነውን የሰራተኞች የማምለጫ ዘዴን ይፈትናል እና ያሳያል። የሰራተኞች የማምለጫ ዘዴ በአስጀማሪው ወቅት ድንገተኛ ሁኔታ ሲያጋጥም የሰራተኞቹን ደህንነት ያረጋግጣል።
ሶማናት በተጨማሪ ISRO በየወሩ ቢያንስ አንድ ማስጀመር አላማ እንዳለው ጠቅሷል። የሙከራ ተሽከርካሪውን ጅምር ተከትሎ GSLV እና SSLV ማስጀመሪያዎች ታቅደዋል፣ በመቀጠልም የጋጋንያን ሰው አልባ ተልእኮ። የጋጋንያን ፕሮጀክት የህንድ የሰው ልጅ የጠፈር በረራ አቅሞችን ለሶስት ቀናት ተልዕኮ በ400 ኪ.ሜ ምህዋር ላይ ሶስት አባላትን በማምጠቅ አቅሙን ለማሳየት ያለመ ነው።
በአጠቃላይ የህንድ የጠፈር ተልእኮዎች ያለማቋረጥ እየገሰገሱ ሲሆን አድቲያ-ኤል1 መድረሻው ላይ ለመድረስ እና በፀሀይ ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ለመስጠት ሲዘጋጅ የጋጋንያን ፕሮግራም ወደ ሰው የጠፈር በረራ ግቡ እየገሰገሰ ነው።
ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)